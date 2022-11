Instituto Cardiovascular, desde la perspectiva logística

“La investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano”, Aldous Leonard Huxley.

Introito

Por esos avatares de la vida, sumado a la secuela del tiempo, tuve que acercarme a las instalaciones del Instituto Cardiovascular de la Caja de Seguro Social, ubicado en la Ciudad de la Salud, no conocerla como ciudadano curioso, sino en mi calidad de derecho-habiente, a buscar respuesta a mi dolencia en las bombas de aire, que, según los diagnósticos previos, la solución era una intervención de un cirujano cardiovascular. Tal situación, me llevó a un tsunami mental, que me arrinconó de tal forma, que me acordé de Xiomara Alfaro, su canción muy recordada, “El manisero”.

Dudé, pero, como decía Séneca, “El destino conduce a quien lo acepta, y arrastra al que rehúsa admitirlo”, asentí y tuve internado 10 días y no me arrepiento, hasta he llegado a extrañar esas “vacaciones médicas” y los haré partícipes de estas, en calidad de paciente, con lentes graduados de logística hospitalaria.

La estadía vista desde la logística hospitalaria

“Logística hospitalaria y que se refiere a todas las tareas de logística interna que tienen lugar en la prestación de servicio al paciente al interior del centro hospitalario. Dentro de las actividades de logística interna se encuentran los procesos de adquisición, recepción y distribución de los diferentes insumos utilizados para mantener los servicios prestados por un centro hospitalario, así como la gestión de la demanda y las actividades por las que debe pasar un paciente desde su admisión hasta su dada de alta, (https://vicenteayalabermeo.files.wordpress.com/2011/04/logistica-hospitalaria.pdf)” Visto.

El paciente con lentes logísticos

Las líneas que les presentaré a continuación son el reflejo fiel y sincero de la estancia que tuve en dicho nosocomio, y las haré con el ánimo de “díganme lo malo, que lo bueno ya lo sé”, pero añadiendo valor, por medio de sugerencias, gracias a la formación académica y experiencia en logística, sumado al paso como funcionario en la CSS, años atrás:

-. Ingreso. Con la orden de hospitalización, el personal de recepción tramita el mandato y luego un camillero me recoge con mis bártulos y dirige a la sala y cuarto respectivo. Con los ojos saltones y como niño que asiste a clases por primera vez, veo a lo lejos el familiar que me acompañó. El cuarto asignado es para dos personas, pulcritud a la vista, una auxiliar me informa del tejemaneje hospitalario.

-. Atención. Estuvo compuesta por un grupo de residentes en neumología, enfermeros (as), auxiliares y técnicos, etc., con una mística de trabajo a todo dar.

-. Alimentación. En términos relativos, mejor que en otros centros de hospitalización, pertenecientes a la CSS.

-. Soporte médico inter-especialidades. Es el apoyo especializado, que proveen otros departamentos, al cliente interno, para el ejemplo vgr.: Cardiología, Endocrinología, etc.

-. Imágenes, Rx, tomografía, etc.

-. Limpieza, Recolección de los desechos, en comunes, peligrosos (recipiente en color rojo) y para las jeringuillas, así como también el aseo del aposento médico (piso y baño).

-. Transporte, traslado del paciente que, por diferentes razones, tiene que hacerse algún procedimiento en otras instalaciones de la CSS.

Atosigamiento hospitalario

-. Es notable el tiempo de espera para ingresar al Instituto, así como el tiempo de estadía del paciente en la fase pre-operación, arrojando que el índice paciente/días sea apreciable, teniendo como consecuencia larga espera.

Sugerencia. Planificar de tal forma que cuando el paciente ingrese tenga su “timing” (calendario) de atención, y de los procedimientos auxiliares, que permiten tener un panorama más claro de su dolencia, así se podrá coordinar con las interconsultas especializadas, y el transporte necesario.

-. Como calidad de la atención médica. Muchos van a internarse sin saber a ciencia cierta qué tiene y cuál va ser la estrategia médica a utilizarse.

Sugerencia. Al momento de entregarle la orden de hospitalización, se debe acompañar con información relativa a los objetos que debe traer, hora de visitas, alimentación y otros requisitos, prueba COVID, tarjeta de vacunas, evidencias de la sangre que debe donar, sus deberes y derechos como paciente, etc.

-. Con la misma meticulosidad que se tiene con la sanidad con los centros de operación, se debe actuar con la correspondiente a los cuartos.

Sugerencia. Ser más riguroso con esta actividad, mediante llevar una bitácora en cada cuarto, día, hora y quien realizó la faena y con el auspicio de manuales de desinfección hospitalaria.

-. Existe un tiempo importante entre la toma de la imagen y la su interpretación.

Sugerencia: A pesar de que los pacientes internados tienen prioridad en la atención, para estos procedimientos, en la práctica no se cumple, trayendo consigo tiempos muertos. Se amerita más coordinación.

-. La alimentación que proporciona el Instituto, como toda instalación hospitalaria, es en base a un régimen dietético.

Sugerencia: Monitorear la calidad de las viandas entregadas, su horario, temperatura, etc., porque en la práctica, se pueden recibir las raciones, pero qué porcentaje se los come íntegramente, debido a la calidad, o se está fomentando la autofagia, mediante el ayuno intermitente, producto de que no se respeta el horario de entrega.

Corolario

En conclusión, se está satisfecho, pero es menester decir que “Honrar, honra”. Hay que felicitar al Dr. Rodríguez, en su calidad de director, por la calidad de personal que conocí, en especial a la Dra. Adames, que fue la vocera de los galenos y el enlace a lo interno y externo, que hicieron lo humanamente posible para que mi estadía fuera lo más llevadera y así fue, de tal manera que tengo la osadía de nombrarla como “resort médico”.

Docente universitario.