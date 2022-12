Las abuelitas nos siguen enseñando cosas buenas

Con esos avances publicitarios que están amaneciendo en Panamá, de que se nos viene encima inexorablemente la SEXTA OLA de la pandemia, que sirvió para más de cuatro vainas en este país de las oportunidades con mayúscula, conjuntamente con miles de difuntos de quienes no publicaron ni publicarán jamás sus nombres, oremos en familia o solos.

A mí no me queda más remedio que continuar al pie de la letra con el refrán de los tiempos de las abuelas: “Una mano lava la otra y las dos lavan la cara”, además de introducir una vez por semana en cada cuenco de la nariz, mediante un gotero, dos goteronas de agua salada mezclada con agua oxigenada, que eso era, o es, como una vacuna contra muchos virus. Ya yo llevo cuatro vacunas y, porque estoy muy viejo, no quiero que me tomen más de pendejo ni saber de una quinta vacuna y menos de la chistosa “cirgüela” del mono.

Miren, muchachos nuevos, de las abuelitas también recuerdo, porque era preguntón, cómo, después de fregar loza, cucharas y trastes, vaciaban un caldero de agua hirviendo encima, que era bueno, decían, para la tuberculosis que azotaba. Ahorita mismo estoy más retrechero que un perro cansado de corretear gallotes, sobre todo por la debacle económica de China y que necesitan ponerle encima una distracción en forma de una sábana enorme para que mis amigos “macacos” (“macacos” de cariño) se olviden de la debacle financiera mientras los mantienen encerrados.

Los chinos se están cansando de los encierros y de las mentiras, la fortuna de ellos, los de las masas, es que no conocen el dolor y al parecer sus líderes pueden hacer con ellos lo que sea. En estos momentos los gritos de libertad llegan al cielo y el desespero en los grandes centros poblacionales los ha llevado a copiarse de los extintos civilistas de Panamá, acá la masiva oposición al diabólico Cara de Piña sacaba trapos y banderas blancas, allá en esas enormes ciudades chinas el horizonte se mece con nubes de papelitos blancos y gritos de libertad.

Miren, muchachos nuevos, algo está pasando en este planeta, en donde ya no quieren alcanzar las tortillas, por fortuna o no, entre los macacos y caras pálidas como que existe un acuerdo en donde no hay voluntad política para cambiar sus posiciones y que cada gallote jale con su pico sin picotear la tortilla del otro. Esas no son más que medidas acordadas de antemano y por algo dicen que hace 2022 años un esbelto y bellísimo señor, cuando caminó sobre las aguas del mar, dijo a parte de sus seguidores: “Aquí estoy, aquí os dejo, que los más vivos vivan de los más pendejos”.

Economista, escritor costumbrista.