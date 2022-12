Perspectivas económicas de Panamá para el 2023

La economía mundial fue afectada por una pandemia en el 2020 y Panamá no se escapó a esa situación, pues tuvo que tomar medidas drásticas, buscando proteger a la población panameña, del avance del covid-19 y sus consecuencias en el día a día del país.

Adicional a los efectos del covid-19 sobre vidas humanas, este hecho trajo consigo otros desafíos; tales como lo fue el aumento de la deuda pública, el desempleo y el crecimiento de la informalidad de forma exponencial.

Sumado a lo anterior, no escapa a la realidad nacional, el impacto de las condiciones del momento en un aumento inflacionario, consecuencia de algunas realidades que se dieron tales como: el desabastecimiento de algunos productos básicos, la interrupción en la cadena de suministros, el aumento de los fletes y el conflicto de Ucrania. Todo esto se reflejó en el incremento de precios de productos y servicios tanto a nivel nacional como en la esfera internacional.

Frente a los hechos antes mencionados, en Panamá se registran aumentos en el gasto público, con evidente caída de los ingresos, los cuales estando muy por debajo del presupuesto aprobado, colocan al país en un nivel de endeudamiento sin precedentes en nuestra historia de vida republicana.

Es necesario indicar que el incremento significativo de la informalidad, la cual hasta abril 2022 y según cifras oficiales (Contraloría General de la República) marca un 48.2% de la población económicamente activa, es otro ingrediente más en cuanto al desenvolvimiento de la economía en términos generales.

La informalidad afecta a la economía nacional de una manera importante, pues a pesar de que son personas que si bien están ocupadas, trabajando y generando ingresos para subsistir, no necesariamente hacen aportes a las arcas nacionales, tradúzcase esto en impuestos y lo que entendemos como la carga social al sector productivo del país. Adicional a esto, no escapan los subsidios y beneficios que reciben algunos sectores sociales, sobre la base de planes establecidos por el gobierno para brindar apoyos económicos.

Buscar alternativas para contribuir a dinamizar la economía del país, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, y en donde, consideramos que, entre algunas de esas alternativas de solución a corto y mediano plazo, se destacan; apoyo financiero para aquellos que dentro de la actividad productiva del país, tienen mayor capacidad de efectividad y eficiencia en sus negocios.

Se respalda lo mencionado en líneas anteriores, con planes como MIPYMES (micro, pequeña y mediana empresa), también capacitando a aquellos que requieren de conocimientos para optar por un trabajo formal o que puedan formalizar su emprendimiento.

Algo que debemos considerar como muy preocupante, es que tenemos una crisis de credibilidad política.

Sin credibilidad no hay liderazgo, sin credibilidad no hay confianza y esto tiene un efecto crucial en la vida socioeconómico nacional, entrelazado esto con un panorama político en donde no se visualiza de manera clara a personas que gocen de la credibilidad necesaria para ganarse la confianza de la población.

Consideramos que al panameño de hoy, le cuesta creer que una persona que incursiona en la política, sea capaz de actuar correctamente, por lo que rescatar la credibilidad en nuestra clase política, es uno de nuestros más grandes retos.

No debe escapar a nuestra realidad, que el sector privado está comprometido con la recuperación económica del país, para lograrlo de una manera exitosa se requiere al Estado actuando como un facilitador de procesos, estableciendo reglas bien definidas, claras y transparentes.

El sector privado es el productor por excelencia dentro de un sistema económico y es el que, en su actuar, logra y promueve la generación de ingresos, lo que se traduce en mayores recaudaciones fiscales para el Estado; permitiéndole a este último (Estado), poder funcionar y llevar a cabo los proyectos de infraestructura y otros, vitales para el país, en la constante búsqueda de mejorar el nivel de vida de toda la población.

Como se puede entender, el dinamismo de la economía panameña va de la mano del sector privado y el aporte que este sector brinda ha sido determinante en el crecimiento y en el desarrollo experimentado por el país en las últimas décadas.

Panamá tiene ventajas comparativas y competitivas de importancia relevante, las que nos sitúan en un lugar privilegiado a nivel del hemisferio. Esas ventajas son las que nos han permitido que la recuperación económica del país marche a un buen ritmo y se estima que el próximo año el crecimiento de la economía de Panamá puede estar alcanzando niveles similares a la prepandemia en casi todos los sectores económicos

Panamá además será el país con el mayor crecimiento en Latinoamérica en el 2023, de acuerdo a las últimas proyecciones del Banco Mundial. Pronostican un aumento del 5% de su Producto Interno Bruto en su último Informe semestral de la Región de América Latina y el Caribe. Esto debido al impacto positivo de la normalización de las actividades en el ámbito económico y social.

Pero, para que todos los sectores productivos del país, podamos apoyar a que la recuperación sea más rápida, se deben tomar en consideración, planes de mitigación que consideramos deben estar enfocados en:

Una consolidación fiscal, contención del gasto público y un mayor ahorro corriente para poder disminuir la necesidad de más préstamos que aumentan el endeudamiento de nuestra nación.

Nos incluimos dentro del grupo de los optimistas de este gran país y apostamos a un futuro promisorio, con la plena convicción de que el objetivo común que tenemos todos, es que Panamá progrese y que ese progreso sea bajo condiciones de igualdad y equidad de oportunidades para todos.

Financista y actual presidente de la APEDE Capítulo de Colon