¿Cuál es nuestra Constitución vigente?

A la pregunta: “¿cuántas constituciones hemos tenido?”, la respuesta generalizada es que han sido cuatro: la originaria de 1904 y las de 1941, 1946 y 1972. Esta última es la que se reputa vigente. Pero tal estimación pierde sustento ante el hecho, demostrable con su simple comparación con el texto actualmente vigente, que la denominada Constitución de 1972 dejó de existir por virtud del Acto Constitucional de 1983 que, como dejó constancia con meridiana claridad nuestro más destacado constitucionalista, don César A. Quintero, no solo la reformó, sino que, por sus contenidos esenciales, dio nacimiento a una nueva constitución.

El profesor Quintero dejó su testimonio escrito en el estudio “Antecedentes y significado del Acto Constitucional de 1983”, publicado en el 1987, en los siguientes términos: “el Acto Constitucional de 1983 no significó una reforma de la Constitución de 1972, sino una nueva Constitución que técnicamente sustituyó por entero a la que decía reformar. Sucedió esta vez lo mismo que ocurrió en 1972 con la Comisión de Reformas Revolucionaria a la Constitución de 1946”. El texto íntegro del extraordinario estudio del fallecido profesor Quintero puede consultarse en las páginas de la 61 a la 117, del volumen “Estudios de Derecho Constitucional Panameño”, publicado por la iniciativa, dirección y compilación del jurista Jorge Fábrega Ponce (q. e. p. d.).

De ese texto he hecho cita en varios escritos para rebatir la falacia, irresponsablemente repetida, de que en Panamá sigue vigente y, por consiguiente, estamos regidos por la denominada Constitución de 1972. Pero como el objeto de estas notas no es volver sobre ese tema, de comprobada inconsistencia por su absoluta falsedad, me concentraré en responder a la pregunta del título que las encabeza y, por tanto, a sustentar que por el Acto Constitucional de 1983, ampliamente aprobado en un masivo referéndum, no solo desapareció la denominada Constitución de 1972, sino que nació una nueva constitución que, para ser consecuentes con las conclusiones del doctor Quintero, debería considerarse como la Constitución de 1983 y, en consecuencia, como nuestra quinta Carta Magna. Encuentro mayor sentido lógico y sustento jurídico en que, ateniéndonos al hecho, también comprobable mediante la comparación de sus textos, sostener que, por ese trascendental Acto Constitucional, conceptualmente, desandamos el camino seguido por las reformas de 1972 y volvimos a la Constitución de 1946.

El pasado 1 de marzo se conmemoraron 75 años de la promulgación de la Constitución de 1946, la que, en sus principales preceptos y para beneficio de nuestra nación, sigue vigente. Para registrar correctamente nuestra evolución constitucional, debe recordarse que los detentadores del poder, que protagonizaron el golpe de estado de 1968, nunca convocaron a una asamblea constituyente. El Decreto de Gabinete 214 de 1971 dispuso, en su Artículo 1, “Se crea la Comisión de Reformas Revolucionarias a la Constitución de 1946”, constituida por 25 miembros con sus respectivos suplentes.

Juan Materno Vásquez, protagonista y testigo de los hechos que rodearon el nacimiento de la denominada Constitución de 1972, en su obra del mismo título, dejó escritas esclarecedoras palabras, que pueden consultarse en las páginas 10 y 11, del siguiente texto: “en ninguno de los textos legales que dicen relación con la integración de la Comisión de Reformas Revolucionarias a la Constitución, a la convocatoria a elecciones populares para escoger la Asamblea de Representantes de Corregimiento, se dice que la misma sería Asamblea Constituyente”.

Tomando en cuenta estos hechos y antecedentes, que son parte de nuestra historia política, pueden adoptarse varias posiciones: 1) mantenernos en un contexto de formalidades denominativas y seguir considerando que hemos estado regido por 4 constituciones o 2) considerar que, por el Acto Constitucional de 1983, como dejó escrito don César A. Quintero, nació una Carta Fundamental nueva o sustancialmente diferente, y reconociéndole ese efecto al Acto Constitucional de 1983, que son 5 las constituciones de nuestra vida republicana o 3) que, sustancialmente, nuestras constituciones han sido 5; pero que, por haber desaparecido la de 1972 y rescatado mediante el Acto Constitucional de 1983 los preceptos sustantivos y trascendentes de la de 1946, ésta es la Constitución que nos rige.

La tesis da para la polémica; pero en la ocasión del 75 aniversario de su promulgación, la expongo como el tributo que considero adecuado rendir a ese texto ejemplar, a todos los que le dieron vida el 1 de marzo de 1946 y a quienes la rescataron en 1983.

Abogado