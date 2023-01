Acreditación municipal

Nos parece que el tema de la acreditación de las universidades, debe extenderse a otras instituciones, en este caso puntual a los municipios, para que los usuarios podamos entender, que existe la institucionalidad de quienes tienen las responsabilidades de transformar los municipios asistencialistas, a entes emprendedores, que procuren el desarrollo económico y social de los distritos.

El gobierno central ha dado pasos en esa dirección, con la descentralización, se le ha transferido competencias y recursos, para que sea utilizado en un modelo de gobernanza, liderizado por los municipios, que posibilite la participación de otros sectores, tanto públicos como privados, de tal forma que todos se sientan que aportan a las soluciones de los problemas, que a todos nos incumben.

El municipio se ha quedado anclado en un modelo asistencial, cobrar impuestos, el ornato y el aseo, otorgar permisos, ocuparse de los parques, los cementerios, entre otras funciones; pero distante de utilizar recursos tan importantes, como es su territorio, para promover desarrollo, de manera que sus ingresos están limitados a los ingresos municipales, las tasas por servicios y a las subvenciones del gobierno central.

En primer lugar, diríamos que la descentralización no cumple su objetivo, porque los municipios no tienen personal con las competencias para asumir nuevas responsabilidades, de manera que al tener recursos adicionales que proviene de la descentralización y del Impuesto de Bienes Inmuebles, los utiliza el alcalde, en contubernio con el Consejo Municipal, la Contraloría y la Tesorería, a su discreción, para satisfacer una planilla clientelista y a nombrar sus amigos políticos. Estas dependencias que deben ejercer los contrapesos, para que haya racionalidad en la gestión municipal, no funcionan de esa manera. El Concejo Municipal, aprueban los acuerdos, el alcalde lo ratifica, pero de pronto verán que todos son beneficiados y donde se incluye a los tesoreros, de manera que no es casual que estos funcionarios, además de sus salarios, tengan gastos de representación y de movilización. La Contraloría, que podría hacer un llamado de atención, aprueba estos gastos, como es el caso del alcalde de Olá, que al eliminarse los gastos de movilización de B/. 400.00, ahora se incrementó los gastos de representación de B/. 400.00 a B/. 1,200.00, pero los Concejales hicieron lo propio, trasladando la partida de gastos de movilización a las de las juntas comunales, presididas por ellos y donde podrán disponer de estos recursos. Aún el Municipio de Natá, no ha podido contestar la transferencia de B/. 30,500.00 a las juntas comunales en el mes de julio, cuando las transferencias usuales eran de B/. 7,500.00 mensuales.

Para la acreditación de los municipios, tendríamos que definir cuáles son sus componentes básicos, uno podría ser la administración, otros podrían ser el tributario, el ordenamiento territorial y quizás el de descentralización, que se ocupe que estos recursos sean utilizados para promover el desarrollo. Para cada uno de estos componentes, estableceríamos estándares, con sus respectivos indicadores para poder medirlos. Esta evaluación la harían pares internos, municipalistas nacionales y externos, que serían personas con experiencia de otros países, que tengan la capacidad de aportarles valores agregados a la gestión municipal.

Los municipios que cumplan con los requisitos mínimos, serían acreditados, con el compromiso de suplir las falencias a través de un programa de mejoramiento institucional. Los que no cumplen con los requisitos mínimos, tendrán la oportunidad de someterse a un nuevo proceso de evaluación, donde ya tienen identificados los componentes que deben subsanar. Mientras el municipio no este acreditado, seguiría funcionando con lagunas restricciones, por ejemplo, necesitaría una mayor supervisión y los fondos de la descentralización serían limitados, para inducirlos a que mejoren su institucionalidad.

Si logramos mejorar la eficiencia, a través de esta estructura podemos resolver los problemas de la administración pública, puesto que esta es la organización que mejor posibilidad tiene de atender las necesidades comunitarias, entonces tratemos de empoderarlas para que cumplan su misión.

Administrador Público