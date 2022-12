Corsarios, balleneros o ¿contrabandistas?

“La guerra es la que hace soldados y no el estar alistados en los libros del Rey” (Melchor de Fuentes y Rocaful, Virrey del Perú, 1687).

La primera acción corsaria en aguas de la América española de la que se tiene registro es la de Florín (o Florentino o Jean Fleury) que aconteció en 1521, aunque para muchos el perpetrador fue Giovanni Verrazzano, hermano del geógrafo Jerónimo Verrazzano al servicio de Francia. Fue una coincidencia encontrarse con tres embarcaciones españolas. Inmediatamente se lanzó sobre dos de ellas, logrando apresarlas. La tercera —capitaneada por Alonso de Avila— se escapó, refugiándose en la isla de Santa María. De allí salió después, custodiada por tres carabelas, pero el pirata logró capturarla a la altura del cabo de San Vicente. Florín se quedó boquiabierto al ver lo que había caído en sus manos: 58.000 barras de oro y el tesoro de Moctezuma, que Cortés enviaba al Emperador, junto con unos huesos de gigantes y muchos papeles del Cabildo (Lucena, 1994; Cabrera, 2010)

La reacción de la Corona tardó en llegar, habrá que esperar casi doscientos años para la aparición del primer corsario hispano, José Campuzano Polanco, que fue soldado arcabucero en la plaza de Santo Domingo hasta que en 1719 emprendió la carrera de armador de corso, cuya función era la de eliminar el contrabando al que se habían acostumbrado los isleños, quienes, ante la escasez de productos básicos debido al lento y escaso comercio con España, se vieron obligados a buscarlos en los comerciantes ingleses, franceses y holandeses que de camino a sus colonias realizaban paradas en la costa de la isla, particularmente en el norte, proporcionándoles productos que iban desde la harina, vino, aceite, queso y jamón, a géneros textiles, con un pingüe beneficio.

Los corsarios hispanos se dedicaban a patrullar la costa para evitar ese tipo de transacciones, deteniendo a cualquier barco que llevase una mercancía que hubiera sido vendida ilegalmente, la cual era incautada, y después, irónicamente, era puesta en pública subasta en los puertos españoles. Pero para poder dedicarse a ello había que recibir de la Corona un permiso específico, conocido como “patente de corso”. Además, por cada barco apresado el corsario hispano debía pagar una serie de impuestos.

José Campuzano estuvo dedicado a esta actividad entre 1719 y 1731, convirtiéndose por aquella época en uno de los corsarios más importantes del Caribe. Entre esos años llegó a participar en veintisiete campañas distintas, apresando alrededor de cincuenta embarcaciones extranjeras de las cuales treintaisiete fueron introducidas en el puerto de Santo Domingo, y las restantes en otros lugares en los que le concedieron patentes para realizar tales expediciones, como la ciudad de Cartagena, Santa Marta, Maracaibo, Omoa, Puerto Rico y la isla de Santa Cruz, entre otras (Torres Agudo, 2007). Sin embargo, esta situación de prestigios individuales y acciones personales no fue replicada en la costa del Pacífico de Panamá y Perú donde el desafío que representaba la piratería fue enfrentado con un emprendimiento colectivo: la creación de una compañía naviera corsaria.

Alrededor de 1680, con el auge de la agricultura comercial, los piratas vuelven a infestar la costa del Pacífico Sur, convirtiéndose en un mal endémico del virreinato del Perú hasta los años de 1720. Los comerciantes de Lima temían arriesgar sus bienes y su hacienda embarcándolos hacia Panamá (que hasta 1737 fue parte del virreinato peruano) en un mar repleto de piratas. La responsabilidad de enfrentar el peligro recayó exclusivamente en el virrey del Perú, Melchor de Fuentes y Rocaful, duque de la Palata, pero también hubo una respuesta de los mercaderes limeños; con el auspicio del Virrey establecieron la “Compañía de Mar Nuestra Señora de Guía”, una compañía corsaria para repeler a los piratas y que operaba desde el Callao hasta el istmo de Panamá por el norte y hacia las costas de Chile por el sur (Aldana, 1997). El Virrey concedió a los corsarios peruanos agremiados que los barcos capturados pasasen a formar parte de los activos de la compañía.

La empresa corsaria de Nuestra Señora de Guía se inició con dos navíos ligeros, el “San Nicolás” y el “San José” (Lohmann 1979), y de un patache, llamado también “Nuestra Señora de Guía”. La Compañía, dirigida por Artunduaga, hubo de enfrentarse, en diversos momentos, a los piratas flamencos Davis, Swan, Harris y Eaton también a los franceses Gregniet y Ravenau de Lussan (Lohman, 1997). En 1685, los corsarios peruanos capturaron el San Francisco de Paula y después de dos años de dar vueltas por las aguas panameñas y sin más oportunidad de intervenir en nuevas acciones, regresaron al Callao con siete embarcaciones capturadas (Aldana, 1997).

Los resultados de los corsarios peruanos fueron efectivos por lo intimidante de sus acciones generando que los piratas se “reciclasen” hacia el contrabando llegando a camuflar sus intenciones declarándose “balleneros”. El cambio de conductas se aceleró porque la Europa del s. XVIII —que se volcaba hacía el liberalismo económico— no requería de piratas. Con el fin de las Guerras de Independencia a principios del s. XIX, el oficio de piratas ya no tendría más sentido, ni siquiera el de contrabandistas, por el contrario, esos piratas y corsarios no españoles pasaron a ser comerciantes extranjeros en las jóvenes Repúblicas latinoamericanas mientras que los corsarios hispanos terminaron, algunos, navegando por el Mar de China; otros, sumándose a las nuevas Armadas Nacionales sudamericanas o integrando las dotaciones de las embarcaciones de empresas privadas inglesas.

La Compañía corsaria peruana funcionó hasta el año 1700 en que el Virreinato le compró casi la totalidad de sus bajeles para integrarlos a la Armada. Sus acciones evocan el poema épico “Armas antárticas” de Juan de Miramontes (Lima, 1607) o aquel otro atribuido a Mateo Rosas de Oquendo, “La victoria naval peruntina” (Lima, 1596), estudiados por la investigadora francesa Segas (2016).

Se trató pues de un caso de emprendimiento único, una combinación de civismo e intereses comerciales. Desde el punto de vista estratégico, fue la oportunidad de contar con una pequeña flotilla autónoma del gobierno virreinal. Una respuesta práctica a una amenaza real.

