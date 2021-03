El 'Buen Gobierno'… son buenos para nada

Los numerosos consentimientos, los grandes y excesivos en cualquier línea, como lo es el infinito, la ciencia (“conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas”). A. Einstein, en su momento, dijo: “El infinito tiene dos escenarios; el universo y la estupidez humana”. De manera que, cuando relacionamos el universo, estamos hablando del orbe, mundo, cosmos, globo y a la creación. Sin embargo, con la estupidez humana, nos referimos al tonto, torpe, tardo, bobo, idiota e imbécil.

De modo que el infinito también la encontramos con muchos accesos en la ciencia de la administración, que además tiene dos esferas: la pública y la privada. La privada va de manera exponencial, porque siempre hay nuevos enfoques. Sin embargo, la pública iba de forma fervorizante, pero en el trayecto aparecieron los trúhanes-politiqueros que la dejaron engarzada, en cuanto que justifican la inmoralidad con la expresión del “Buen Gobierno” y utilizan la artimaña como herramienta.

El conceptualismo de Buen Gobierno, según la ciencia política, se refiere a que sus acciones deben estar en la fuerza moral. Así mismo, debe ser previsor y actuar dentro de las normas constitucionales y legales. Un buen Gobierno debe tener políticas claramente definidas; un buen Gobierno practica el referéndum cada dos años y otras con la opinión pública ilustrada y consciente. Asimismo, practica diariamente la transparencia y las auditorías administrativas, con la finalidad de corregir errores. Un buen Gobierno es el que tiene la soberanía del pueblo por principio. Todos estos señalamientos, los politiqueros, los echaron en la canasta de la basura, y Panamá no escapa de estos maleantes inescrupulosos.

El Estado panameño tiene dos instituciones que deberían ser modelos, por sus especiales disposiciones legales, y quienes las dirigen aparentan ser los mejores ejemplarizantes, estas son la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, que utilizan las fojas de la Gaceta Oficial # 25 176 como papel higiénico. Presumo que debo entender que los funcionarios tienen la bazofia pegada en la ropa desde el momento que fueron simpatizantes. El miasma de la clase política en materia corrupta.

Me pregunto: ¿dónde quedó la Ciencia Política? Ya que, por un lado, no persiguen el delito, y por el otro, no utilizan la herramienta jurídica, Ley 46 - 1952, artículo 20, para demandar la nulidad de los actos administrativos que ordenan en forma ilegal las erogaciones de fondos públicos. Léanse la Gaceta Oficial No. 11 958. Hacen lo contrario, participan de las dilapidaciones. Ejemplo: las dietas.

Estos politiqueros les niegan las tarifas cónsonas a las comunidades de las cosas mínimas, tales como el agua, la luz, el teléfono, el transporte colectivo, el correo a sus pobladores, que siguen con la misma carencia de los servicios públicos.

Estos dirán: “Somos buenos”. Pero deben saber que son buenos para nada.

Administrador público y contador público autorizado.