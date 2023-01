¿Quién sana el territorio?

Si en Panamá hay una conclusión recurrente en muchos sectores es que hace falta la necesidad de un diálogo que aborde las verdaderas realidades que afrontamos como país. Un dialogo desde una óptica constructiva que haga germinar políticas que fermenten un verdadero desarrollo social haciéndole frente al círculo creciente de exclusión. Irónicamente jornadas de diálogo es lo que hemos vivido en los últimos años con el objetivo de incentivar en la ciudadanía el deseo de ser partícipe de su destino pero que a la larga no ha dejado ningún efecto.

Es que mientras exista está marcada distancia social entre los ciudadanos y el Estado los pocos espacios de participación no tendrán un efecto y crecerá la polarización que solo basta alzar la mirada y veremos que es lo cotidiano en el Panamá del nuevo milenio. No busco con esto proponer una fórmula mágica de como deben ser hacer las cosas solo quiero compartir mis propias preocupaciones y las de mis compañeros de camino.

Líderes y lideresas comunitarios que en el silencio del día a día sostiene a este país incentivando a sus vecinos y comunidades a dar lo mejor de sí pero que viven expuestos a una marcada ansiedad social por las faltas de respuestas y es no es fácil vivir sumergido en una sociedad en la que cada día somos más vulnerables. En esta especie de letargo en el que nos hemos sumergido primero por la pandemia y luego por la consecuencias de las malas jugadas de las autoridades que gobiernan.

El impacto del día a día en el Panamá de los diálogos parece carcomerse el tejido social que sobrevive al cáncer del clientelismo, enfermedad que desde hace década encaminaba este país a la metástasis que vive hoy y que intenta sobrevivir apegado a pequeñas dosis de quimioterapia cada 5 años cuando le permiten al ciudadano sentirse dueño de su destino. Tiemblan los que gobiernan porque para poder seguir degustando del estilo de vida elitista de político deben haber complacido a los votantes de su circuitos que de simples palomas se han vueltos verdugos.

Verdugos con una venda que fue madurando con los años dejando a su paso apatía comunitaria en la que da igual involucrarse si la lógica de gobernar es generar clientes y no ciudadanos que se sientan partícipes. Despertaremos eso es la gran inquietud que mueve a muchos ciudadanos, yo soy de la hipótesis que de toda crisis sale algo bueno y nuevo la interesante es saber que saldrá de este proceso.

Por eso al inicio me pregunto ¿Quién sanara el territorio? Porque si de algo me han hecho consiente mis compañeros de camino es que las viejas fórmulas ya no sirven para dar respuesta y los diálogos deben ser más cercanos, más regionales, más locales planteándose que Panamá queremos o por lo menos en que Panamá estamos.

Sociólogo y trabaja para la Comisión de Justicia y Paz