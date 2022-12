Sectores que generan la mayoría de los empleos no son rentables

Según el más reciente Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP), publicado por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap) en alianza con The Marketing Group, correspondiente a noviembre 2022, 57 % de los encuestados considera que no tendrá empleo y 41 % ve poco probable obtenerlo. Esto infiere que 98 % de los panameños (as) es pesimista con respecto a sus perspectivas laborales.

En este entorno de incertidumbre, se ha venido discutiendo la nueva relación contractual entre el Gobierno panameño y la empresa Minera Panamá, que marcará las pautas para del desarrollo futuro del Eje Minero, ante el evidente agotamiento del Eje Canalero y la necesidad que tiene el país de transformar su matriz económica. Las implicaciones van mucho más allá que un acuerdo entre dos partes.

Como han manifestado las calificadoras de riesgo Fitch Ratings y Moody's, el Grado de Inversión de la deuda soberana panameña depende en gran medida de los ingresos fiscales de la actividad minera, por lo que cualquier situación que pudiera amenazar el cumplimiento de dichos ingresos tendría consecuencias directas sobre el perfil crediticio del país y su capacidad para atraer Inversión Extranjera Directa (IED). Más aún si se considera el desafío que las finanzas del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) representa para el mantenimiento del Grado de Inversión a corto plazo.

Sin pretender trivializar el nefasto impacto que tendría una eventual pérdida del Grado de Inversión, hay otras consideraciones, particularmente laborales, que tienen que ver con la sistemática precarización del empleo en los últimos años y la necesidad de atraer inversión privada, tanto nacional como extranjera.

El alto nivel de incertidumbre laboral que reflejan los resultados del ICCP de noviembre 2022 es indicio de que los sectores que históricamente han generado la mayoría de los empleos dejaron de ser rentables, perdieron su atractivo como potencial de negocio y no están atrayendo inversiones.

Si comparamos abril 2022 vs. agosto 2012 (INEC), hay 59 252 trabajadores formales privados menos y 249 633 informales más. El 90 % de los empleos formales perdidos se dio en construcción y comercio, mientras que el 71 % de los nuevos empleos informales que se agregaron en ese lapso, fueron trabajadores de la construcción, comercio, industria, logística y turismo.

El porcentaje de informalidad en la expansión del empleo en estos 5 sectores durante ese lapso fue construcción 406 %, comercio 123 %, logística 115 %, industria 99 %, turismo 99 %, promedio 5 sectores: 99 %.

Es decir, en la última década, prácticamente todos nuevos empleos generados en estos 5 sectores, que en su conjunto representan el 57 % de la fuerza laboral privada y emplean a 2 de cada 3 trabajadores con 12 o menos años de escolaridad en Panamá, fueron informales. Esto es indicio de incertidumbre y limitada inversión privada en esas actividades, así como el devastador impacto de la pandemia sobre el empleo asalariado.

Que los cinco sectores que aportan la mayoría de los empleos en el país hayan perdido su atractivo para la inversión privada representa un reto con graves implicaciones socioeconómicas, máxime cuando en el primer año de pandemia (2020), 3 de cada 4 trabajadores asalariados del sector privado perdieron sus trabajos o fueron suspendidos y 4 de cada 5 de quienes perdieron sus empleos tenían 11 o menos años de escolaridad.

El panorama se complica. Estamos generando 39 % menos empleos formales que en el 2019 (enero-octubre 2022, Mitradel) y la economía produce más de 10 mil nuevos informales por mes (INEC, octubre 2021-abril 2022), tres veces más que en el año prepandemia (3079/mes). El 75 % de los nuevos contratos laborales es temporal.

La contracción de la inversión privada ha ocasionado que la necesidad de empleo hoy exceda con creces las plazas disponibles, como lo demostraron las largas filas en la Feria de Empleo de Konzerta a finales de septiembre, donde más de 25 mil solicitantes compitieron por 2500 vacantes, de las cuales, según los registros históricos de Mitradel para Ferias de Empleo, solo el 35 % se cubrirán.

La minería y la energía han acaparado el interés de la IED hacia Panamá y liderizado la formación de capital. Si bien estos sectores son más intensivos en capital que en mano de obra, pueden ser grandes generadores de confianza en Panamá como destino para las inversiones (hacia todos los sectores), dado el claro respaldo de las calificadoras de riesgo y bancas de inversión internacional, así como su rol protagónico en el mantenimiento del Grado de Inversión.

Esto no ocurrirá sin una estrategia. Manos a la obra.

Asesor empresarial.