Lo que implica escribir un cuento

El oficio de escribir es tan fascinante como puede ser desgarrador. En ello siempre hay momentos de placer y diversos grados de angustia; y se descubren cosas que a menudo no se buscaban. No todas son gratas, aunque aleccionadoras siempre. Así es esto de la creatividad literaria cuando se la vive desde el meollo mismo, como una religión personalísima, piel adentro, con libertad plena. Por tanto, escribir ficción es una forma de examinar la vida, de acercarse a sus matices y contradicciones. Una manera de entrar en ella a través de las infinitas posibilidades del lenguaje, desde la experiencia y el conocimiento, pero también desde la intuición y la magia imaginativa; todo a un mismo tiempo. Quien crea textos ficcionales, una de cuyas encarnaciones es sin duda el cuento, y por extensión el minicuento, se plantea una búsqueda y sabe que indefectiblemente habrá de lidiar con múltiples enigmas.

No obstante, el creador de ficciones sabe también que hay un inmenso placer, no siempre racional, en irle dando curso a ese recorrido incierto que paulatinamente le confirma sospechas, desbaratando al mismo tiempo certidumbres y descubriendo inéditas verdades no siempre gratas. Por tanto, cada vez que el escritor crea un texto emprende un viaje. Viaje que entraña peligros, y que podría no tener retorno. Pero lo hace porque hay una fuerza interior que le impide no hacerlo, porque necesita conocer el terreno, medir los entornos, palpar los enigmas, tratar de descifrarlos: necesita saber, descubrir, revelar. Y por supuesto, poder hacerlo bien es un difícil arte que no siempre logra su cometido. Un cometido que, por misterioso, elude antes que a nadie al propio creador. Hasta que de pronto, si acierta, se despejan de golpe o poco a poco las incógnitas, y en un momento mágico finalmente se hace la luz.

El cuento, como también el poema, por sus características endógenas, es un género literario ideal para que una suerte de epifanía cristalice. La concentración que en todos los órdenes entraña es uno de sus elementos unificadores, al igual que la profundización de la mirada en el contenido temático expresado. El autor experimentado, al igual que el buen lector de ficciones, en algún momento sabe muy bien cuando su cuento fragua, cuando ha dado en el clavo; y comprende dónde y cómo ocurre, y lo disfruta. Pero entonces, ¿cuáles son las características del cuento que lo hacen idóneo —y a veces perfecto— para que tanto el autor como el lector sientan en un momento dado esa suerte de gracia, esa epifanía? En primer lugar, su brevedad: esta es acaso su más evidente estado de ser, la síntesis de su naturaleza. Y es que por más largo que pueda ser un cuento, no deja de ser poco extenso en relación, por ejemplo, con ese otro gran género narrativo que es la novela. Pero esto es así no por disposición o empeño del autor, sino porque las exigencias mismas del género lo requieren, a menudo incluso lo imponen. De lo que se trata es de ahondar en un fragmento de vida (slice of life, decía el cuentista norteamericano O. Henry, refiriéndose a lo que, según él, era la materia prima de cualquier cuento); de calar en un momento limitado pero clave de la experiencia humana.

En otras palabras, a menos que se trate de un cuento realmente largo, la brevedad, la cual a menudo conlleva una evidente concisión, es consubstancial con la naturaleza de las piezas narrativas más conocidas, esas que aspiran a ser auténticos cuentos y no simples narraciones, anécdotas, cuadros o estampas. Y esa concentración, que implica máxima reducción a lo esencial, se da simultáneamente a varios niveles: en la estructura del texto, en la economía de lenguaje y en la selección e intencionalidad de los recursos técnicos que permiten que, al cuajar un cuento, se haya logrado un grado aceptable de excelencia. Todo lo cual conlleva una aspiración latente o explícita en el sentido de que el texto ficcional creado por un autor talentoso pueda considerarse una pequeña obra de arte.

También es necesario tomar en consideración el hecho de que todo cuento relata una historia que en algún momento de su desarrollo presentará un conflicto (nudo) y tarde o temprano un desenlace (no necesariamente en este orden). Obviamente, se trata de aspectos vitales del cuento clásico, pero que por lo general subsisten, aunque sea de forma sugerida o encriptada, en sus herederos ficcionales de la actualidad, incluso en los de naturaleza más vanguardista o posmoderna. Además, por supuesto, esa historia tiene un narrador (o varios), quien presenta sus materiales de una cierta manera (técnicas narrativas), en determinado tiempo y espacio, con una particular intencionalidad. Y lógicamente hay un cierto tono, vocabulario y sintaxis empleados en la expresión del lenguaje elegido para relatar la historia.

El conjunto integral —o integrado— de todos estos elementos constituye eso que suele llamarse estilo. En última instancia, nada en un cuento resulta casual ni inocente. Pero su escritura puede resultar fascinante.

Filósofo, docente universitario, poeta y cuentista