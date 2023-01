Desaprender

Nuestra mente es maravillosa. Viene programada de fábrica con un paquete de instintos básicos con los que somos capaces de aprender y adaptarnos a nuestro entorno. Resulta realmente sorprendente que, desde prácticamente cero, podamos aprender a hablar y a entender lo que se nos dice en un idioma que jamás hemos escuchado antes.

Gestos y sonidos se complementan para generar palabras que, si bien están incompletas, manifiestan de manera innegable rastros de un lenguaje incipiente. Es un proceso relativamente rápido.

Nuestra sorprendente mente puede atar hilos de información, para crear redes que siguen haciendo crecer nuestro intelecto. Dicho de esta manera, sobresimplificando el asunto, parece ser un proceso lineal. Iniciamos de casi cero, y vamos avanzando, sumando conocimientos y habilidades, nutriendo nuestro desarrollo.

Nuestra mente no entiende si lo que le vamos agregando a la red de información es bueno, o es malo, simplemente es. Dicho esto, a fuerza de repetición y sin las figuras autoritarias que ejerzan corrección, nuestra sorprendente mente puede adaptarse al hábito de regir nuestras vidas con actividades que son consideradas como contrarias al adecuado comportamiento de personas de bien. No sólo un individuo que no recibe corrección ni guía puede personificar el significado de antisocial, sino que, a su entender, no está haciendo nada malo, sino que sobrevive con las habilidades que ha cultivado.

Por aterrorizante que esto suene, aquellos que ven de manera cotidiana el delito como un hecho que no es solamente repetitivo, sino que no es castigado y encima ya se considera común, se convencen de que el delinquir es una forma de vida aceptada en la sociedad actual.

Nos han venido arreando como ganado desde hace mucho. Nos llevan al redil del control, donde las reglas de etiqueta las dictan los delincuentes. La música actual y la desinformación con que llenan nuestro cerebro los medios de comunicación repite incansablemente “tienes derecho a todo, y no eres responsable por nada”. ¿Le parece exagerado esto a usted, amigo lector?

A mí no. Estamos en la cumbre del desconocimiento, teniendo toda la información necesaria a nuestro alcance. De alguna manera, la disponibilidad inmediata de conocimiento nos ha hecho entender que no necesitamos pensar. Con una rápida búsqueda en la red podemos leer las respuestas a cualquier pregunta, sin tener la menor comprensión del concepto que expresamos "cual letrados en la materia".

La letra de una canción del recientemente fallecido Artis Leon Ivey, Jr., de por allá de los años 90, suena en mi cabeza. Este señor logró plasmar en un sonado éxito la filosofía callejera de la sociedad actual, que en su mayoría no es acaudalada, ni tiene facilidades educativas, de salud, o siquiera un núcleo familiar. Somos una manada agresiva entre sus propios miembros, en la cual no hay lealtad y se reina mediante la fuerza bruta.

Fuerza bruta. La definición de este concepto es tan aplicable a la actualidad que me da escalofríos. “Fuerza física aplicada a algo o contra alguien, sin racionalidad o sin consideración, sin empleo de la inteligencia o sensibilidad”. Extrapolando este concepto y llevándolo al sistema gubernamental que nos rige, notamos que el brazo ejecutor de todos los gobiernos es el hemiciclo.

Ahora sí da miedo el asunto. En el hemiciclo ejercen la fuerza bruta para mantener controlada a la población. Un grupo de personas, en su mayoría dignos representantes de los antivalores “administran justicia” en una contradicción universal, que bien podría ser la paradoja más terrible del mundo. Decir que personas sin los conocimientos ni la educación necesarias para hacer leyes, y peor aún, sin moral, sean capaces de diferenciar el bien del mal en aras de un futuro brillante para el país es una falacia.

Pues estamos jodidos. ¿O tal vez no?

Si el proceso de enriquecimiento intelectual es lineal, podríamos deshacerlo, una vez comprobado que hemos vivido en un error. Si aprender algo es un avanzar en prácticas y costumbres, desaprender debe ser un retroceder en esas mismas actitudes. Volviendo a la metáfora numérica de que avanzar es sumar en positivo, y que retroceder es adicionar en negativo, podemos notar un punto de inflexión de este análisis. Tal vez hemos estado viendo y haciendo las cosas al revés. Como sociedad, creímos que avanzábamos, pero estábamos retrocediendo. Nos habían convencido de que nos alejábamos del punto inicial, y lo hacíamos, pero en la dirección equivocada. Y viendo los sucesos actuales, tiene mucho sentido.

En un mundo en el que lo bueno es malo, y lo malo bueno, retroceder no puede ser otra cosa que avanzar. Desandemos la senda que nos ha traído hasta aquí, y volvamos al inicio para caminar esta vez el camino bueno.

No sé si Coolio y Kylian Mash tenían idea de lo claros que estaban en su comprensión de la filosofía de la calle cuando escribieron “Gangsta´s Paradise”, pero vaya que acertaron. Caminamos por el valle de la sombra de muerte a diario, mientras reímos a carcajadas evitando la realidad. Podemos vernos a nosotros mismos en el humo del arma que acabamos de disparar contra otro, y soñamos despiertos viendo la televisión, siendo nosotros en otro lugar fantástico.

Nos hemos vuelto ciegos por elección y ya no podemos ver que nosotros mismos somos los que nos hacemos daño.

Todo fin es el inicio de algo. Iniciemos, pues, desaprendiendo el mal que hemos venido actuando, prestos para recapacitar y volver a la senda correcta.

Dios nos guíe.

