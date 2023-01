Bloqueo y populismo: 64 años de estrategias demoníacas

Hace algunos días unas amistades estuvieron en La Habana y vinieron muy consternadas por lo que experimentaron durante sus días en la isla. El bloqueo norteamericano ha sido tan brutal que muestra sus frutos hasta en la falta de artículos de uso personal y de medicamentos. Sin embargo, la animadversión por el bloqueo no parecía ser cosa evidente, la población común parecía batirse entre el estoicismo otrora sostenido por la ética de Fidel y el Che Guevara, o salirse de este escenario por la ruta engañosa de la emigración. Más bien, se han dado manifestaciones de las comunidades demandando soluciones al gobierno, dejando por fuera, en muchos casos, la razón principal: el bloqueo inhumano. Esto sugiere que el control de las ideas, del razonamiento de parte importante de esta población, está fuertemente minado por la estrategia del bloqueo, ante la cual, sobre todo desde la disolución de la Unión soviética, al gobierno cubano le resulta harto difícil enfrentar.

Dicho bloqueo, se inició desde el mismo momento de la victoria del movimiento 26 de julio, un 1.º de enero de 1959. Movimiento que tenía en su política nacionalizar los monopolios controlados por magnates estadounidenses e ingleses, a cambio de un pago a plazos de tales activos. No obstante, tales controladores del poder económico y político se opusieron rotundamente, como muestra de no estar dispuestos a ceder nada por el Bien Común. De aquí se planteó una estrategia de largo plazo, según un documento desclasificado del subsecretario adjunto de Estado en 1960, quien afirmaba que, dado que la causa cubana y su principal líder eran ampliamente abrazados por el pueblo y una acción bélica sería derrotada por los cubanos (…) la única medida posible para restarle apoyo sería generando decepción a través de dificultades económicas impuestas. ? Basándose en esta idea, el subsecretario adjunto de Estado afirmó que:

“… Lo que queda es tomar rápidamente todas las medidas posibles para debilitar la vida económica de Cuba (…) que sea tan hábil y discreta como sea posible, para generar grandes avances en la negación de dinero y suministros a Cuba, de modo tal que se reduzcan los salarios reales y monetarios y así ocasionar hambrunas, desesperación y el derrocamiento del gobierno.” (Cfr. National Security Archive. Cuba embargada: las sanciones comerciales de EUA cumplen sesenta años, trad. propia). Desde ese momento el presidente Eisenhower inició con la interrupción de las importaciones de azúcar cubana, habida cuenta que más del 70% de las exportaciones se destinaban al mercado de EUA y proporción similar de sus importaciones provenían de aquí. En las últimas tres décadas, las sanciones han recrudecido a tal punto que estos sancionan a cualquier empresa-de EUA o no-que comercie productos con Cuba.

Además de los sabotajes a la producción y el bloqueo comercial directo a este pueblo, los EUA pretendieron “vacunar” al resto de los pueblos latinoamericanos, de manera que no se les ocurriera seguir el ejemplo de dignidad cubana, esta vacuna fue la conformación de regímenes POPULISTAS.

El populismo, por tanto, está concebido para generar “cambios” que no lleven a “cambios profundos” en favor de los pueblos. El famoso plan de “ayuda” conocido como “Alianza para el progreso” es precisamente parte de esta estrategia política en nuestro continente. ¿Por qué no funcionó? Por un lado, al no estar dirigido a resolver las principales contradicciones de nuestras sociedades, las desigualdades sociales estuvieron latentes. Por otro lado, se deja en manos de las oligarquías la aplicación del plan. Las élites económicas y sus seguidores, si no sufren de megalomanía, sufren del síndrome de la “avaricia en grado sumo”. Para estos, las medidas del Bien Común son inadmisibles. Ergo, el fracaso de dicho plan era lo más previsible.

Los populismos, recientemente, han recibido apellidos de “izquierda” o “derecha”; nada más anticientífico por resultar un contrasentido: Si estos están concebidos para frenar cambios en el sistema económico social, es porque buscan la conservación de este. La derecha busca la conservación del orden establecido, no la izquierda. Sin duda, se trata de argumentos ideológicos dirigidos a confundir a los pueblos. En este sentido, la estrategia de la aristocracia corporativa-que domina al Estado norteamericano-y sus feudatarios latinoamericanos, sea en su forma de bloqueo comercial o en su modalidad populista, es reveladora del más hábil comportamiento del demonio: Confundir para oprimir.

Sociólogo catedrático investigador de la UP