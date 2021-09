Una vida dedicada a una empresa (3)

Siempre mi interés estuvo en mantener a la empresa lejos de toda actividad política. Tanto los directores como los ejecutivos y los empleados tenían diversas opiniones y participación en los partidos políticos. Yo respeté siempre la manera de pensar de ellos.

Los militares nacieron con un pecado original, al haber derrocado a un presidente electo constitucionalmente. Poco a poco y con el pasar de los años, fueron aumentando los abusos del régimen militar. Esto llevó a la ciudadanía a crear el movimiento de la “Cruzada Civilista” y su símbolo, el “pañuelo blanco”.

La Cervecería Nacional, tenía sus agencias en todo el país, establecidas para la distribución de sus productos, ello nos permitió darnos cuenta de que el repudio a las acciones militaristas era una actitud generalizada de los panameños en todo el país.

La Cervecería Nacional, como primera empresa en la República, no se marginó de la lucha que todos los panameños llevaron a cabo bajo el paraguas de la “Cruzada Civilista” y su símbolo del “pañuelo blanco”. Todos los ejecutivos y los empleados, según encuesta que hicimos, con la excepción de un miembro de la junta directiva, que era del PRD, combatimos a los militares.

Con nuestro liderazgo, logramos unir a toda la empresa privada y con ellos organizamos una huelga general, que tuvo gran éxito, entre otras cosas.

Un grupo numeroso de empleados de la CN, a su hora de almorzar, se colocaba fuera de las instalaciones de la empresa, lanzando consignas y portando pancartas contra el militarismo. Ello, por supuesto, incomodó con sus acciones a los militares y calificaron a la Cervecería como una empresa sediciosa y quienes eran “mandados” por mí.

El PRD, se constituyó como arma política de los militares. En ese partido existían algunos extremistas, que el alto comando de los militares los usó para atacar a los civilistas que se opusieron a ellos.

Después del incendio de la Mansión Danté, se planeó un ataque a la empresa cervecera. Fuentes muy creíbles, nos informaron que el ataque era inminente. Nosotros a la cabeza, con los ejecutivos y los trabajadores, teníamos la determinación de defendernos y para ello colocamos sacos llenos de malta en sitios estratégicos dentro de la planta y en esas barricadas, colocamos tubos recortados que parecían fusiles, en vista de que las autoridades no daban ningún tipo de protección. Un coronel nos hizo llegar un mensaje que decía: “No estamos en Vietnam”. La respuesta nuestra al coronel que hablaba en nombre del Estado Mayor fue: “Esa fue culpa de ustedes, por la falta de protección que toda empresa que se siente amenazada debe defenderse cuando percibe peligro, por ataques de unos grupos de forajidos avalados por ustedes”. Inmediatamente varias patrullas de las Fuerzas de Defensa dieron vueltas cerca de la Cervecería Nacional. Querían dar la falsa la impresión de que protegían a las empresas.

Pocos días después, el coronel Guillermo Wong me informó que tenía 24 horas para salir del país, acusado de que “les daba armas a los enemigos del régimen”.

No quería salir del país, contrario al querer de muchos de mis familiares, que pensaban que mi vida peligraba. Por sugerencia de mi cuñado, el Dr. Benjamín Boyd, fui donde el nuncio apostólico, monseñor José Sebastián Laboa, a quien le informé de mi caso e inmediatamente llamó al coronel Wong y le hizo saber del grave error que cometía. Le dijo que “yo era una persona muy respetada en todo el país”. Después me dijo monseñor Laboa: “Vete a tu oficina, ten la seguridad de que ellos revisarán tu caso, pues están conocedores de que yo estoy pendiente de tu seguridad”. A los pocos minutos me llamó el coronel Wong a mi oficina y manifestó que el Estado Mayor había revisado mi caso y dejaba sin efecto su orden de deportación. No se ocuparon, afortunadamente, más de mí.

A los pocos días, cayó el régimen, por la invasión estadounidense y el deseo manifestado de todos los panameños. El resto es historia muy reciente.

Empresario