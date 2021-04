Una llamada de esperanza al Dr. Adán Ríos

Hace algunos días, en un medio televisivo local se presentó el reportaje “Tras las huellas del Dr. Adán Ríos”, reportaje que observé con mucho interés en compañía de mi familia, donde se resumieron, en mi opinión, los aspectos más relevantes de la vida y ejecutorias de este ilustre panameño en el campo profesional, humanista y social, entre sus muchas otras virtudes.

Al final del documental afloró en nuestra familia una mayor admiración hacia este panameño que enaltece al más alto nivel nuestra nacionalidad, evidenciando un notable orgullo de haber nacido en nuestro terruño; esto, independientemente de sus importantes ejecutorias en el campo médico, científico y humanista que elevan la buena imagen de Panamá y de los panameños en el exterior; imagen que, como es de conocimiento general, constantemente está siendo vilipendiada por algunos malos panameños; reconforta saber que aún existen panameños como el Dr. Ríos que alcanzan el perfil ideal que aspiramos todos los panameños nos represente en cualquiera sea su modalidad.

“A veces el que comienza se expresa, no a partir de lo que está frente a él, sino de convicciones internas que refleja en su obra, no importa de lo que se trate”

El propósito de este artículo, el primero que escribo para compartirlo públicamente, no es continuar reiterando las grandes virtudes que se conocen y distinguen al Dr. Ríos, las cuales fueron presentadas en el reportaje y ocuparía muchas letras expresarlas, con el riesgo de omitir seguramente alguna, sino para compartir una experiencia personal que describe su servicio desinteresado y de amor al prójimo.

Permítanme brevemente resumir esta experiencia personal, que, seguramente, se ha replicado con muchas otras personas:

Hace aproximadamente 12 años, tuve una situación delicada de salud con uno de mis hijos, luego de muchos esfuerzos locales por encontrarle solución a su problema médico, un prominente cirujano de este país consultado me indicó “si fuese uno de mis hijos yo buscaría una solución en el extranjero”. Luego de este comentario comencé mi investigación con conocidos y amigos que podrían orientarme para lograr en lo posible una solución que estuviera a mi alcance económico, desconociendo totalmente cómo se manejaba la atención médica fuera del país. Un conocido me recomienda una persona, y al contactarlo me dijo: “Llama a este número de teléfono, es del Dr. Adán Ríos, seguro él te va a ayudar”. Le comenté: “Este doctor de tanto prestigio no me conoce y seguramente no va a atender mi llamada”; me reiteró: “Llámalo, él ayudó a mi padre en una situación similar, él te va a ayudar, es un ángel”.

Decidí, junto a mi familia, hacer un viaje a Houston, lleno de temores e incertidumbres, propios del momento, sin nada organizado, solo con la intención de encontrar una solución y, como padre, a cualquier costo. A la salida de Panamá, desde el aeropuerto, sin otra opción, marqué el número de teléfono del Dr. Ríos que se me había proporcionado y para mi sorpresa contestó la llamada, me presenté y me dijo: “Llámame mañana, muy temprano, cuando lleguen”, y así lo hice, le expliqué en detalle el problema de salud, y de allí en adelante tomó el control de la situación médica.

“Es necesario comprender la autonomía que tendrá esa prosa que se convertirá en literatura, periodismo u otro tipo de género. Por esa razón, el hechicero deja los instrumentos […]”

Me recomendó a los médicos apropiados, según el diagnóstico, luego de dos intervenciones quirúrgicas realizadas, se logró, gracias a Dios, resolver con éxito la situación salud; pero la gestión del Dr. Ríos no se limitó solo a esta ayuda desinteresada e invalorable, nos visitó en el hospital como si fuese el médico tratante y mantuvo la comunicación con los otros galenos, e inclusive gestionó con sus contactos y prestigio la reducción de los honorarios para que estuviesen al alcance de nuestra capacidad económica…

Todo lo anterior de manera silenciosa, sin esperar nada a cambio, solo la satisfacción de servir calladamente a sus paisanos.

Luego de esta experiencia personal, confirmo las palabras de la persona que me proporcionó el número de teléfono del Dr. Ríos: es un ángel.

Banquero