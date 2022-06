Utilizar las herramientas y metodología 5D´s de Stand Up contra el acoso callejero

En el marco del mes de la Familia, el 15 de mayo se conmemoró el Día internacional de la Familia, fecha establecida por la Organización de Naciones Unidas desde 1993, para conmemorar el vínculo más importante que tiene el individuo. Especialistas de Panamá y Guatemala, analizan la dinámica familiar y el uso de herramientas como la Metodología de las 5D´s de L'Oreal Paris, que permitan abordar situaciones de violencia en nuestros países.

Los lazos afectivos, la convivencia, la trasmisión de valores y normas son patrones moldeadores generacionales en una familia y estos modelos hoy son analizados y reorientados.

De acuerdo con el especialista Carlos P. Smith, psicólogo y director de la Fundación Espacios Creativos de Panamá, “todavía en nuestro país se mantiene una mirada única de lo que es una familia, de lo que se vende en los libros; papá, mamá y niños. Sin embargo, en nuestras sociedades vemos múltiples formas de familia, en donde hay amor, comprensión, cuidados y protección”. Entre los modelos más tradicionales de familias están las patriarcales, también encontramos vínculos autoritarios, negligentes y permisivos. “El modelo de familia que hoy por hoy, estamos tratando de impulsar ,son más restaurativos, más protectores desde los modelos alternativos, como la disciplina positiva, que fortalecen al niño y adolescente a través del amor y la confianza con un alto nivel de apoyo, pero con límites claros, esta conjugación de elementos y prácticas restaurativa crea ciudadanos distintos”, enfatizó Smith.

Para la dra. Dina Elias, psicóloga e investigadora y docente universitaria en Guatemala, una situación de la que no escapan nuestras familias hoy, es de la violencia y el impacto entre sus miembros. La violencia simbólica le da base y sostiene otras formas de violencia en las familias a través de las generaciones. Es una visión creada de que “El estatus de las condiciones de inequidad y desigualdades de poder que se ven en la sociedad y que se forman desde las familias están bien”. Esto contribuye a la trasmisión y mantenimiento de la violencia a lo largo de las generaciones, señala Elias. Con la pandemia se redujo la gente en la calle y estos eventos se redujeron en espacios públicos, sin embargo, el acoso tomo otras formas en el uso de la tecnología, por ejemplo, el ciberacoso personas irrumpiendo en cursos de mujeres con un nivel de conversación lasciva. En el caso de las universidades como parte del retorno, hay temas que no se han avanzado, más allá del tema de conectividad, sin embargo, en temas de acoso se debe retomar y priorizar, indicó la Dra. Elias.

En Panamá y Guatemala para el mes de abril, inició la Campaña Stand Up Contra el Acoso Callejero, que se basa en un programa de entrenamiento que brinda herramientas para prevenir y detener el acoso en nuestras calles , la cual es vista por los profesionales como un instrumento clave por su metodología sencilla de aplicar y planteada en cinco posibilidades de intervención ante situaciones de violencia. Michelle Kayal, Brand Manager de L'Oreal Paris, explicaba que “ dentro de la metodología 5D's, la conectividad y el uso del celular son claves, ya que permite documentar las situaciones de acoso sin miedo y realmente es momento de dejar de normalizar este comportamiento en nuestra sociedad, hoy las evidencias pueden generar cambios de actitud, salvar vidas y también ayudar a las víctimas y sus familias”.

La doctora Elias, indica que el machismo estructural en Guatemala hace que la violencia sexual, el acoso callejero, las bromas sexistas, chistes de tipo sexual se vean con ligereza, como algo normal o cotidiano en las calles, esto pasa también en otras partes del mundo y es fragmento de la cultura patriarcal en el contínuum de la violencia sexual, que atraviesa las niñas, jóvenes, mujeres y diversidades. Smith, señala en este punto que debemos de empezar a visibilizar algunas formas de violencia en el hogar; empezar a deconstruir la normalización de la violencia y dejar de justificar en cualquiera de sus formas como mecanismos educativos, porque este genera sumisión y miedo, no necesariamente respeto ni aprendizaje, indica Smith.

Es importante encontrar la orientación para manejar situaciones de violencia y acoso callejero, así como también, mecanismos para transformar de manera abierta su rechazo, prevención, educación y capacitación. Hoy son muchas las acciones que buscan prevenir el acoso en nuestras calles con el menor de los riesgos, orientado a la capacitación de la metodología 5D´s de Right to Be, centrándose en brindar herramientas al público sobre cómo defenderse de manera segura y ayudar a las víctimas de acoso callejero. Para ello, encuentra más información en https://www.standup-international.com/es/es/ una D” puede hacer la diferencia.

Director Ejecutivo del Programa Enlaces de la Fundación Espacio Creativo