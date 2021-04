Anécdotas humorísticas

Ante el ambiente de preocupación por la COVID-19, las vacunas, etc., quiero apartarme de ellos y presentarle hoy a la comunidad un tema completamente distinto.

Hace cerca de dos décadas publiqué unas anécdotas que fueron muy bien recibidas por el público lector. Hoy, me permito reproducir algunas de ellas, que espero les agraden a los amables lectores.

*****

Don Neco De la Guardia, entre sus muchas virtudes, está la de ser un gran humorista. Un buen día se le acercó su hijo mayor, Eduardo, y le preguntó su opinión de su novia. Después de escucharlo con atención, le dijo: “Hijo, ¿cómo se te ocurre pensar en casarte con una mujer mayor que tú y más fea que yo?”. Allí terminó el idilio.

*****

En cierta ocasión, el Dr. Arnulfo Arias fue a cortarse el cabello donde su gran amigo y barbero Arístides Vernaza. Al no encontrarse este en su barbería, le tocó atenderlo a un joven. Este inmediatamente le preguntó: “Dr. Arias, ¿cómo quiere que lo pele?”. A lo que este le contestó, con voz muy cortante: “En completo silencio, jovencito”.

*****

George Bernard Shaw nunca fue un amigo de Winston Churchill, muy por el contrario, siempre lo adversó. Un buen día le envió una notita con dos boletos que decía: “Sr. Primer Ministro, le adjunto dos entradas para la noche inaugural de mi nueva obra teatral. Uno, por supuesto, es para usted y la otra para un amigo, si acaso lo puede encontrar”. Churchill inmediatamente le contestó: “Desafortunadamente esa noche tengo un compromiso ineludible; sin embargo, estaré dispuesto asistir a la segunda noche de su obra, si acaso la hay”.

*****

Don Carlos Laurenao López tenía entre sus muchas cualidades la de ser un caballero muy galante con las damas y ya en el ocaso de su vida, le hizo a una bella señora muchas insinuaciones amorosas. La joven se dejó convencer de los requerimientos del viejo López, sin embargo, le dijo que mantuviera el “affaire” con gran discreción. Don Carlos López le manifestó: “Imposible de cumplir señora, a mi edad lo importante es decirlo”.

*****

El Mayor Alfredo Alemán, cada vez que iba a Chiriquí visitaba la tumba de su amigo Ramón González Revilla y le llevaba un ramo de flores. En cierta ocasión, me invitó que lo acompañara en su viaje a David. Del aeropuerto fuimos inmediatamente al cementerio. Como era su costumbre, depositó las flores en la tumba de don Ramón y comenzó a orar por él. Le decía: “Mira, Ramón, vengo como siempre a reiterarte mi amistad y mi cariño. Te quiero, como siempre, muchísimo, te extraño y tengo unas ganas de que nos veamos cuanto antes”. Después de terminar su plática, nos retiramos al vehículo. Le dije: “Mayor, usted se ha dado cuenta de lo que dijo”. El Mayor me miró fijamente al rostro y me preguntó preocupado: “¿Qué dije, qué dije?”. “Le dijo usted a Ramón que tenía ganas de verlo muy pronto”. “¿Yo dije eso?”. “Sí, señor”. “Bueno, espérame aquí un momento”. Regresó a la tumba y le dijo: “Sí, es cierto, Ramón, que tengo ganas de verte, pero no hay ningún apuro”.

