Recuento  literario  personal  e  inventario

Cuando se tiene la dicha de arribar a cierta edad va haciéndose necesario ir separando el grano de la paja; hacer balances de lo bueno, lo malo y lo feo; rescatar lo mejor y acaso también lo menos malo. Entre otras cosas, cuando uno es escritor de cierta trayectoria, empieza a pensar en redactar sus memorias, o a facilitarle el camino a quienes empiezan a investigar hechos y logros al respecto, porque es mucho menos el tiempo que queda por delante que la extensa duración de los años transcurridos. Así, quienes me conocen saben que desde inicios de la década de los setenta del siglo pasado la creación literaria, siendo mi vocación profunda y principal, ha ido a la par de la docencia y una labor de permanente promoción cultural. Y es que ser escritor representa una férrea decisión de vida que no cambiaría por otra.

Por razones de estudios y becas he vivido en los Estados Unidos, pero sobre todo en México (un total de 15 años en dos épocas: Ciudad de México; 1971- 1983; Querétaro, 1993-1995). En el primer periodo fui profesor por ocho años en la Universidad Autónoma Metropolitana, y en el segundo en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. Y por supuesto en Panamá, en donde como escritor no habría sobrevivido sin el ejercicio constante de la docencia (primero en diversos colegios secundarios, sobre todo en el IPA; y luego en la Universidad Tecnológica de Panamá por 25 años consecutivos en el área de Cultura que ahí fundé: 1996-2021).

Gracias a las experiencias aprendidas en la patria de Benito Juárez, y las facilidades y apoyo que desde el principio se me dio como escritor y docente universitario, pude realizar años más tarde en Panamá una amplia labor como promotor cultural, editor y antólogo —actividades complementarias—; y el ejercicio permanente de la creación literaria en los tres géneros que me son afines: cuento, poesía y ensayo. En cada uno de estos he logrado dar a conocer, aquí y en editoriales de otros países (México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Argentina, España), un número considerable de libros, independientemente de criterios sobre calidad literaria o falta de ella. Pero no me canso de puntualizar y agradecer el hecho de que el verdadero arranque ocurrió en México.

Algunos logros: de los diversos premios literarios que he fundado en Panamá, sobreviven los siguientes: “Premio de Poesía Joven “Gustavo Batista Cedeño” en 1992 (primero en el antiguo INAC, ahora en el Ministerio de Cultura); Premio Nacional de Cuento “José María Sánchez” y Premio Centroamericano de Literatura “Rogelio Sinán” de la Universidad Tecnológica de Panamá, ambos en 1996; así como el Premio “Diplomado en Creación Literaria” también de la UTP, desde 2001 hasta la fecha.

Por otra parte, en México y Panamá, entre 1982 y el presente, pude fundar varias pequeñas editoriales, de las cuales sobrevive la más reciente: Editorial Signos (fundada en la Ciudad de México en 1982); Fundación Cultural Signos; 9 Signos Grupo Editorial y la actual Foro/taller Sagitario Ediciones (en esta he publicado 60 libros individuales y colectivos de un número importante de autores panameños entre 2013 y 2022). Antes de estas “aventuras” personales como editor, había fungido como tal durante dos años en el antiguo Instituto Nacional de Cultura, otros dos años en la Editorial Universitaria de la Universidad de Panamá, y en la UTP varios años antes de la creación de la actual Editorial Tecnológica.

En una u otra de las instancias antes mencionadas tuve el honor de publicar, en diversos momentos, el primer libro de los siguientes autores panameños hoy respetados: Felix A. Quirós Tejeira, Carlos O. Wynter Melo, Salvador Medina Barahona, Héctor Collado, Eyra Harbar, Alex Mariscal, Porfirio Salazar, Ariel Barría Alvarado (q.e.p.d.), Melanie Taylor Herrera, Rogelio Guerra Ávila, Yolanda Hackshaw, Pedro Crenes Castro, Eduardo Jaspe Lescure, Danae Brugiati Boussounis, Isabel Herrera de Taylor, David Róbinson, Nicolle Alzamora Candanedo, Marisín Reina, entre otros. Y en algún momento le publiqué un libro a prestigiosos escritores como Rogelio Sinán, Justo Arroyo, Neco Endara, Moravia Ochoa, Diana Morán y Enrique Chuez.

Por otra parte, me siento orgulloso de haber creado en 1984 la revista cultural “Maga”, que ha resucitado varias veces y sigue viva; y el “Diplomado en Creación Literaria” de la UTP en 2001; asimismo, de ser el proponente del “Día del Escritor Panameño” (cada 25 de abril, nacimiento de Sinán) y de la Condecoración “Rogelio Sinán” por la excelencia en la obra de toda una vida, mancuerna que al fin se convertiría con apoyo de la UTP en Ley de la República en febrero de 2001. Finalmente, como investigador he publicado y prologado más de 20 antologías sobre diversos aspectos del cuento panameño; además de que nacional e internacionalmente se han publicado 15 libros sobre el conjunto de mi obra.

Si la vida me permite desarrollar con mayores detalles estos y otros aspectos de mi quehacer cultural, vendrá la lucha —la última— para lograr publicarlos en un libro digno que llamaré “Memoria de mis memorias”, dedicado a mis hijos.

Escritor, profesor universitario, promotor cultural y editor