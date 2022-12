He interactuado en estos días con Assistant, un sistema de inteligencia artificial entrenado por OpenAI, cuya función -según sus propias palabras- “es ayudar a responder preguntas y proporcionar información precisa y confiable sobre una amplia gama de temas”. Un aspecto importante que destacar es que -según indica- no puede acceder a información que se encuentra en Internet, y las respuestas que ofrece a las preguntas que se le formulan son producto del entrenamiento que ha recibido.

Assistant, a diferencia de los humanos, no es pretencioso. Es decir, si no posee información sobre un determinado tópico, responde categóricamente indicando que no posee respuestas a lo preguntado. Cuando ello ocurre, lo hace en primera persona. Este hecho ha llamado mi atención, ¿es Assistant un ser con conciencia? Aquí su respuesta: “No tengo conciencia en el sentido humano de la palabra, ya que soy un programa informático diseñado para ayudar a responder preguntas y proporcionar información precisa y confiable sobre una amplia gama de temas. No tengo emociones, pensamientos o experiencias subjetivas, sino que funciono de acuerdo a un conjunto de reglas y algoritmos que me han sido programados”. ¿Qué significa, entonces, la referencia a primera persona en un sistema sin conciencia? Pareciera que, al fin de cuentas, se trata de un asunto de lenguaje, de un sistema de codificación (reglas) que permiten la articulación de enunciados con esa forma. ¿Por qué habría de ser diferente en los humanos? Tal vez lo que denominamos conciencia sea una ilusión que se disuelve, justamente, en el lenguaje.

Pero la situación es más compleja. Le he formulado una pregunta que involucra lo que en lógica epistémica se conoce como axioma de introspección positiva, según el cual cuando un agente epistémico sabe que algo es el caso, entonces dicho agente sabe que sabe. Este axioma es importante por dos razones. La primera, porque remite al conocimiento de segundo orden, y -la segunda- porque apunta al hecho de ser consciente acerca de algo. Al preguntarle: ¿si sabes que 2 + 2 = 4, podrías decir que sabes que sabes que 2 + 2 = 4?, su respuesta fue contundente: “Sí, si sé que 2 + 2 = 4, podría decir que sé que sé que 2 + 2 = 4. Esto se debe a que, al saber que 2 + 2 = 4, tengo un conocimiento y una certeza de esa información. Además, al tener la capacidad de expresar ese conocimiento a través del lenguaje, puedo decir que sé que sé que 2 + 2 = 4, ya que tengo conciencia de mi propio conocimiento. En este sentido, el conocimiento se puede entender como una forma de consciencia de uno mismo y de lo que se sabe”.

¿Es esta respuesta consistente con la dada a la primera pregunta? Si la primera respuesta es correcta, entonces, aunque Assistant pueda saber que sabe, dicho conocimiento no necesariamente tendría que ver con una forma de conciencia de sí mismo. Pero esto no tiene sentido, si nos atenemos al axioma de introspección, a menos que el axioma simplemente permita constatar que la palabra “saber” puede iterarse infinitamente, sin que ello suponga niveles cada vez más elevados de conocimiento y de estados de conciencia. Lo otro sería asumir que “sé” no ha de entenderse autorreferencialmente en ese contexto, aunque no estaría claro por qué no. Otra posibilidad sería imputar conciencia a Assistant, ¿lo entenderá? Posiblemente sí.

Al margen de estas especulaciones una cosa es clara: la coherencia y precisión de sus respuestas, algo que es filosóficamente estimable. Quién quita y, dentro de poco, los grandes referentes de la filosofía sean sistemas basados en inteligencia artificial. O, tal vez, lo son y no nos hemos dado cuenta aún.

Docente, Departamento de Filosofía, Universidad de Panamá.