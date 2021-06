Panamá: 1964 y 2021

El 9 de Enero de 1964, inspirados en un genuino sentimiento patriótico, los estudiantes del Instituto Nacional, portando el emblema tricolor y el estandarte del Nido de Águilas, emprendieron la más sublime de todas las marchas que recuerda nuestra historia. Se encaminaron hacia la escuela secundaria de Balboa, para hacer cumplir el acuerdo del 7 de enero de 1963, entre los presidentes Chiari y Kennedy, según el cual nuestra bandera debía ondear en todos los sitios de la entonces Zona del Canal, donde se enarbolara la bandera de EUA.

Todo parecía que sería un acto más de la lucha generacional, de los muchos que los institutores y los panameños habíamos llevado a cabo desde 1904, en defensa de nuestros derechos y soberanía, contra el país del norte. Pero no, ese día, la osadía y la valentía de los aguiluchos fue la chispa que “prendió la mecha” de la que sería la más cruenta de todas las batallas realizadas para acabar con un tratado oprobioso, humillante, injusto y nefasto, el cual no era aceptado por ningún panameño. Todo lo que pasó después de ese día lo conocemos perfectamente: recuperamos nuestro Canal, la ruta de tránsito, el extenso territorio de la Zona del Canal, nuestros puertos y la soberanía sobre todo nuestro territorio.

Hoy, el Canal de Panamá es la punta de lanza de nuestra plataforma logística de trasbordo y redistribución de carga; es más eficiente que cuando era administrado por EUA, ya que hay menos accidentes y sobre todo los tránsitos demoran menos tiempo, pero lo más sobresaliente es que, a partir del 26 de junio de 2016, el Canal está ampliado, lo cual permite que más carga, en especial, contenedores y granos, los dos rubros que más pasan por allí, transiten en mayor volumen, lo que, en economías de escala, resulta más beneficioso para el comercio mundial. Con la ampliación del Canal, el valor agregado se potenció sustancialmente y los puertos, tantos nacionales como los de los países aledaños, se han favorecido enormemente, al punto que Panamá, hoy, es el país que más contenedores mueve, de todos los países de la América Latina.

El 16 de enero de 1997, la Asamblea Nacional aprobó el contrato mediante el cual se le concedió a la empresa Panama Ports Company (PPC) la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, pero los volúmenes, los cambios tecnológicos acaecidos últimamente, así como otras circunstancias, constituyen un panorama muy distinto al que teníamos a finales del siglo pasado; de allí que se amerita, como es lógico suponer, negociar un contrato nuevo, justo y equitativo, que contemple todo lo que hemos realizado, a muy altos costos, para que la ruta de Panamá sea más atractiva, siga vigente y con mayores beneficios para el comercio mundial.

Se han levantado voces agoreras y antipanameñas en el sentido de que el contrato es inalterable y hay que renovarlo automáticamente, siempre y cuando PPC haya cumplido las cláusulas pertinentes y mantener el mismo “statu quo”, por 25 años más.

La Convención del Canal Ístmico, suscrita entre la República de Panamá y EUA el 18 de noviembre de 1903, era a perpetuidad. Hoy, por supuesto, no está vigente, porque lo que no es justo ni honesto, siempre puede ser cambiado y lo que cabe, es sentarnos en la mesa nuevamente, con el administrador de nuestros puertos y revisar cada uno de los artículos plasmados en esa convención, para adecuarlos a la luz de las actuales circunstancias y hacer las correcciones pertinentes que establezcan beneficios y compromisos, pero, sobre todo, responsabilidades para ambas partes de forma justa, equitativa y honesta.

Como país tenemos que sentar en esa mesa a nuestros mejores negociadores, no a oportunistas ni panameños con poco sentido de Patria.

Luchamos por 74 años para recuperar nuestra dignidad y nuestro honor como país, no para regalar nuestros puertos en un santiamén por una bicoca. Da la impresión como si el sacrificio de nuestros mártires no hubiera tenido ninguna validez o sentido. Al igual que el Canal, los puertos son de todos los panameños y si en 1997 no fuimos capaces de reaccionar como es debido, hoy no es así, por lo que, al igual que el 9 de Enero de 1964, hacemos un llamado a todas las generaciones de institutores y a todos los buenos panameños que se nos quieran unir para que tomemos nuestras banderas y estandartes y reunidos en nuestra alma máter, salgamos a la calle a reclamar los sagrados intereses de la Patria. Comencemos con los puertos y después vamos con las minas, la Caja de Seguro Social y la electricidad.

Si construimos sobre Ideas, construimos para la eternidad, todo por la gloria institutora y Panamá es de los panameños.

Los institutores, conscientes de las reivindicaciones nacionales, graduados en la Promoción de 1962, estamos dispuestos a la Lucha por la Patria.

Administrador de empresas marítimas.