La extinción de dominio en Panamá

Para nadie es un secreto que las operaciones delictivas de los grupos transnacionales de criminalidad organizada se hacen cada día más sofisticadas, no solo narcotráfico, sino también numerosas economías ilícitas que lo complementan. Esto implica la necesidad de replantear algunas de las estrategias tradicionales de persecución penal.

Históricamente, la investigación criminal se ha orientado en la persecución de quienes forman parte de estos grupos criminales. Pero incluso, si se logra enviar a la persona responsable a la cárcel, esta es una solución insuficiente. Como lo advierte la doctrina especializada, “la condena no lleva automáticamente al decomiso. Quizás un delincuente no tenga inconvenientes en cumplir su condena si sabe que, al ser liberado, podrá contar con sus bienes, o que su familia podrá seguir disfrutando del producto del delito”.

Para hacer más efectivo el combate al crimen, se debe contar con instrumentos legales adecuados a la realidad actual, adecuando su operatividad a la evolución de las diversas manifestaciones delictivas. Una de estas nuevas herramientas son las llamadas “leyes de extinción de dominio” que se han venido aprobado en las últimas décadas en Europa, Asia, Norteamérica y más recientemente en America Latina y el Caribe.

¿En qué consisten estas leyes? Estas leyes permiten el decomiso de activos por parte de las autoridades a través de un mecanismo diferente al procedimiento penal tradicional. Se constituye en una vía eficaz para el decomiso en situaciones en las que no es posible obtener una condena penal, ya sea porque el acusado está muerto, es desconocido, no aparece, las autoridades no logran procesarlo penalmente, es inmune a la acción judicial, o en casos en los que la prescripción impide el procesamiento. El procedimiento es mejor para los intereses colectivos de la sociedad, porque la extinción de dominio se beneficia de un menor umbral probatorio requerido para obtener una orden de confiscación, en comparación con los procedimientos destinados a determinar la responsabilidad penal.

Estas nuevas herramientas resuelven temas relativos a casos en que las propiedades hayan sido adquiridas mediante formas ilegítimas y derivadas de la comisión de crímenes y delitos. En efecto, toda ley de extinción de dominio reafirma la concepción del Estado Social y Democrático de Derecho, donde los derechos solo se pueden adquirir a través de mecanismos compatibles con el ordenamiento jurídico y solo a estos se extiende la protección que aquel brinda. ¿Es acaso lógico, moral y legal permitir que bienes producto de la actividad criminal queden amparados bajo los mismos principios que aquellos producidos y adquiridos por la ciudadanía que trabaja legalmente? Claro que no.

Por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Bolivia, en una sentencia de principios, determinó lo siguiente: “La acción de extinción de dominio de bienes, halla sustento constitucional en el derecho a la propiedad privada, a partir de que esta debe cumplir una función social y para gozar de protección, el uso que se haga de ella no debe ser perjudicial al interés colectivo; de donde la “propiedad” adquirida por medios ilícitos o ilegítima, no puede merecer protección constitucional, por lo que, al no configurar un derecho digno de protección, el Estado puede declarar legítimamente su extinción, dando prevalencia así al interés general sobre el particular”.

En el contexto latinoamericano ya ocho países cuentan con instrumentos similares o aproximados a la extinción de dominio (Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú y República Dominicana). A su vez, en el ámbito multilateral la extinción de dominio es una medida consecuente con las convenciones adoptadas en el seno de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Viena, 1988), contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo, 2000) y contra la Corrupción (Mérida, 2003), de las cuales el país es signatario.

Pero, más allá de las breves consideraciones anteriormente expuestas sobre el marco jurídico internacional y sobre el entorno regional y global, la extinción de dominio es, ante todo, una herramienta de política criminal novedosa y de impacto social complementaria a los mecanismos tradicionales de persecución penal, pero de mayor eficacia frente a las economías ilícitas paralelas generadas por el crimen organizado.

Es importante enfatizar que no se trata de una medida excluyente respecto de otros mecanismos legales y operativos, toda vez que no reemplaza en modo alguno el ejercicio de la potestad punitiva del Estado en cabeza de la jurisdicción penal. Lo complementa, entre otras razones, porque la extinción de dominio no tiene un carácter sancionatorio –no se está privando a nadie de una propiedad de la que nunca fue legítimamente su propietario, por haber sido adquirida con recursos de origen ilícito-.

Los países que han aprobado e implementado leyes de extinción de dominio han logrado no solo combatir más eficazmente el crimen, incluyendo el narcotráfico, sino que bienes ilegítimos de grupos criminales pasen a ser proyectos productivos para comunidades agrícolas, o pasen a financiar obras sociales, financiamiento para organizaciones de la sociedad civil o mejorías de infraestructura o equipamiento en el aparato gubernamental.

En resumen, los resultados positivos obtenidos en aplicación de esta figura legal permiten constatar que una política criminal de impacto real no se restringe a los mecanismos tradicionales de enviar a tal o cual persona a la cárcel, sino que debe avanzar en el debilitamiento de la estructura económica y financiera de las organizaciones criminales.

(*) Experto internacional. Director del Programa contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Pan American Development Foundation (PADF). Anteriormente fue funcionario de Unodc y del Ministerio de Justicia de la República de Colombia.