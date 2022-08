Las viscisitudes de la ATTT

Siendo estudiante de primaria (pública) recuerdo una clase con instructores sobre el tráfico vial y como se debía cruzar las calles, siendo una forma de prevenir accidentes, así como los bomberos, para evitar incendios. En la actualidad, ignoro, si se mantienen estas clases de prevención, pero no creo, porque hubiera oído a mi hijo y sobrinos, recibir algún tipo de instrucción sobre el tema.

¿Dónde quiero llegar? La importancia que tenía la prevención de accidentes que había tanto para niños, como para la población en general.

La ATTT revisando su Visión y Misión, no le encuentro en ninguna parte, siquiera, el concepto de prevención de accidentes, algo importante y valioso que debería estar dentro de sus principales objetivos.

Las odiseas en la ATTT son variadas, que debemos mencionar y buscarle remedio a su enfoque represivo y no preventivo. Según registros estadísticos, en nuestro país circulan más de 1,222,000 hasta el 2021 y en la ciudad y Panamá Oeste, están el 75.7% de todos los vehículos.

Los accidentes de tránsito en panamá ocupan el 13.99 por cada 100,000 personas, o sea, el 3.37%, siendo la causa de muerte número 104 en el mundo.

¿Cada fin de semana largo o días feriados, se observan en las noticias de la ATTT que colocaron mil o 2 mil infracciones de tránsito como su principal labor y pregunto cuántos accidentes previnieron? ¿Según ellos, colocar agentes de tránsito en las vías principales con sus radares, observando cuantos se pasan del límite de velocidad, ya ponen orden? Su enfoque de trabajo, pareciera, recolectores de multa y no autoridad de tránsito. Se los digo de forma respetuosa. Muchos años atrás, para no decir décadas, su papel era distinto al de poner boletas de infracción.

Como les puedo convencer de que nada de lo que están haciendo, no está disminuyendo los accidentes de tránsito, ni evitando el manejo desordenado de algunos conductores en nuestras calles. Siempre me llamo la atención las estadísticas de accidentes de tránsito, sin siquiera saber manejar y las cifras, anualmente, estaban por debajo de las 365 bajas al año.

Lo de las grúas que compiten por ser los llamados a llevarse los vehículos, aun cuando uno tenga un seguro particular para casos así, aparenta un negociado, más que un servicio. ¿Si uno tiene un seguro de ambulancia, por qué llamar a otra empresa? Así mismo, sucede con las grúas. No tiene sentido que la ATTT imponga un servicio de grúas, para los que contratamos este servicio y con tarifas dobladas a las particulares. Multas de “mal estacionado” con 3 o 4 infracciones más de violación, para sumar $30 o $40, siendo $10 la de mal estacionado. Estas variantes son los que, a mi juicio, le restan, no solo méritos a sus objetivos, también credibilidad. Desconozco si tienen en su presupuesto o alguna estructura para prevenir accidentes de tránsito, pero no creo, por su enfoque.

Nuestro país tiene carreteras en malas condiciones, carece de lugares de estacionamientos, incluyendo a los “bien cuidado”, malas señalizaciones, y con una ATTT que no tiene entre sus prioridades los accidentes de tránsito y recomiendo que haga los ajustes necesarios para revisar su Visión y Misión. Esperemos incluyan los mensajes de prevención y educación a la población en general.

Mgtr. en Salud Pública