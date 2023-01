Creando caminos para el futuro

En un pueblo de Rosario, Argentina, un niño que le gustaba el fútbol, la abuela lo llevo a jugar a un cuadro deportivo y se ausentó un niño a un partido y el entrenador del equipo buscaba un reemplazo por el niño que faltaba y quien sería después un ídolo mundial de muchos, convertido en una estrella, estaba disponible, pero el entrenador no estaba seguro de incluirlo y por insistencia de la abuela, el entrenador lo coloco para jugar y después de eso, nació un jugador como pocos, que con su talento abrió su camino y su futuro, considerado como una gran estrella del fútbol mundial. El futuro de este joven, luego de recorrer varias etapas de su carrera, lo llevo su talento a ser, lo que hoy día es, un gran jugador mundial que ni su estatura lo detuvo como una gran figura y ganar la fama y los millones que ahora tiene. Solo uno en mil, o quizás menos, uno en un millón, nacen con esas habilidades.

En el plano nacional, no todos nacemos con un talento, como el de ese jugador y que muchos deportistas o artistas tienen para compartir en el mundo y ser la estrella que todos admiramos y quisieran imitarlo.

Los que nacemos promedio o con un poquito más, nos espera un futuro, pero dependiendo de muchos factores, que no siempre están bajo nuestro control. El factor educación, la seguridad, la salud, entre las más importantes, hacen su jugada, para intervenir en ese desarrollo que nos puede brindar la oportunidad que todo ser humano desea y tenemos derecho a conseguirlo. El detalle, que nuestros políticos también juegan su papel, siempre y cuando, hagan bien su trabajo y no desvíen el presupuesto en renglones que no tienen relación en lo que no debe ser y ayuden a esos futuros jóvenes, que pueden estudiar con becas o su salón tenga las condiciones apropiadas, reciba los servicios médicos cuando lo requiere y existan trabajos remunerados para que sus padres los puedan alimentar bien, buenas calles, lugares deportivos y centros de entretenimiento para los niños y jóvenes, que aprendan algo positivo y no se conviertan en pandilleros o delincuentes.

La corrupción de los políticos, que, al parecer, está peor, les está impidiendo oportunidades a la juventud que crece más y por llenarse los bolsillos unos cuentos y para colmo, parte de esa población necesitada, se come los cuentos de los mismos que les están cortando sus sueños, vendiéndole la idea que los ayuda con un saco de arroz y un jamón en navidad, aprovechándose de sus necesidades.

Es triste ver en noticias que jugosas becas se las dan a quienes tienen altos ingresos con influencia política y les dan contratos directos millonarios a familiares de los mismos políticos, entre tantas jugadas de corrupción que gobierno tras gobierno se dan, sin contemplación y luego algunos buscan ser reelegidos, creyéndose santos, con el discurso que son los salvadores del país.

Las funciones de nuestros políticos parecen ser lo contrario a sus tareas y se sirven del gobierno y es lo contrario, deben servir al país. Deben construir el camino y futuro de sus habitantes.

Ciudadanos no voten por votar y no se traguen los cuentos de esos que están involucrados en más de 20 delitos y una cantidad de exfuncionarios del gabinete condenados que se ocultan y otros protegidos por la justicia corrupta. Si regresan al poder seguirán en lo mismo y peor.

