Aguiluchos del 72: compromiso de una generación (*)

Regresar al Templo de las Águilas y las Esfinges, después de 50 años, aunque hemos vuelto esporádicamente, nos colman de regocijo, nostalgia, satisfacción y remembranzas, al igual que reconforta y nos llena de vigor y dinamismo. Pero hablar en representación de 500 egresados, aproximadamente, según cifras suministradas por el Colegio y que, en la tarde del 5 de enero de 1973, recibimos orgullosos los certificados de bachilleres en Ciencias y Letras, es tarea, si no titánica, casi imposible de cumplir y mucho más, en la mitad de una centuria, con caracteres ya formados, existencias labradas en el yunque duro de la vida, voluntades y experiencias acumuladas, durante todo este periodo. Es decir, hombres y mujeres que están cumpliendo la mitad del ciclo de existencia material en sus destinos personales.

Han sido 50 años de accionar fecundo en el territorio patrio y allende las fronteras, pues muchos Aguiluchos del 72 radican en lejanas tierras, siempre dejando huellas positivas e imperecederas en los campos laborales y profesionales donde se desempeñan.

Las institutoras e institutores del 72, y escuchen bien, que no hablo de exinstitutoras o exinstitutores porque, como se ha dicho en repetidas ocasiones, y en otros estrados, lo que bien expresara la recordada antropóloga e institutora, Dra. Reina Torres de Araúz, la mañana del 23 de abril de 1981, recogida literalmente en su versión original, en noticia del diario Matutino, al día siguiente en esta excelsa Aula Máxima y desde esta tribuna, diez años después que fue declarado Monumento Histórico Nacional, el conjunto arquitectónico que alberga esta mole del saber. En ese instante, expresaba a tenor siguiente, refiriéndose a estos temas, la doctora Araúz, cito textualmente: “El Instituto Nacional no prepara fundamentalmente bachilleres, sino que prepara fundamentalmente panameños, por eso es un privilegio ser institutor. Los aguiluchos lo somos para toda la vida, y quienes han sido institutores han tenido una vigencia que jamás termina”, sentenció Reina Torres, aquella mañana memorable. Más adelante agregaba, en la misma intervención: “Cada generación de ustedes -dirigiéndose a los estudiantes- no es más que la Patria renovada, la Patria se rehace en cada uno de ustedes. El Instituto Nacional los hace ser panameños y este Monumento Histórico está hecho para la eternidad, por eso tienen que cuidarlo, custodiarlo y procurar que no decaiga su nivel”, cierro comillas.

Éramos adolescentes imberbes, jóvenes de ambos sexos, en V año nos llegaron hermosas flores del Liceo de Señoritas y varones del Instituto Bolívar que ingresaron al colegio y como alguien decía, queríamos “asaltar el cielo” insurrectos, iconoclastas, e insurgentes, pero respetuosos y responsables, en la medida de las posibilidades. Utopías que parecían inalcanzables e irrealizables, pero se materializaron en el plano de la realidad y la praxis.

Atrás fueron quedando los recuerdos perdurables, alegrías, tristezas, irreverencias de esa muchachada, juventud alocada, el grupo de los Miserables, los cines Ancón y Ramoncito, el Fox, Variedades, Tropical, Cecilia, Apolo y el Hispano, el antiguo parque Santana que no había sido remozado, Plaza Amador con el legendario Cocoliso Tejada, el gimnasio Neco de la Guardia, Carmen Welden y sus frituras, una que otra pinta para refrescarse, Edificio Penonomé, el Parque de los Aburridos, Cantina el Límite, Barraza, Panadería Lucianito, El Chorrillo con sus casas de madera y posinvasión, el Oratorio Festivo y la Cruz Roja, los encuentros de fútbol con el Artes y Oficios, las interminables birrias cuando había doble jornada, nuestra organizaciones, la gloriosa Asociación Federada (AFIN), el FER, FIAA, el SAIN, Sociedad de Ajedrez, el Club de Atletismo, CAIN, el COD, Cuerpo de Orden y Disciplina, el Orfeón Ricardo Zozaya, con el Prof. Vergarita, los Concursos de Oratoria, los desfiles del Mes de la Patria, donde al pasar por el Palco Presidencial lo hacíamos de espalda al Ejecutivo, el Orgullo de Azuero, el Cosita Buena, los saraos de los 3 y 4 de Noviembre en el gimnasio del plantel, con los combos nacionales de la época, los “Night of Fun”, Renta 5, el laberinto en la Feria, noviazgos fugaces y un largo etcétera que nunca terminaríamos de mencionar. Todo un universo de resplandores y acciones estelares que jamás retornarán y nunca olvidaremos.

Hoy, en el crepúsculo de nuestras vidas, todavía no han menguado las energías, a pesar de rostros arrugados, en los cuerpos, pero no en las almas ni espíritus. Nuestras compañeras adornan la belleza de la madurez serena y dulce de los años, la mayoría casados y con hijos, pronunciados abdómenes en ciertos, abundantes hilos de plata en las sienes o calvicies prematuras y prominentes, dolencias físicas que van apareciendo por el paso inexorable de los ciclos secuenciales. Muchos retirados o jubilados, de la vida activa laboral, otros dedicados a múltiples actividades, los más, siendo abuelos y abuelas, consintiendo nietas y nietos.

Es obligante y perentorio, inexorable e histórico, que la generación cincuentenaria de 1972, exhorte a los actuales aguiluchos, para que continúen con el idealismo, luchas, no arriar las banderas del nacionalismo ni claudicar en la defensa de la Patria, fortalecer la Mística Institutora, pero no vivir de glorias pasadas, sino definir y crear mayor conciencia cívica y ciudadana en el presente, porque, como manifiesta el pensamiento inmortal de Emerson en el vestíbulo: “SOLO LOS QUE CONSTRUYEN SOBRE IDEAS, CONSTRUYEN PARA LA ETERNIDAD” y la Generación del 72 está construyendo para la eternidad y tener presente siempre, el grito de guerra: TODO POR LA GLORIA INSTITUTORA.

(*) Nota: Resumen del discurso que debió ser pronunciado originalmente el día lunes 18 de julio de 2022, pero, por los acontecimientos ocurridos en el país, fue suspendido el acto y se pospuso; siendo leído el lunes 15 de agosto de 2022, en el Aula Máxima por Enrique Castillo, escogido por el Comité Organizador de la Celebración del Cincuentenario de la Promoción Institutora de 1972.

Miembro de la generación del 72 del Instituto Nacional.