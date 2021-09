Raúl Ossa: el defensor de la 'chorreraneidad'

Al cumplirse 166 años de la creación del distrito de La Chorrera, a mi mente viene el “comebollo” Raúl Ossa. Por más de veinte años, ha mantenido el programa radial Punto de Encuentro, por el que ha sido “gitano” de la radio en La Chorrera, hasta fijar su tolda en Stereo Oeste 98.5.

De extracción humilde, realizó estudios primarios y secundarios en La Chorrera. De esos años, lo poco que conozco se da algunas veces por referencia de amigos y otras, narradas por él.

En 1972, se inicia la amistad de Raúl con mis padres. Formó parte del grupo musical “El Pequeño Combo”, con el cual recorrió el país como saxofonista.

Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá, graduándose como abogado.

Ya en el ejercicio de su profesión, situó sus oficinas arriba de lo que conocimos como Campos Hermanos, donde una vez entré a su oficina, a cobrar unas enciclopedias que había adquirido.

Desconocía de sus inquietudes políticas. Era la época de la Tiranía de Manuel Antonio Noriega. Después, coincidimos en el PAPO, donde tuvo un paso fugaz hasta saltar al PDC. Postulado como candidato a legislador en 1984, gana las elecciones como el legislador más votado de la República.

De esas elecciones, están claros algunos recuerdos de ese conteo en la Junta de Circuito, que estaba situada en el Palacio Luis Emilio Veces, a un costado del Cuartel de las Fuerzas de Defensa. Al realizarse la Convención Nacional del PAPO, postuló a Carlos Iván Zúñiga como candidato a la Presidencia en las elecciones de 1984 y al no ir el PAPO en alianza con Arnulfo Arias, se divide la oposición. Inmediatamente Alvin Weeden presenta su renuncia como secretario general del PAPO. Es entonces cuando él recibe el llamado de Carlos Rodríguez, candidato a primer vicepresidente del Dr. Arnulfo Arias, ya que el doctor Arias, que escuchaba la transmisión de radio de la Convención, le pedía ser el jefe de campaña del Partido Panameñista. Alvin Weeden le diría a mi primo Yoyi [Rodrigo Sánchez]: “Dile a Alexis que se encargue de la Junta de Circuito de La Chorrera”.

En ese momento, vivía en Panamá e iniciado el conteo, quedo solo, porque los Panameñistas en La Chorrera no me suplieron con ayuda ni alimentación. Pero ya en el tercer día, durante el conteo, oigo una voz y veo una mano que me hacía señas desde la ventana en un receso: “Alexis”, era Raúl Ossa, el candidato del PDC. El supliría la alimentación esa noche.

En la cuarta noche, alrededor de la 1:30 a. m., a raíz de un reclamo del suscrito en contra de la inclusión de un acta, ya que según el que traía el acta “no había taxi” y la escuela estaba a cinco minutos caminando, y duró dos días para llegar, es cuando el abogado Celio Gutiérrez, representante de un partido, me gritó: “Raúl Ossa aquí, en La Chorrera, no va a ser legislador, porque aquí nadie lo quiere”, y me limité a decirle: “¿Y por qué me dices eso a mí? Díselo a él, que allá afuera debe estar”.

En 1989, Raúl gana la reelección. En esas elecciones se da un hecho imperdonable: un conocido nuestro, que purgaba cárcel por delitos comunes, fue sacado de la celda para golpearlo en los terrenos de la feria.

Postulado a primer vicepresidente en la nómina de la Democracia Cristiana en el 2004, se aparta de la política. En el 2014 vuelve como candidato independiente a la Alcaldía de La Chorrera, pero le es adverso el triunfo.

Por más de 20 años en la radio, ha mantenido su orgullo chorrerano de dar a conocer hechos y costumbres chorreranas, y más en el mes de septiembre, por ser el Mes de la “Chorreraneidad”, como él lo ha etiquetado. En la colocación de la primera piedra de la Ciudad Judicial en La Chorrera, donde el magistrado Harley Mitchell debió tirar la primera palada, declinó ese honor en Raúl y dijo:

“Quiero que sea el amigo Raúl Ossa quien dé la primera palada, a quien conozco desde las aulas universitarias, y sé de su amor y luchas por La Chorrera”.

Después de la invasión, un editorial de El Panamá América situó a Raúl Ossa, junto a siete diputados que han pasado por la Asamblea, como “Los siete diputados en la Era Republicana que le han dado brillo”.

Va mi homenaje a Raúl Ossa, el defensor de la “chorreraneidad” en estos 166 años de creación de La Chorrera.

Exinvestigador de la Comisión de la Verdad.