“Por contundentes y verificables que sean las cifras [...], poco interesan en un mundo de “buenos y malos, ricos y pobres, víctimas y victimarios”, donde es más fácil culpar que resolver problemas que no entendemos”

Queremos 'culpables', no soluciones

Uno de los resultados más alarmantes de las Pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, realizado por la OCDE) del 2018 es que menos del 1 % de los alumnos panameños distingue una opinión de un dato.

En el contexto de una sociedad cada vez más digitalizada, en la que los rumores y las informaciones no verificadas se abren paso con facilidad, es apremiante que los ciudadanos, especialmente los más jóvenes, se doten de instrumentos con los que puedan blindarse ante la mentira y la manipulación.

Los estudiantes panameños de 15 años de edad se sometieron al mismo examen en 2009 (primera vez que Panamá participó) con idénticos resultados. Los adolescentes de 15 años que tomaron las pruebas ese año hoy tienen 28 años y aquellos que lo hicieron en el 2018 tienen 19, ambos grupos actualmente en edad productiva y laboral.

Las repercusiones de estos resultados las vivimos hoy, a través de la creación de mitos y “leyendas urbanas” que poco tienen que ver con la realidad, para satanizar mediáticamente a ciertos grupos y generar presión social.

Uno de los casos recientes más famosos es el uso del término “subsidio bancario”, para etiquetar despectivamente al fondo fiduciario de $1000 millones establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Nacional de Panamá en el 2020, cuyos detalles están disponibles en internet. Por más que las autoridades han explicado la diferencia entre un Fondo de Garantía y un subsidio, la iniciativa es percibida como “otro beneficio para los ricos”, en detrimento de los pobres.

Otro caso es la satanización de los incentivos fiscales, utilizados por Panamá y todos los países del mundo, para atraer Inversión Extranjera Directa (IED), pero que han sido vendidos como “plata que el Gobierno saca de un cofre”. Lamentablemente se adoptaron acciones que más que anecdóticas han sido desconcertantes y peligrosas.

Panamá ha puesto en marcha un conjunto de leyes para atraer IED, como el Régimen Especial para la Operación de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM, Ley del 2007), que hasta la fecha ha traído más de $3 mil millones de inversión y generado más de 7 mil nuevos empleos. Sin embargo, en julio 2022 se aceptó una Demanda de Inconstitucionalidad al Artículo 26 de la Ley SEM, referente a Incentivos Fiscales y Regímenes Laborales Especiales.

De hecho, se solicitó a la Corte Suprema de Justicia declarar inconstitucional la base del régimen de la SEM. Afortunadamente, por medio de la sentencia de 17 de octubre de 2022 emitida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró que dicho Artículo “no es inconstitucional”.

Un tercer ejemplo es la contribución de la comunidad venezolana a la economía panameña. Según un informe reciente, financiado por el Gobierno de Suecia, con el apoyo de la ONU Migración y realizado por la firma internacional Equilibrium, indica que en los últimos 10 años la inversión venezolana supera los $1800 millones y ha generado 39 210 empleos, 77 % de ellos para panameños. Sin embargo, el manejo en las redes sociales es que “los venezolanos vinieron a quitarle los empleos a los panameños”.

Finalmente, tenemos la situación del nuevo contrato entre Minera Panamá y el Gobierno panameño, cuyo principio de acuerdo motivó, en enero 2022, la mejora de la perspectiva de la deuda soberana panameña por parte de Fitch Ratings, de Negativa a Estable, y de cuyo éxito depende DIRECTAMENTE nuestro Grado de Inversión.

En octubre 2022, Moody's mantuvo el Grado de Inversión de la deuda panameña, ya que considera que las perspectivas de crecimiento son favorables para el período 2023-25, impulsadas por la reapertura de la economía y el aumento de la producción minera.

La minera invirtió $6700 millones, genera 7300 empleos directos (92 % de ellos para panameños) y más de 39 mil empleos entre directos, indirectos e inducidos, a través de más de 1800 proveedores nacionales, inyectando $583 millones anuales en compras a otros sectores de la economía.

Sin embargo, con el mayor de los respetos a la libertad de expresión, las opiniones con respecto a daños ambientales, legalidad y nacionalismo tienen un peso importante en ciertos colectivos.

Lo que no se mide NO EXISTE. Por contundentes y verificables que sean las cifras en estos ejemplos, poco interesan en un mundo de “buenos y malos, ricos y pobres, víctimas y victimarios”, donde es más fácil culpar que resolver problemas que no entendemos.

Ojalá que ese 1 % que sabe diferenciar datos de opiniones crezca, por el bien del país.

Asesor empresarial.