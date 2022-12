Salud cuesta abajo vs. disfrute de pensiones por vejez

Si en algo fue efectivo el modelo de atención de salud impulsado por Gorgas, Finlay y otros en la obra del Canal de Panamá, fue su intervención masiva y específica sobre la salud, particularmente en la etapa que los epidemiólogos convencionales denominan la etapa de prepatogénesis (antes de la aparición de la enfermedad con o sin síntomas). Así, ante la vorágine acarreada por la fiebre amarilla y la malaria, se ejecutaron medidas de un férreo (cuasi militarizado) control sanitario en las ciudades terminales.

Adicionalmente, se atendieron morbilidades con mayor ocurrencia en la población del resto del país, tales como la uncinariasis y otras donde estaban implicados diversos parásitos. Para esto, se creo el departamento de Uncinariasis en 1915, cuyo protocolo de atención partía de las pruebas de las heces fecales en laboratorios. Cuando se constató que muchos de los sanados reincidían, se observó que se debía a la práctica de andar descalzos y defecar en lugares no higiénicos. Como consecuencia se inició el programa de saneamiento “del suelo” con la construcción de “excusados higiénicos” que la gente hizo propio. Resultado: la población con parásitos intestinales disminuyó a tal punto que ya para 1940 este tipo de dolencias estaba controlada.

En todos los tipos de intervención pública de esa época -retomada con la creación del Minsa en los años setenta del siglo pasado, hasta el asesinato del general Torrijos- los exámenes de laboratorios eran parte obligada del inicio de la atención, junto a la localización de criaderos de mosquitos o de los focos de potencial enfermedad, en las propias comunidades. Hoy, en el Minsa hay raquitismo institucional para hacer vigente este modelo de intervención, ni hablar de la alergia institucionalizada para trabajar no tanto en las comunidades -este ministerio es más atrevido en esto que la CSS-, sino “CON las comunidades”.

En el caso de la CSS. Ni hoy ni ayer ha sido parte de su protocolo el estar en y con las comunidades en la etapa de prepatogénesis; su fuerte está en atender a la enfermedad, o sea, intervenir en la etapa de patogénesis. De vez en cuando, hace simulaciones de promoción de la salud, que no toman en cuenta las determinaciones sociales que hacen ineficaces sus letanías estériles de la promoción de “estilos de vida saludables”, al ignorar que no todas las clases sociales, no todos los estratos sociales están en capacidad de alcanzarlos, aunque quisieran. No hay el menor entendimiento ni interés institucional de lo que significa la salud colectiva. Esto se manifiesta en el escuálido presupuesto asignado año tras año a los programas de promoción de la salud, que por añadidura no se orientan a la salud colectiva, sino a la enfermedad individualizada. Parte de esta trama la han manifestado los gremios de salud que llevan adelante, hasta ahora, la Comisión de Alto Nivel para la Transformación del Sistema de Salud panameño, conocida como la CAN.

En realidad, nos encontramos con un sistema público incapaz de enfrentar eficientemente la problemática de la salud-enfermedad, por tanto y en cuanto se conjuga este modelo patocéntrico mencionado, con un sistema orientado por el ánimo de lucro privado, desde las propias esferas donde se toman las decisiones del sistema público.

El deterioro creciente de la salud de las clases trabajadoras, no solo está dentro de los centros de trabajo, sino también en sus territorios y si la orientación dada al sistema de atención de salud es no intervenir sobre las determinaciones últimas de la salud y enfermedad, la consecuencia lógica es la que se observa en las últimas tres décadas: la reducción de la aceleración que venía experimentando la esperanza de vida de nuestra población, cuando en los quinquenios entre 1975 a 1985, mejoró 4.5 años de vida y desde 2005 hasta el 2015, el mejoramiento fue un pírrico promedio quinquenal de 1.4 años de vida. Después de la COVID, la disminución ha sido mayor; es decir, vamos cuesta abajo. ¡Ah!, pero las élites y sus tecnócratas proponen aumentar la edad de pensionamiento de vejez, como si aún tuviésemos una cada vez más elevada esperanza de vida… Las evidencias estadísticas demuestran que las clases trabajadoras no están para soportar un aumento de la edad de retiro laboral digno, porque el deterioro de la salud seguirá incontenible, mientras se mantenga ese modelo patocéntrico junto a un sistema animado por la racionalidad del lucro privado.

Sociólogo y catedrático investigador de la UP.