Alimentos amigables al ambiente

Cada vez más hay consumidores que quieren ayudar a minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero cuando se trata de alimentarse a sí mismos y a sus familias, especialmente cuando ven la realidad de la contribución de los alimentos a la crisis climática.

Alrededor del 30% de las emisiones globales de estos gases provienen del sistema alimentario, según un estudio presentado por la FAO el mes pasado en la COP27 realizada en Egipto. Al mismo tiempo, hay un nuevo enfoque en la importancia de reducir las emisiones de metano, una parte descomunal de las cuales proviene de la agricultura y sus desechos. En respuesta, las empresas de alimentos se están comprometiendo con la acción climática y están trabajando para comunicar los impactos de su producción. Algunos están imprimiendo huellas de carbono en los envases, y otros prometen hacer la transición dentro de su cadena de suministro a la producción orgánica y regenerativa.

Pero un área que realmente está cobrando impulso es la neutralidad del carbono, con miles de empresas que se comprometen a alcanzar emisiones cero para una fecha determinada o afirman que su producción es neutral en carbono.

No es un camino claro; nunca he conversado con alguien que me diga que tiene un objetivo de reducción de emisiones para 2030 y sabe cómo llegar allá. Sin duda se requieren de normas y parámetros que definan qué hacer en ese propósito.

El concepto de cero carbono fue ideado por científicos y el objetivo es reducir las emisiones más allá de lo que la naturaleza ya lo hace. Los árboles plantados son utilizados como compensaciones, pero qué pasa cuando son cortados o se queman en incendios forestales, liberando el carbono que se suponía que debían retener. Igualmente, la ciencia sobre el secuestro de carbono en el suelo, específicamente cuánto se puede almacenar y por cuánto tiempo, está lejos de ser concreta. Y los métodos mecánicos de captura de carbono aún están en desarrollo. Si todas las grandes empresas de alimentos decidieran compensar sus emisiones, simplemente no habría suficientes formas de hacerlo.

Las compensaciones también podría hacer que el impacto de una empresa de alimentos se vea mucho mejor de lo que es. Tomemos por ejemplo una empresa cárnica que se comprometió a alcanzar emisiones netas cero para 2030. El compromiso de esa empresa incluye métricas para reducir algunas emisiones dentro de su cadena de suministro y eliminar la deforestación. La deforestación es la principal causa de emisiones de la agricultura y la carne de res industrial es el alimento más intensivo en el clima del planeta. Entonces, si bien esa empresa ha hecho un compromiso, la idea de que su producción es neutral en carbono puede sesgar nuestra forma de pensar sobre la intensidad de la carne industrial frente a las otras opciones de comida. Los garbanzos, las lentejas o la sémola de una empresa que no hizo un compromiso seguirán siendo opciones de impacto mucho menor, por ejemplo. La mejor idea es producir menos carne, pero las empresas cárnicas no quieren eso. Si reducimos el consumo de carne de res a la mitad, la mitad de las emisiones simplemente desaparecen. Eso es una garantía. Incluso, muchos productores de carne a pequeña escala abogan por una menor producción y consumo de carne en general.

Las empresas cárnicas son una cosa, pero ¿qué pasa si una pequeña empresa de alimentos como Life Blends que ya está produciendo alimentos de bajo impacto se compromete con la neutralidad de carbono? Esa es la realidad para una gran parte de las empresas de alimentos que se han comprometido pero no se han inscrito para obtener una certificación de cero carbono hasta el momento.

Gracias a empresas como las petroleras que están compensando agresivamente, la gente básicamente ha aprendido que las compensaciones son una excelente manera para que las empresas no cambien nada en su negocio y luego afirmen ser neutrales en carbono. Pienso en ello como algo tan simple como un bolígrafo que puede usarse para escribir un ensayo literario o sacarle los ojos a alguien. Y es exactamente el mismo instrumento.

Si bien las empresas se están concentrando en las métricas de emisiones debido a la gravedad de la crisis climática, el mejor plan para garantizar la sostenibilidad del planeta es lo que hemos estado diciendo por años: no obsesionarse con las toneladas de carbono, pero a la hora de comer consumir principalmente plantas mínimamente procesadas; cuando coma, elija de pastoreo regenerativo; y opte por lo orgánico, porque hay pruebas indiscutibles de que es mejor para el clima y también tiene otros beneficios para la salud.

Si de verdad usted desea reducir su huella de carbono, específicamente, a la hora de las comidas, lo más efectivo es limitar la ingesta de carne y desperdiciar lo menos posible.

