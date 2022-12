Corrupción e impunidad vuelan bajo en Panamá

“Insisto: ser escritor no es vivir inmerso en una placenta. Por lo contrario, debe ser una suerte de cordón umbilical en permanente contacto con esa porosa realidad que, como la fértil imaginación, nutre a la buena literatura”

He sido siempre un escritor de tiempo completo. Pero aunque poco abordo en mis cuentos, poemas y ensayos los temas políticos y de turbulencia social, porque más literarias y por tanto estéticas son mis inquietudes, cada tanto tiempo aprovecho el acceso a esta columna en “La Estrella de Panamá” para expresar juicios de valor sobre acontecimientos o situaciones de la realidad nacional e internacional.

Me parece algo elemental, porque los artistas y los intelectuales no vivimos inmersos en una burbuja ni mimetizados en una torre de marfil. Hay una realidad que nos nutre y condiciona allá afuera, y fingir demencia me parece una pésima actitud, por cobardía o indiferencia. Nunca entenderé por qué la mayoría de mis colegas escritores prefieren callar ante asuntos que son de vital interés para la sobrevivencia de nuestro país: como lo es la ominosa presencia de esa dupleta infame llamada corrupción-impunidad.

Siendo sinónimos en la práctica, al permear el quehacer cotidiano de casi todas las entidades de gobierno, así como negocios encubiertos de ciertas empresas privadas o de ambas entidades entre sí, el país en el que ocurre está en serios problemas que a todos nos afectan. Una amalgama interactuante de problemas sociales, económicos, políticos, sicológicos y de convivencia entre autoridades y ciudadanos; entre políticos y ciudadanos; entre ciudadanos y ciudadanos. Y lamentablemente todos sabemos que lo dicho aquí -y mucho más (la evasión de impuestos, por ejemplo)- es un retrato hablado del Panamá actual, aunque estas prácticas tengan larguísima cola histórica y una variedad de rostros.

¿Cómo negar el obvio ocultamiento y la permisividad, el afán desmedido de clientelismo político en tiempos preelectorales, las componendas por debajo de la mesa; los amiguismos cómplices; la malhadada existencia de funcionarios, abogados y hasta médicos que se dejan sobornar para tapar delitos con reiterada impunidad? Lo vemos todos los días cuando nuestro periodismo investigativo, que a Dios gracias sigue vivo, devela la existencia de tales procederes por parte de gobernantes que fingen humildad; jueces deshonestos; diputados depredadores que solo trabajan para sí mismos malversando el presupuesto nacional. Cuando los candidatos a puestos de elección independientes son obstaculizados por denunciar deshonestidades y prometer cambios radicales si resultan elegidos.

Todos sabemos que los diputados, salvo unas pocas unidades, legislan para sí inmersos en una auténtica cloaca de intereses que nada tienen que ver con el bienestar nacional. Cínicos depredadores, prevalece entre ellos esa maldita costumbre enraizada en la avaricia: los que más tienen más quieren tener; cueste lo que cueste, y jódase quien se joda. La coraza de leyes inexpugnables tejidas por ellos mismos para protegerse contribuye por supuesto a que la impunidad reine mediante burdos o sutiles ocultamientos, logrando así que fracasen de antemano las buenas intenciones de quienes quedarían presos si se atrevieran a denunciarlos, como tantas veces amenaza a medio mundo con su ejército de abogados ya sabemos quién.

Así, el clientelismo político, aupado por la mayor parte de nuestros diputados, por el Tribunal Electoral, la Corte Suprema de Justicia y a veces por el mismísimo Ejecutivo, es un cáncer que avanza sin antídotos corroyéndolo todo, con una Contraloría ciega, sorda y muda. Y ni se diga cómo se propicia con absoluto descaro la infame depredación de nuestro patrimonio por empresas extranjeras como Panama Ports y Minera Panamá a ciencia y paciencia de las autoridades, para no hablar del mayor atraco histórico al Estado: el caso Odebrecht. Termina siendo, literalmente, “el cuento de nunca acabar”. Y ni soñar, como pueblo harto, con forzar, por ejemplo, el cierre de la actual Asamblea: iríamos al paredón, como fue fusilado hace más de un siglo el cholo Victoriano Lorenzo por anticiparse en su protesta a la intromisión gringa en Panamá so pretexto de la construcción del Canal.

Siempre ha habido valientes y patrióticas personas y organizaciones en este país que luchan por la preservación de los derechos humanos en todas sus acepciones. La “Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana”, la más visible. Y hay que resaltar la labor crítica de los dos grandes periódicos que sobreviven a la mediocridad, “La Estrella de Panamá” y “La Prensa”. También programas de alta calidad intelectual como “Mesa de Periodistas”, “Cuarto Poder”,"Debate abierto" e “Infoanálisis”, respectivamente, nos tienen acostumbrados a la discusión seria de problemas nacionales e internacionales. Asimismo, cómo negar el papel de valientes espacios radiales de mucha antigüedad como “Alternativa”, del siempre beligerante abogado y profesor universitario Miguel Antonio Bernal; y “Haciendo radio”, del periodista Lucho Pimentel, entre otros. Y la insobornable actitud de denuncia permanente de periodistas como Flor Mizrachi y Rodrigo Noriega, por ejemplo.

Tales espacios existen en buena hora en Panamá, contrario a países que anulan el libre flujo de ideas porque el ejercicio de la crítica está prohibido: escritores, periodistas y estudiantes acosados, encarcelados, obligados al exilio; léase: Cuba, Venezuela y Nicaragua, en donde sus gobernantes pretenden eternizarse.

Insisto: ser escritor no es vivir inmerso en una placenta. Por lo contrario, debe ser una suerte de cordón umbilical en permanente contacto con esa porosa realidad que, como la fértil imaginación, nutre a la buena literatura.

Para el Dr. Miguel Antonio Bernal.

Cuentista, poeta, ensayista, promotor cultural.