Los pendientes de la invasión

Una noche como la de hoy, hace 34 años, inicio la invasión militar de los Estados Unidos a territorio panameño para “capturar” al general Manuel Antonio Noriega, jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá y de facto mandatario del país. Es una fecha que ningún panameño debe olvidar.

En el portal de internet de la Asamblea Nacional de diputados, aparece una nota del 14 de febrero de 2022, escrita por Bienvenido Mojica que señala: “Sin querer escarbar cuestiones políticas, pero preponderando una fecha que recuerda las desigualdades de una invasión, no justificada, y no personalizada, se declara el 20 de diciembre, Día de Duelo Nacional, reconocido en el proyecto de Ley 157, aprobado en segundo debate”.

Continúa la nota de Mojica: “… hubo un debate con diferencia, no obstante, bajo el parámetro de respeto de las ideas en que sobresalió que la norma no gira en las causas o del poder de un hombre. Los hechos, según argumentó la mayoría, es que en Panamá también se reconozca un suceso que jamás se debió legitimar. Un sector de los parlamentarios, en su intervención, subrayaron que esta declaratoria representa una justa reivindicación para cientos de familias afectadas por el deceso de sus seres queridos y a todo el pueblo panameño que sufrió las consecuencias de la intervención militar desproporcionada”.

Bienvenido el reconocimiento de tan importante evento histórico y tal como dice la nota de Mojica, discutido sin pasiones políticas de lado y lado. Pero sobre ese trágico evento, aún quedan muchas deudas que saldar. La más relevante es la de dar con el paradero de cientos, si no miles de desaparecidos, cuyas familias viven con ese doloroso vacío que nadie sabe a ciencia cierta si algún día se resolverá. Otro tema es el que tiene que ver con el legado histórico, un asunto de mucha importancia que el Estado debe enfrentar con determinación.

En el año 2014, Douglas Cox, profesor asociado en Bibliotecología Legal (Associate Profesor in Law Library), en 'The City University of New York School of Law”, publicó en el Boston University International Law Jornal, (Vol. 32.35), el artículo titulado: “The lost archives of Noriega: Emancipating panamanian human rights documents in U.S. military custody” (Los archivos perdidos de Noriega: Emancipación (o liberación) de documentos de derechos humanos en Panamá bajo custodia militar de los EE. UU.). En este escrito, el profesor Cox, hace un profundo e interesante relato y análisis legal sobre lo que ocurrió con las 15 mil cajas de documentos que el Ejército de los Estados Unidos confiscó durante la llamada “Operation Just Cause” que hoy, 34 años después, presumiblemente se encuentran en un depósito militar en el Estado de Georgia, EE.UU. Cox analiza desde varias perspectivas el limbo legal que se ha tejido alrededor de documentos que han sido confiscados en tiempos de guerra, conflictos militares internacionales, etc. ¿A qué Estado pertenece a la luz de las circunstancias y la forma en que fueron confiscados?, en este caso: ¿A Panamá o a los Estados Unidos? A la vuelta de 32 interesantes páginas de argumentación detallada, Cox señala que “Irónicamente, lo que actualmente distingue a los documentos del régimen de Noriega de las colecciones más controvertidas de documentos capturados en el extranjero, es el silencio del gobierno panameño”. (Yo agrego: todos los gobiernos posinvasión).

En una aldea como esta, el silencio y la corrupción van de la mano. Aldea porque los mismos grupos y actores han administrado las cosas del Estado desde que somos… por eso somos lo que somos. El silencio tiene que ver con no saber lo que no hay en esas cajas, a fin de que no se pueda tener una idea clara y verídica sobre los asuntos más trascendentales de la Nación y el concurso de sus actores: mucho menos sobre otros asuntos “privados” y “semiprivados” que los involucrados comparten para que no podamos tener el contexto real y verdadero para entender la historia nacional. Eso permite de cierta forma contar la historia como les da la gana, o sustentado por lo poco que se pueda mostrar como evidencia histórica.

Esperamos que en algún momento el Estado haga lo necesario para recuperar esas 15 mil cajas de información, purgar lo que no agrega valor y reconozca el resto de su contenido como parte del legado histórico de la nación.

Comunicador