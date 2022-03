8 de marzo: Día internacional de la mujer…no para festejar, sino para reivindicar

El 8 de marzo se conmemora en el mundo el Día Internacional de la Mujer, fecha que rememora las luchas de las mujeres por la igualdad y el reconocimiento de sus derechos, pero además nos invita a revisar los compromisos que como país debemos asumir para garantizar el pleno goce de los derechos de las mujeres, en igualdad de condiciones que los hombres.

Si bien, miles de países han reconocido esta fecha, lo cierto es que no es un día festivo, más bien es una fecha para reflexionar sobre las desigualdades de género y continuar la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos.

El índice de Desarrollo Humano que ubica a Panamá en la posición 57 de 189 países, con un índice de 0.815, al ser ajustado a la desigualdad IDH-D, Panamá pierde 21.1%, obteniendo el índice de 0.643 y si además lo ajustamos a las desigualdades de género, Panamá desciende a la posición 94, con un índice de 0.407.

Esto se traduce en que, en este país, pese a tener un buen PIB per cápita, incluso registrado entre los más altos de la región latinoamericana, aún subsisten grandes desigualdades en detrimento de las mujeres:

Tenemos una alta tasa de mortalidad materna (por cada 100,000 nacidos vivos mueren 52 mujeres por causas relacionadas con el embarazo);

Una alta tasa de fecundidad entre adolescente -una de las más altas de Latinoamérica;

Un porcentaje bajo de mujeres parlamentarias, en el período actual solo hay 18 diputadas de un total de 71;

En promedio, tenemos un año de educación secundaria (el 74.8% de las mujeres adultas ha alcanzado al menos un año de educación secundaria, frente al 68.6% de los hombres adultos) y

con una participación laboral inferior a la de los hombres (la participación de las mujeres es del 53.4%, en comparación con el 79.9% de los hombres).

En la UDELAS, las mujeres representan el mayor porcentaje de participación:

De 1,137 docentes, al año 2021, el 44% eran hombres y el 56 % eran mujeres;

En el estamento administrativo, de 850 funcionarios, el 41 % eran hombres y el 59% mujeres y

Respecto a los estudiantes, la diferencia es notoria a favor de las mujeres, al representar el 74 % contra el 26% de estudiantes del género masculino.

Esta realidad evidencia brechas de género en la educación y el empleo, ya que siendo las mujeres las que en promedio tienen mayor nivel educativo que los hombres, se insertan en menor proporción en el mercado de trabajo; no ocupan como primera opción las vacantes relevantes en los empleos; no se les paga salarios competitivos (reciben el 80% del salario que perciben los hombres); no se les reconoce ni visibiliza su aporte en la economía de cuidados; y aún teniendo alta preparación académica y capacidades para el trabajo, al ser contratadas, se enfrentan a barreras culturales como los techos de cristal y los pisos pegajosos.

¿Por dónde iniciamos?

En esta sala hay mujeres profesionales de diversos ámbitos científicos, académicos, es motivo para fortalecer la igualdad de género, partiendo por enseñar desde nuestro hogar, que, las responsabilidades en el hogar se comparten, que las mujeres no nacen gustándole los oficios domésticos, que son construcciones aprendidas socialmente, y que, desde el hogar, enseñemos la igualdad. Exijamos una educación no sexista en el aula, en los deportes, en las artes, en los textos educativos, en los juegos… en el uso del lenguaje inclusivo.

En el trabajo, debemos favorecer medidas afirmativas para promover a las mujeres en oportunidades de capacitación, remuneración y para ocupar cargos directivos. Seamos modelos a seguir, guías; ayudemos de manera positiva a otras mujeres, para que el país alcance las metas establecidas en el objetivo 5 de los ODS: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Con este objetivo en la mira, podemos cada 8 de marzo, no solo conmemorar, sino reivindicar los derechos de las mujeres.