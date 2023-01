Antídoto contra la desinformación

Normalmente pensamos en el bienestar en términos de salud física y mental. Nos dicen los estudios que para mejorar el bienestar físico, lo mejor es hacer ejercicio. Y para aumentar el bienestar mental, lo mejor es limitar el uso del celular y practicar meditación y relajación. Pero hay otra forma, menos notoria, en la que deberíamos pensar para mejorar nuestro bienestar y es lograr más conocimiento.

Por un lado, el conocimiento es bueno no solo porque generalmente queremos saber la verdad, sino porque el conocimiento afecta drásticamente nuestra capacidad para navegar por el mundo y lograr nuestras metas. La ignorancia, por otro lado, es dañina porque nos impide tener una representación precisa del mundo y se interpone en el camino del logro de esos objetivos. Con lo cual, así como existen factores que afectan nuestro bienestar físico y mental, existen factores relacionados con el conocimiento que inciden en nuestro bienestar general.

Se ha escrito mucho sobre nuestro consumo de información en medios digitales, las teorías de la conspiración y muchas cosas que se difunden en Facebook, Twitter o Instagram. Debates agotadores y frustrantes, que a veces terminan en discusiones con aquellos quienes no están de acuerdo con nuestras opiniones y que, sin duda, el conocimiento nos da las herramientas para tener la razón.

En ese sentido, existen tres componentes básicos del conocimiento: acceso a la verdad; acceso a fuentes confiables de información; y acceso a oportunidades para participar en diálogos productivos. Pensemos brevemente en cada uno de ellos.

El acceso a la verdad es la base del conocimiento. El internet contiene una cantidad inmensa de información, pero también es una cloaca de falsedades y sandeces. Tener acceso al internet es útil solo si somos capaces de separar el trigo de la paja. Por ejemplo, la cantidad de información relacionada con el COVID-19 y las vacunas fue catalogada como "infodemia" por la Organización Mundial de la Salud: había tanta información que era imposible mantenerse al día con toda ella y, a menudo, era difícil determinar qué creer. Entonces, para asegurarnos de que estamos llegando a la verdad, necesitamos averiguar qué fuentes de información son buenas.

El acceso a fuentes confiables de información es vital. La realidad es que para obtener la verdad dependemos de los demás. Nadie es experto en todos los temas. Y eso no es malo; lo malo es no darse cuenta que a veces usamos fuentes no confiables para destacar una verdad. Por ejemplo, la cobertura periodística más objetiva del juicio de los pinchazos la tuvo La Estrella; era obvio que los diarios de EPASA tenían conflictos de interés y La Prensa tenía sus propios intereses de condenar al acusado sin haber sido juzgado.

Y finalmente, aunque dependemos de otros para obtener información, no es suficiente recibir información de forma pasiva. Necesitamos entablar un diálogo. A menudo, las cosas que queremos saber son complejas y difíciles, y averiguar estas cosas requiere más que respuestas puntuales a una pregunta, y el diálogo con otros pueden presentarnos nuevas preguntas e intereses.

No está claro cuál es la mejor forma de hacer este diálogo. Por ahora, muchos medios de comunicación han tomado medidas para tratar de detener la marea de desinformación en sus plataformas, ya sea mediante la verificación de datos o la prohibición de los usuarios. Estas acciones pueden ayudar para que el conocimiento nos ayude a obtener un bienestar auténtico y las personas tengan acceso a la verdad. Al mismo tiempo, algunos podrían interpretar que esto niega sus derechos y afecta la capacidad para entablar un diálogo. En lo particular, la verificación de datos no es una mala idea ni tampoco la prohibición a los internautas que son tóxicos. Claramente, lo que se busca es demostrar que llegar a un equilibrio de la verdad, de fuentes confiables y de diálogos productivos no es una tarea fácil.

Con frecuencia se nos dice que verifiquemos dos y más veces la información que recibimos en línea, ya sea para buscar indicios de que nuestras fuentes son confiables o para bloquear a esos usuarios que descaradamente mienten y desinforman. Y esto puede ser igualmente un buen consejo si se trata de nuestro bienestar general. Quizás valga la pena desarrollar el hábito de auditar periódicamente nuestras prácticas de cómo adquirimos nuestro conocimiento. Podemos reflexionar sobre las formas en que obtenemos información y si estamos escuchando ciertas fuentes porque es probable que nos lleven a la verdad o porque nos están diciendo lo que queremos escuchar. Si bien no existe una panacea para todos los problemas que han traído las noticias falsas, la autorreflexión concienzuda sobre las formas en que buscamos y recibimos información es al menos un buen primer paso para aumentar el conocimiento y mejorar el bienestar general.

