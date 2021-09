2022: superar y empoderarse

A principios de septiembre, el nuevo presidente ejecutivo de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz-Granados, habló de las prioridades para los próximos 100 días de su gestión: “Tenemos el desafío de la crisis sanitaria, la reactivación económica y recuperar el tiempo perdido de nuestra generación en educación. Estos años han sido críticos para el 50 % de los jóvenes en América Latina, y si no corregimos esto pronto, los estaremos condenando para el resto de sus vidas… Finalmente, otro reto es la transformación digital; el crecimiento que viene tiene que ser sostenible”, aseguró.

Informaciones como esta son muestra de que, luego del terrible escenario en el que nos puso la COVID-19, se abrirán nuevos y más alentadores horizontes. Después de una crisis siempre viene un periodo de crecimiento y esta tragedia pandémica no será la excepción. Eso sí, en la medida que queda atrás, va dejando un impacto sanitario, económico, social y psicológico, individual y colectivo, sin precedente y con el potencial para hacernos creer equivocadamente que hablar de reactivación es mucho más fácil que poner manos a la obra.

“¿Qué podemos hacer? Si usted siente tristeza, apatía, falta de motivación, episodios de ansiedad o irritabilidad, debe buscar apoyo calificado”

Expertos de todo el mundo insisten en que “la pandemia no ha desaparecido” y que sus efectos psicológicos apenas comienzan a verse. Así que, en la medida en que el panorama continúe siendo impredecible y aparentemente incontrolable, prevalecerá el cansancio colectivo e individual. Algunos incluso aseguran que, si mañana el virus desapareciera del todo, sus secuelas psicológicas no lo harán. Se ha convivido con el miedo por un periodo prolongado y esa emoción no suele irse de la noche a la mañana. Por eso, no es extraño que personas de todas las edades sigan sintiéndose mal o peor que al principio de toda esta tragedia.

Además de lidiar con el impacto económico-social que dejaron las pérdidas de empleos, los cierres de negocios, la merma en los ingresos, la inestabilidad laboral, la muerte de seres queridos por la COVID-19, o haber sobrevivido a la enfermedad, la gente ahora también debe enfrentar la ansiedad que genera preguntas como “¿podré salir adelante con mis proyectos?”, “¿cuáles deben ser la actitud y las aptitudes para estos nuevos tiempos?”. ¡La procesión va por dentro! El futuro puede parecer una tormenta dentro de otra y eso, sin duda, es un gran obstáculo para una reinvención que nos permita avanzar y aprovechar las nuevas oportunidades.

"Aquí en Panamá, […], la Fundación de Amistad Panamá-Venezuela, Fundapave, acaba de abrir las inscripciones para el conversatorio gratuito “Promoviendo la adaptación saludable en tiempos de reactivación”.”

¿Qué podemos hacer? Si usted siente tristeza, apatía, falta de motivación, episodios de ansiedad o irritabilidad, debe buscar apoyo calificado. En este punto, muchos se preguntan “¿cómo puedo tener la orientación de expertos, si mi economía no da para pagar consultas privadas?”. Bueno, una alternativa sería integrarse a grupos asistidos por profesionales que hacen voluntariado. Aquí en Panamá, por ejemplo, la Fundación de Amistad Panamá-Venezuela, Fundapave, acaba de abrir las inscripciones para el conversatorio gratuito “Promoviendo la adaptación saludable en tiempos de reactivación”. Para participar lo único que debe hacer es registrarse en un “link” que tienen en la BIO de su cuenta en Instagram, @fundapave, o escribiendo a su correo electrónico, fundapaveorg@gmail.com. También puede acceder al formulario de inscripción en un “link” que tiene en el perfil de su cuenta de Twitter, @fundapaveorg.

Esta actividad comunitaria se realizará en una sala de Zoom el próximo sábado 2 de octubre, a las 6:00 p. m., hora de Panamá, y cuenta con una facilitadora experta, la Mgtr. Geoenith Bennett, psicóloga/especialista en TDAH y Trastornos Graves de Conducta de Bennett Consultores, Servicio Integral de Psicología Familiar e Infantil.

Otra de las cosas que puede hacer ahora mismo para salir adelante es intentar afrontar el proceso de adaptación a las nuevas circunstancias con algo de humor. Enfóquese en el hecho de que todo en esta vida es pasajero. Como reza el refrán popular: “No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”. El cambio es constante, todo evoluciona. Los profesionales de la salud mental aseguran que ahora, más que nunca, se debe tener un cambio de actitud que conlleve al encuentro de otras buenas posibilidades: plantearse nuevos retos, hacer mejoras en procesos que antes eran tediosos para cumplir con nuestras metas, focalizarse en otros objetivos, ser agentes activos e intentar mejorar las relaciones con la familia, los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo y hasta con los desconocidos con los que nos tropezamos en el día a día. Eso es superar y empoderarse. ¡Sería maravilloso que para el cercano 2022 se convierta en una tendencia!

Licenciada en Comunicación Social.