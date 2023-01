Puertos, colores y velocidades de transferencia

El USB es una de las tecnologías más difundidas y empleadas desde su surgimiento en 1996. Su función fue dotar al PC de un bus externo de alta velocidad que ofreciera las características ideales, define cables, conectores y protocolos de comunicación que se utilizan en este puerto o interfaz. También conocido como pendrive. Este puerto ha reemplazado el PS/2, el VGA, el jack de 3.5 mm

Este puerto sirve para comunicar periféricos con el ordenador y para alimentarlo, con sólo hacer la conexión se activa automáticamente, a esto se le llama plug & play.

Todos los puertos USB son retro compatibles, siempre van a funcionar, aunque sea lentamente.

En el caso de la placa base, el puerto 3.1 por lo general es verde turquesa, pero eso depende del fabricante.

Su desarrollo continúa con el fin de adaptarse a las necesidades de los usuarios y analizando los cambios que el mundo de la tecnología le impone para perfilarse como una tecnología del futuro.

A continuación, los diferentes tipos de USB:

USB 1.0 y USB 1.1 ya no se utilizan; USB 2.0 transmite 60 MB/s con conectores Tipo A y B; USB 3.0 Transmite 600 MB/s con conectores Tipo C; USB 3.1 transmite hasta 10 Gbits/s con conectores Tipo C; USB 3.2 transmite hasta 20 Gbits/s con conectores Tipo C; USB 4.0 transmite hasta 40 Gbits/s con conectores Tipo C; USB Inalámbrico.

El color del puerto USB nos indica:

Colores blanco y negro, identificamos si la interfaz es 1.0 o 2.0 queremos aclarar que hoy día no existen periféricos 1.0 porque su velocidad sería inferior a la de un mouse, teclado, auriculares, bocinas.

Color azul oscuro, indica que el puerto es 3.0 y que transmite 5 Gbps, 10 veces más rápido que el 2.0, es ideal para discos duros externos.

Color azul claro indica que el puerto es USB 3.1 que es de velocidades de 10 Gbps

Encontramos los USB de carga, que son puertos y cables de carga rápida, pueden transmitir más potencia de lo normal a través de un aumento de amperaje, conservando su voltaje.

Color rojo indica que es USB 3.2, de velocidades de 20 Gbps, se les llama USB Sleep & Charge, indica que el conector no suministra carga mediante la suspensión, mientras nuestro equipo esté activo, nuestro smartphone se está cargando.

Color naranja indica que el USB 4.0 muy parecido a los 3.2, pero transmite 40 Gbps, el último estándar de tecnología, utiliza un conector tipo C los denominados USB-C, que son más rápidos.

Color amarillo siempre se encuentran activos, aun cuando el equipo no está en reposo o apagado. Suministra carga incluso cuando el portátil está apagado, estos puertos siempre se encuentran activos y con energía.

El bus de serie universal ha ayudado a estandarizar diversos dispositivos y periféricos, para su funcionamiento inició con el color blanco hace 20 años, luego salieron diferentes colores para diferenciar el llamado nuevo bus de alta velocidad o de una tercera generación.

La función de los colores es ayudarnos a reconocer dónde debemos conectar los dispositivos de la forma más adecuada posible, usted notará que en unos puertos el acceso a la información es más rápido que en otros y esto ocurre debido al tipo y a la velocidad de cada puerto.

Nuestros PC cuentan con el puerto HDMI (Interfaz multimedia de alta definición) es una interfaz digital para transferir datos multimedia de alta definición no comprimidos (audio y video).

La interfaz HDMI se estandarizó en el año 2002 como la versión 1.0, en mayo de 2004 (versión 1.1) y en agosto de 2005 (versión 1.2). Se trata de una versión avanzada del abandonado puerto DVI.

En el 2007, fue desarrollado el DisplayPort como alternativa al HDMI, son puertos que se centran sobre todo en permitir la conexión entre ordenador y monitor, por lo que es común encontrárselo en pantallas, así como en muchas tarjetas gráficas para ordenador.

Este conector asiste a las personas no videntes a conectarlo por tacto. Soporta la Protección de Contenido de DisplayPort (DPCP) con 128-bit AES, y soporta Protección de Contenido Digital de Elevado Ancho de Banda (HDCP) versión 1.1 en adelante.

Magíster, ingeniera en Sistemas Computacionales, docente F.I.E.C, C.R.U. Los Santos