Decodificando valores: (des)confianza laboral

Es en tiempos difíciles, como en guerras y pandemias, cuando confiar es más necesario, pero igual, más difícil. Debemos confiar en nuestro jefe, que no nos despida, a pesar de la caída de ingresos, en el Gobierno, que mantenga la economía a flote, en las autoridades de salud, que proporcionen las correctas vacunas y hasta en el administrador del restaurante, que enfuerce las medidas de salud. En realidad, en la vida diaria nos vemos forzados a confiar en tantos extraños, es increíble cómo no vivimos bajo una constante ansiedad: “alguien nos va a joder”.

Por otro lado, aquellos extraños no hacen su trabajo por mero altruismo. En la mayoría de los casos, no hacer bien un trabajo conlleva graves consecuencias para el trabajador y en eso también nosotros confiamos. “El jefe me necesita para tener ingresos, por pocos que sean”, el Gobierno necesita de nuestros impuestos, al empleado de salud puede ir a la cárcel si nos enferma y un enfermo en el restaurante podría llevarlo a la quiebra.

Pero ¿qué pasa con aquellos puestos de trabajo “seguros”, aquellos indiferentes a ejecutarse eficientemente? No son solo los políticos los difíciles de despedir, sino también aquellos quienes trabajan en la empresa de su familiar o gozan de una tenencia o pertenecen a algún gremio de trabajadores con abogados hambrientos. Están también aquellos en los que nosotros dependemos, como nuestros jefes, agentes, colegas con quien trabajamos y confiamos a un nivel personal para luego descubrir que nos han robado, difamado o acosado sexualmente y exponerlos podría reprimirlos, pero también nos causaría un daño a nosotros mismos, inclusive nuestro despido. Entonces, ¿cómo podemos confiar en que exponer una transgresión, algo generalmente valorado, no nos perjudique de vuelta como bumerán? Además, ¿qué tanto podemos confiar en una persona que no teme perder su trabajo? Así como una persona que no teme perder la vida podrá arriesgarla de forma irresponsable, un trabajador puede tomar riesgos innecesarios o decisiones equivocadas con consecuencias terribles para otros sin temer perder su puesto.

Estimado lector, puede relajarse, este paradigma moral está cambiando, gracias a la congruencia de distintas condiciones sociales: primero, la explotación del primitivo sentimiento de la vergüenza (el cual varía entre culturas y sociedades, pero existe); segundo, las redes sociales y los medios, los cuales están más listos que en el pasado a exponer estos casos; tercero, la presión social. Aun cuando una transgresión haya sido expuesta y una persona sienta vergüenza, no necesariamente se apurará a renunciar o cambiar a menos que sienta una fuerte presión social, hoy promovida por movimientos como “me too” y “black lives matter”, concretándose con consecuencias reales, como el rechazo de la familia, colegas y amigos, hasta cambios legislativos y judiciales, como está pasando en EUA: la renuncia de los hermanos Cuomo, el encarcelamiento del productor de cine Harvey Weinstein y del policía asesino de George Floyd. Hasta hace unas décadas, estos resultados eran infrecuentes.

Pero esto no es suficiente. Lo más importante es crear un sistema laboral en que cada puesto deba rendir cuentas y asumir su responsabilidad (en inglés “accountability”). O sea, aun cuando la persona se sienta “segura” en su puesto, en caso de disconformidad o negligencia, exista un cuerpo, ya sea social, profesional o político, que pueda hacer las preguntas necesarias con obligación a ser contestadas. El Gobierno de EUA, por ejemplo, se llevan a cabo “audiencias del congreso” (“congressional hearings”) en las que miembros del Congreso (senadores y/o representantes) pueden cuestionar e investigar acciones hechas por cualquier individuo, desde un simple empleado hasta el mismo presidente. Aunque carecen de poder judicial, son una herramienta para que el pueblo reciba cuentas sobre cuestiones que le molestan.

En resumen, nuestras vidas mejoran confiando en extraños, pero desconfiando también. O sea, es importante y necesario confiar, al principio y en principio, pero siempre tomando en cuenta que esta confianza es frágil y de quebrarse, podemos y debemos quejarnos, protestar y llevar a estos infractores a afrontar las consecuencias de haber violado nuestra confianza. Y es el rol de la sociedad de hoy tomar en serio estas alegaciones. Es verdad, se dan algunos testimonios falsos. Pero ignorarlos todos por algunos aprovechados es peor que tomar algunos mentirosos en serio.

Arquitecto