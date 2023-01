Reflexión sobre el 20 de diciembre

Con motivo del 20 de diciembre volvieron algunos a lamerse las heridas por la invasión estadounidense. Inclusive cabecillas de los nefastos Batallones de la Dignidad fueron a noticieros de televisión a cuestionar aquel suceso. Alguien, con mucha sagacidad, dijo que invitar a esos batalloneros, equivalía a hacer lo mismo en Estados Unidos el próximo 11 de septiembre, llevando a los noticieros a combatientes de Al Qaeda en la conmemoración del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York.

Como en su oportunidad dijo Ricardo Arias Calderón, primer ministro de Gobierno y Justicia de la nueva administración, tras esos sucesos: “Nosotros no solicitamos la invasión, la invasión la decidió el gobierno de Estados Unidos por la acción criminal de Noriega contra la Patria panameña y contra la propia fuerza pública. Solo supimos de ella dos horas antes y tuvimos que tomar una decisión, la más grave en nuestras vidas. O asumíamos la voluntad popular expresada el 7 de mayo y nos juramentábamos como gobierno constitucional panameño para salvar a Panamá en la hora más trágica de su historia o nos cruzábamos de brazos y dejábamos que una invasión que no habíamos solicitado destruyera por completo la nación panameña y no dejara ni dejara ni autoridad civil ni autoridad militar panameña.”

Quienes probablemente sí pidieron la invasión como forma para salir de Noriega y sus secuaces habían sido parte del llamado torrijismo. Eran los que tenían más contactos con las autoridades de ese país. El exembajador de Panamá en Washington, Gabriel Lewis Galindo, y el excónsul de Panamá en Nueva York, José Isabel Blandón, padre, quien siempre se jactó de ser uno de los asesores del general Torrijos y quién abandonó a Noriega estando en el importante consulado donde había sido nombrado por el dictador.

Después de 33 años, hablar de la invasión, quizás para distraer la atención del mal gobierno que están haciendo, es solo una cortina de humo. Nos guste o no nos guste, la invasión gringa, en nada justificable para sacar del poder a uno de los suyos (Noriega), representó para el país la oportunidad de iniciar un gobierno nuevo y diferente a lo que habíamos tenido antes del golpe de 1968 y lo que hubo después, por 21 años de régimen militar.

¿Aprendimos las lecciones? ¿Somos mejores que en 1968 o que en 1989? ¿Renovamos la clase política liberal y corrupta de antes, así como la autoritaria y militarista, que le sobrevino? ¿Aprendimos que los recursos públicos que decíamos disponían sin control los militares y sus adláteres del PRD, eran para ser usados únicamente para el pueblo? ¿Aprendimos que los mejores panameños deben ser los elegidos como presidentes, diputados, alcaldes y representantes? ¿O habremos permitido, con la connivencia del Tribunal Electoral y la dirigencia de los partidos, que estos sean tomados por los más corruptos y los que más dinero tienen, importando poco si este proviene de negocios criminales como el narcotráfico? ¿Y qué del uso indebido que dan a los millonarios subsidios electorales?

Trágicamente todas las interrogantes anteriores serán respondidas negativamente. Hemos ido hacia atrás como el cangrejo. Antes los partidos tenían como dueños a las grandes empresas de licor y cervezas, cemento y fruteras, en la actualidad son millonarios empresarios o grupos corruptos que controlan todas las estructuras partidarias. Ya no hay partidos ideológicos como en su oportunidad lo fue el comunista Partido del Pueblo y el social cristiano Demócrata Cristiano. Ahora domina la ideología del juega vivo y el que hay pa´ mi, tratando al votante como una mercancía barata a comprar, necesaria para salir electo.

Robar y despilfarrar los recursos públicos se ha convertido en la costumbre del que llega al poder y en complicidad con quienes reemplaza no investiga al que sucedió. Dicen que entre bomberos no se pisan las mangueras. Ya hasta lo hacen descaradamente, ni guardando las apariencias. Las administraciones, cualquier que sea, han preferido la ruta del populismo a la del gobierno responsable y verdaderamente solidario.

El 2024 se presenta como una oportunidad para iniciar el cambio pendiente por los egoístas intereses que nos han dominado desde 1989. Necesitamos un cambio de actitud, que nos lleve a revolucionar nuestro sistema educativo y a tener una salud solidaria e inclusiva. Todo será posible si nos unimos los panameños de todos los sectores en un haz de voluntades en torno a principios básicos y esenciales para lograr el rescate nacional.

Analista Político