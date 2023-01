9 de enero de 1964: día de los mártires

¿Qué tanto debe sufrir un pueblo por su soberanía? O más triste aún, ¿Cuántas vidas jóvenes e inocentes deben sacrificarse para ser soberanos? ¿Qué tanto ímpetu es necesario para hacer valer tus derechos? Estas preguntas, quizás, han sido repetidas innumerable de veces en la cabeza de muchos que hasta la actualidad no saben a fondo el por qué, el cómo y las consecuencias de la lucha por la libertad y soberanía de una zona, la cual estuvo bajo la mira no solo del continente, si no del mundo entero durante mucho tiempo. La historia panameña ha estado relacionada con hechos y acontecimientos que marcan un ayer y un hoy en todo lo que es la república como nación y en la idiosincrasia de las personas de este país.

El hecho histórico que se generó a mediados del 7 al 10 de enero de 1964, muestra la capacidad que tiene el pueblo organizado para lograr objetivos y hacer valer sus derechos patrióticos y más aún cuando son jóvenes los que lideran la contienda. Resulta interesante el valor que tuvieron que tener para poder hacerle frente a un cuerpo policial armado, dispuesto a reprimir a personas que solo están defendiendo sus derechos y sobre todo sus patrimonios nacionales, como lo es la zona del canal.

La idea absurda de algunos de pensar que la zona del canal les pertenecía a los estadounidenses, fue el detonante número uno para que el pueblo panameño conociera sus límites y salieran a todas y por todo a las calles. Un acto tan simple como izar una bandera marcaría el inicio de una batalla donde jóvenes panameños dieron su vida.

El hecho comenzó cuando la bandera que llevaban los muchachos, resultara rota, ya sea por maltrato de los policías o por los empujones que había ese momento entre los manifestantes. Todo esto comenzó con la violencia en la manifestación y mientras la noticia de la bandera rota corría por la ciudad de Panamá, las calles se iban llenando, al punto que se estima que entre 5,000 a 30,000 personas salieron a manifestarse y a apoyar a los jóvenes.

Eventualmente, también comenzarían los disturbios y la represión en la zona de la calle 4 de julio, hoy conocida como avenida Los Mártires. Una batalla campal entre bandos, y que duro 2 días, dejó como resultado varios muertos y hay que mencionar el primero de los llamados mártires, Ascanio Arosemena y que era un estudiante de tan solo 17 años, murió por un proyectil que lo impactó mientras ayudaba a evacuar protestantes heridos en la zona de peligro. Sin duda días negros y tristes para Panamá. Este hecho trajo repercusiones inmediatas y otras a los días, como por ejemplo la ruptura de relaciones entre Panamá y Estados Unidos a cargo del presidente Roberto Chiari. Este día es conmemorado cada año en el país y rinde homenaje al valor de muchos.

Quizás fue uno de los días más tristes de la historia panameña, pero hoy en la actualidad se debe rendir tributo al accionar de este grupo de jóvenes y demás personas que arriesgaron y otros que dieron su vida, para que Panamá contara con la soberanía de su zona del canal y que es de mucha importancia en la historia, economía y desarrollo del país.

El día que la lucha dio sus frutos y puso punto y final a todo este tema fue el 31 de diciembre de 1999, donde el gobierno panameño obtuvo todo el control de la zona del canal de Panamá.

Docente