Para los aspirantes a alcalde de mi ciudad

Hace tres años, miles de panameños, ejercimos nuestro derecho y deber de votar en las elecciones de 2019 y llevamos a la comuna capitalina al actual alcalde, confiados en la oferta de un Municipio incluyente, seguro, sostenible e inteligente. Hoy, muchos citadinos pensamos que aquella promesa de campaña no se cumplió y nuestra ciudad capital, dista mucho de ser una ciudad inclusiva, segura, sostenible y saludable para todos.

Dicho lo anterior, le dedico el resto de esta glosa a ofrecer algunos aportes sobre lo que aspiramos los habitantes de nuestra capital, con la expectativa optimista de que le sean de utilidad a los políticos que aspiran a ser nuestro próximo alcalde o alcaldesa, para formular sus propuestas de campaña y, en el mejor de los casos, consideren incorporarlos en su plan de trabajo a partir de 2024.

Para comenzar, subrayo que, los capitalinos deseamos llevar una vida urbana próspera y justa. Para ello necesitamos un alcalde que busque y sea el líder de las alianzas necesarias para que nuestra ciudad sea sana, dinámica y equitativa. En fin, que desarrolle una gestión inclusiva, enfocada en las necesidades sociales, culturales y económicas específicas de los ciudadanos, y no en costosas ocurrencias sin fundamento.

Para ello, bastaría con exigirles a los aspirantes que basen sus planes de trabajo, en el cumplimiento de los compromisos que adquirimos al suscribir en el año 2015 la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y, en el tema que ocupa esta publicación, el cumplimiento de las metas del ODS 11: “lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”.

En ese ámbito de las metas del ODS 11, hay cinco asuntos _ y estoy seguro de que me quedo corto ­_ que deben ocupar la atención inmediata de nuestro próximo burgomaestre, y ojalá del actual en los 18 meses que le quedan en el cargo, pues constituyen las principales causas de sufrimiento diario en nuestra capital.

El primer asunto para resolver es el del ordenamiento territorial. Aunque tenemos varias normativas en esa materia, estas no se cumplen, provocando que en nuestra ciudad, el crecimiento urbano haya sido anárquico, y sin planificación alguna, salvo en las agendas de los empresarios que construyen y la institución que proporciona los permisos. Este auge desordenado de construcciones desproporcionadamente inmensas para los barrios donde están ubicadas nos enferma. Afecta nuestra movilidad, el aire que respiramos, provoca tranques vehiculares, inundaciones, y accidentes.

Por otro lado, la basura se ha tomado la ciudad y la vemos acumulada por doquier, pues muchos ciudadanos la tiran irresponsablemente en las aceras, veredas, zaguanes, calles, quebradas, y después esperamos que vengan los de la Autoridad de Aseo _ que alega no tener recursos _ y recojan todas las porquerías que arrojamos. Y como eso no ocurre con la frecuencia debida, sobre todo en los barrios menos favorecidos, la basura se acumula convirtiéndose en criadero de alimañas y fuente de enfermedades. Y sumemos a esta inmundicia las inundaciones al llegar las lluvias por el acúmulo de desperdicios en los cauces de nuestros ríos.

Nuestros sistemas de transporte tampoco son seguros, asequibles y sostenibles para todos, lo que ocasiona una gran inseguridad vial responsable por cerca de 15 mil accidentes de transporte cada año, la mayoría de ellos por colisiones, como consecuencia de la ausencia de planificación urbana, las calles en mal estado, el manejo desordenado, la falta de consideración y la no menos importante, ausencia de autoridades.

Igualmente difícil, si no imposible, es el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. Si no me cree, pregúntese: ¿cuándo fue la última vez que paseamos por cualquier parque?, ¿hay parques cerca de nuestras casas?, ¿cuánto tiempo tardamos en llegar a nuestro trabajo todos los días?, ¿caminamos, lo hacemos en bicicleta, en nuestro carro, en el ineficiente sistema de transporte que padecemos?

Como si lo anterior fuera poco, está el grave asunto de la inseguridad en nuestras calles. La mayoría de los ciudadanos nos sentimos inseguros. Mantenemos altas cifras de violencia general, doméstica y en especial contra las mujeres, el número de pandillas va en aumento, y no son raros los secuestros, asaltos a cualquier clase de negocios y empresas, y las muertes vinculadas a los ajustes de cuentas, como lo demuestran las noticias casi diarias de homicidios en cualquier sitio.

Pero, la recuperación de nuestra ciudad es un asunto de todos los ciudadanos, y no solamente de las autoridades y empresas. Si queremos que nuestra ciudad sea inclusiva y saludable, segura, resiliente y sostenible, debemos ejercer nuestro derecho y deber de participar activamente en la gobernanza y la gestión de nuestra ciudad, comenzando por identificar problemas, proponer soluciones, sumarnos para el desarrollo de estas y; eligiendo con inteligencia en la próxima contienda electoral. Ahí están las metas del ODS 11, hagamos el esfuerzo por cumplirlas.

Médico, exrepresentante de la Organización Mundial de la Salud (OMS)