El apartheid educativo panameño

Juan Carpintero (nombre ficticio) nació en la comarca gnöbe bugle hace 13 años. A pesar de su edad, aún no escribe ni lee bien. Sus padres se cansan de obligarlo a caminar varios kilómetros para asistir una escuela a la que en ocasiones no se puede llegar durante las constantes lluvias de la región y, cuando lo hacen, muchas veces los maestros están ausentes porque no han sido nombrados oportunamente por MEDUCA o la escuela está sin reparar.

Juan es el típico panameño que, por más que intente, difícilmente se adaptará a la nueva realidad tecnológica que vivimos. Cuando, por razones de necesidad, se traslade a buscar trabajo a algún centro urbano ante la inexistencia de oportunidades en su comunidad le será muy difícil emplearse de manera digna.

Su educación careció de oportunidades y alicientes. Será uno más de esos que contesta a lo que sabe hacer: De todo, aunque no sabe nada.

Al inicio de su gobierno, Nito Cortizo, estableció como su prioridad la educación. Llegó a decir que sería “la estrella” de su buen gobierno. El manejo del tema durante la pandemia demeritó por completo ese objetivo, porque Panamá fue uno de los países donde más días de clase estuvieron cerradas las escuelas. Adicionalmente, la politización de la educación en la mayoría de las instituciones, algo que pareciera ha sido la costumbre de este gobierno PRD, refleja resultados muy negativos del estado del aprendizaje de los panameños. Sus resultados en 2022, según palabras de la ministra de Educación, serán más de 55 mil fracasados.

Un informe de noviembre de 2022 de la Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación revela que en Latinoamérica quien tiene con mayor brecha en la formación de niños en la escuela primaria es Panamá, siguiendo Perú, El Salvador, Honduras, Colombia y Guatemala. Esa brecha es el apartheid educativo que sufren niños como Juan en las comarcas y en muchas escuelas en el país, y que les hace prácticamente imposible salir de la exclusión en que viven, perpetuándose su estado de pobreza.

Difícilmente podrán superarse. Lo que apreciamos al nivel de primaria, se repetiría con igual intensidad en la secundaria y la universidad. La enseñanza virtual no cumplió su cometido en las universidades públicas ni privadas, donde muchos docentes desconocían las herramientas para impartir esa modalidad didáctica. Pero siguieron cobrando en las públicas sus salarios como si todo fuera igual y en las privadas descontaron a los docentes, pero cobrando lo mismo a los estudiantes.

No soy un experto en educación. Recuerdo el nombre de mis maestras en el kínder en la escuela pública Manuel José Hurtado en Santa Ana, porque marcaron positivamente mi vida estudiantil. Hice mi primaria y secundaria en La Salle y estudié Derecho en la Universidad de Panamá, donde posteriormente serví como docente por 33 años. Gracias a un préstamo del IFARHU por $5,000, lo que aprobaban en ese tiempo, y a una beca, pude obtener mi maestría en una universidad en el exterior. En estos cuarenta años, tanto como estudiante y profesor, he palpado el deterioro en todos sus niveles, sobre todo en las escuelas públicas y aquellas privadas que dicen formar estudiantes, pero sin ninguna supervisión estatal. Han ido desapareciendo las escuelas públicas de excelencia como República de Chile, Liceo de Señoritas e Instituto Nacional.

Hemos creado dos países. El de aquellos que tienen acceso a la educación de primer mundo y el del resto de la población que, por sus limitaciones económicas, no tiene oportunidad de tenerla. Esa situación crea una brecha que por la crisis económica y de valores que vivimos, cada vez será mayor. Con nuestro silencio y falta de compromiso estamos impulsando un país más desigual.

No puedo entender cómo no nos damos cuenta de que eso nos puede explotar en la cara. Triste realidad. Estamos de primero en el continente como un país que fomenta las mayores brechas en la educación de los niños. Por supuesto que en ese estudio no incluyeron a Haití, porque entonces detrás de ellos seguiríamos nosotros.

De nada nos valen los grandes rascacielos, el Metro, el Canal, el centro bancario, los multimillonarios puertos, los grandes “malls”. Estamos olvidando lo más importante: respetar el derecho humano y la obligación sagrada del Estado de dotar a la población, sobre todo a los más pobres, de un mejor sistema educativo.

Primera tarea del 2024: Eliminar las desigualdades de los panameños en educación y salud enterrando para siempre las ominosas escuelas ranchos. Si no, olvidémonos del progreso nacional.

Analista político