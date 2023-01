Quimera vs evidencia

Es meta de toda corriente ideológica: todo el poder o una cuota de él. Las diferencias son las rutas para lograrlo. No significa un convivio convertido en eterna luna de miel. No, el conflicto es colosal. Eliminar las discrepancias, un esfuerzo casi estéril. Disminuirlas y encauzarlas por canales racionales permitirá el desarrollo integral del conjunto social. Es una ardua tarea, no menos peligrosa, que vale la pena emprender. Aunque sentarse a negociar se perciba como un claudicar y una traición. Pese a que ninguna tendencia se opone abiertamente a este noble propósito, bajo un lenguaje “camaleónico" no faltan aquellos aferrados al triunfo de determinadas diferencias sobre otras; al imperio de ciertas ideas sometiendo las contrarias.

El orden temporal conseguido por prácticas autoritarias frente a las fragilidades de la democracia que permiten graves fisuras en el ejercicio de la libertad confunde cada día más al ciudadano, al fragor de las crisis y la prolongación de sus males. Muchos pierden la confianza en el sistema, inclinándose entonces por posturas idílicas que prometen futuros esplendorosos en torno a una todopoderosa intervención del Estado en la actividad privada y mediante la entronización en nuestras mentes de rígidos parámetros doctrinarios que justifican recortes importantes en la libertad de los asociados. Hay quienes con fundados temores ante tales espejismos optan por la distendida indiferencia, despejando así el camino a los abusadores y corruptos, en detrimento de una feliz ejecución política. "Los malos cuentan con que los buenos no hagan algo".

Panamá no salió de un sombrero. Sus arquitectos, insuficientemente virtuosos, no crearon el paraíso. Toca bregar con materiales existentes. Evolucionamos a contrapelo de las adversidades que desde 1903 se han experimentado en este istmo. La oferta electoral brota de una tangible relación de fuerzas existente al interior de la Patria. Participar en la escogencia de quién encabezará el rumbo nacional, sigue siendo opción del pueblo fragmentado. Resultados positivos de esta preferencia hay muchos. Éstos superan ampliamente la precariedad de nuestro desarrollo. No es justificativo para negarse a los cambios, pero dicho comportamiento es indicativo que son receptivos por respetar el orden vigente.

Empezamos 2023 con ofertas electorales en formación. Volando el parapente del odio clasista y las desigualdades sociales, hoy no tienen posibilidades reales de prosperar. Son muchas las pruebas de que la llamada “vía electoral” o “revolución por decreto” constituye una aventura fatal para los sufridos pueblos de Latinoamérica. Están los que creen en las reglas generales vigentes, pero que con pasión vienen demostrando que sueñan con un país efervescente; alterado permanentemente; con espectáculos y apariciones histriónicas diarias. Sus acciones presentes evidencian su norte de mañana. Saben manejar los graves problemas sociales con agudeza, en lenguaje coloquial, con acento simplista, superficial, donde más duele, para extraer sentimientos viscerales, lo adverso a la reflexión. Los amigos de pasarse las luces rojas se fascinan con estas actuaciones.

Pobres los arropados bajo mantos de “independencia”. Si no remontaron del polvo reuniendo firmas para una constituyente o sacar al alcalde capitalino, tampoco sus gritos de parto llegarán a oídos del electorado. El dilema estará en la juventud del candidato, en su visión profesional y proyección política. Las herramientas para manejar las complejidades del futuro son utilizadas con mayor propiedad por manos sin cayos, blindados con una experticia comprobada e iluminados por una experimentada, capaz y hábil luz política.

Abogado y Embajador en Chile