Aproveche sabiamente su décimo

Ante el pago de la tercera partida del décimo tercer mes en la empresa privada, es recomendable planificar detenidamente sobre la mejor manera de utilizar este beneficio económico, para que el mismo sea aprovechado en las necesidades más apremiantes del momento.

No está de más recordar que muchos establecimientos promueven tentadoras ofertas y baratillos, a fin de captar la mayor cantidad de posibles compradores. Sin embargo, ponerse al día, con alguna cuenta atrasada u otro compromiso financiero, es una de las opciones que muchos colocan en primer lugar.

Otros sencillamente deciden con buena dosis de voluntad, ahorrar todo o parte de este décimo. Pero si usted es uno de los que decide gastar parte de esta bonificación, en alguna compra, recuerde no gastar solo por gastar.

El dinero es fuente de satisfacciones, pero también puede causar intensas frustraciones, hacer buen uso de este se logra si se toman las decisiones con sabiduría. Es clave saber comprar pequeños bienes que al final totalicen una fuerte suma, como también adquirir con precaución aquellos bienes de mayor valor.

Analice si es necesario y si está dentro de su presupuesto, la adquisición de determinado bien. Observe el diseño, el tamaño, la facilidad de manejo y calidad. Lea atentamente el manual de instrucciones, aclare todas sus dudas y solicite que le muestren las cualidades de los artículos en operación.

Compare precios. Un amigo estaba feliz con su moderno celular de 150 dólares, hasta que se dio cuenta de que otro local lo vendía a menor precio. Preste atención a la garantía. No olvide que la Ley No. 45 de 2007 lo protege; la mayoría de los aparatos para el hogar deben tener una garantía mínima; en caso de desperfecto, presente su certificado correspondiente y exija la reparación total sin costo alguno. Desconfíe de aquellos artículos con poca garantía, prefiera los que tengan una de mayor duración.

Pregunte, antes de comprar, por las facilidades de servicio. Investigue el número de talleres y la disponibilidad de reparaciones y piezas. No está de más recordar que se trata de comprar para satisfacer necesidades, con base a la realidad económica, y no de caer en otra deuda que se pudo evitar.

Sigamos el sabio consejo de no gastarlo todo, porque quien lo hace pierde la seguridad que brindan los ahorros, quedando a disposición de lo que ocurra, de la suerte. No deje todo para última hora, porque en medio de la prisa y la confusión no podrá decidir razonablemente sobre lo conveniente para usted y su familia. Haga una lista de sus necesidades reales, cotéjela con sus ingresos y ahorros, elimine aquellas cosas que no esté seguro, ajústese el cinturón del presupuesto, y haga una buena compra sin sobresaltos ni posteriores problemas financieros. Recuerde que un consumidor difiere del consumista.

Comunicador social.