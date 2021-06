¿Estarán los 'líderes de hoy' 'broma'os'?

“¿Las generaciones nuevas […] solo piensan en estudiar “business” y “marketing”? Tal “software” reina hoy y, por eso, el festín de siempre pareciera que no tendrá fin”

En mi infancia, en el área semiurbana y rural de Veraguas, mi padre, educador y con tres vacas, hablaba mucho con los campesinos y se entendía con ellos. De hecho, tenía un par de docenas de compadres que lo buscaron para ese sacramento. Mi afición a la lectura y las tablillas con libros variados fue un gran legado de mi progenitor. Él participó, en su nivel, en la política y era liberal y antiarnulfista, las corrientes principales de mi época. Además, le encomendaron distribuir en Santiago un diario nacional, “La Nación”, obviamente, la voz de algún clan liberal de turno.

Contra mi voluntad, pero por la disciplina impuesta, incluso me tocó vocear dicho medio, que apenas lograba colocar para ganarme un real -su costo- luego de cada seis ejemplares vendidos; con frecuencia me daban 10 ejemplares y apenas lograba colocar unos seis o siete “suscritos” por amigos. Era un parto lograr el “dime” ganado con diez ejemplares.

Le tenía cierta envidia infantil al par de vendedores del diario “La Hora”, hábilmente manejados por la familia Arias y su mentor, don Harmodio, fustigante de los regímenes liberales, que lo compraban como pan caliente. En ese diario salía una página titulada “Desde el Hemiciclo”, donde se destacaban los hechos y declaraciones más relevantes -normalmente críticas- de los diputados opositores o cuestionadores.

Silenciosamente, yo lograba ese diario opositor “per se” y disfrutaba de la columna aludida con frases elocuentes o resaltantes de diputados del calibre de don Jorge Illueca, Carlos Iván Zúñiga y otros relevantes, como Homero Velázquez. De este último, aún grabo una frase que encontré impactante, rezaba más o menos así: “Por más amenazas que reciba, no podrán hacerme mover de la roca inconmovible de mi curul”. Acudo a esas remembranzas, al analizar con el dolor y la frustración de hoy de cientos de miles de nacionales cuando escuchamos o repetimos frases como: “esto no lo compone nadie”, o “por más corrupción constatada no pasa nada”, o alguna más, como: “aquí todo es más de lo mismo”.

Volviendo al lenguaje campesino de la época, había un término usual del hablar rural: “Ese horcón está broma'o”, indicando que dicha pieza de madera se había podrido y había que echarse abajo y remplazarse. Pero también los de aquella generación de pueblos chicos la adaptaban a los seres humanos: “Ese hijo de fulano está broma'o” (no sirve, no trabaja, no se esfuerza, es un ser que vale muy poco”.

Por esos rumbos mi mente guarda en su disco duro la altura, el valor y coraje cívico, el lenguaje sin tapujos de un par de docenas de políticos y diputados, entre ellos los tres ya mencionados. Leía esa columna aludida diariamente -porque mi padre compraba “La Hora”- con verdadera fruición, interés y emoción juvenil. Tanto, que, escuchar a esos íconos de nuestra historia impactaba la psiquis y el corazón; deleitaba escuchar por radio o retrasmitir en un par de programas radiales los eventos, ocurrencias y debates de nuestro Parlamento, con críticas duras, pero lenguajes de altura.

Ello insuflaba nuestro corazón y alma y servía de insumo para elevar las ideas, pese a andar apenas por la pubertad o el inicio de la adolescencia.

Nos correspondió, muy chicos aún, saborear los frutos enriquecedores de la famosa “Generación del 47” y sus inspiradoras luchas cívicas y disfruté de las conquistas estudiantiles de la AFIN (asociación estudiantil institutora) o de la propia AFEN (asociación normalista local), aguerridas y valerosas, que enfrentaban las acometidas represivas de Gobiernos, enfrentando los gases lacrimógenos o los sables de la caballería: “Míralos por dónde vienen, por la avenida Central, a la cabeza un esbirro con grado de capitán; caballos sobre caballos por la avenida Central”. De algún bardo anónimo.

Me conmoví ante la represión del régimen de Ernesto De La Guardia y la muerte del mártir José Manuel Araúz en mayo de 1958 y una decena de compañeros de su colegio “Artes y Oficios”, al igual que institutores fallecidos y docenas de heridos. Esos sacrificios hicieron posible “El Pacto de la Colina” y la autonomía universitaria.

Finalmente, me preguntaba hoy: ¿se agotó el combustible de aquel patriotismo y coraje de antaño, que hoy de malas la sociedad se conforma con comentarios o memes por las redes? Ni siquiera los supuestos “valerosos sindicatos” se atreven a enfrentar ni el más pequeño perdigón. ¿Las generaciones nuevas -incluso conozco hijos de marxistas- solo piensan en estudiar “business” y “marketing”? Tal “software” reina hoy y, por eso, el festín de siempre pareciera que no tendrá fin.

¡Tal vez los de la generación política de hoy están broma'os!

Abogado, coronel retirado.