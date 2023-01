Transmitir confianza, reto del 2023

El año 2023 en Panamá comienza con incertidumbre, en un ambiente donde buscar “culpables” parece más importante que encontrar soluciones. La inminente recesión mundial, el agravamiento del conflicto en Ucrania y la profundización de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, así como las repercusiones internacionales de la reciente escalada de covid-19 en China, esbozan un escenario de inestabilidad internacional.

A nivel interno, en un año preelectoral, la alarmante precarización y estatización laboral son síntomas de una severa crisis, resultado del deterioro del clima para la inversión privada en el país.

A esto se le suma el conflicto entre el Gobierno y Minera Panamá, y la amenaza de la pérdida del Grado de Inversión de la deuda soberana panameña a corto plazo, dada su dependencia de las exportaciones mineras, según las Calificadoras de Riesgo. Esta posibilidad es reforzada por la complicada situación financiera del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que pudiera impactar directamente las finanzas del Estado y alterar negativamente el perfil crediticio del país.

La recuperación de la economía panameña continúa, luego de la peor catástrofe económica y laboral de su historia, pero el empleo no marcha a la misma velocidad. En el 2020, 3 de cada 4 trabajadores asalariados del sector privado perdieron sus fuentes de ingreso o fueron suspendidos. En el 2022, si bien hubo una importante mejoría en relación con el 2020 y 2021, estuvimos lejos de los números prepandemia.

La tasa de desempleo disminuyó porque aumentaron los informales y funcionarios. De los 101 mil empleos creados entre octubre 2021 y abril 2022, 60 mil fueron informales y 11,300 funcionarios, en conjunto representando más del 70% de la expansión del empleo. Del otro 30%, las tres cuartas partes fueron temporales (Definidos o Por Obra Terminada).

En el 2022, Mitradel tramitó 20 mil nuevos contratos laborales por mes (15 mil de ellos temporales), versus casi 32 mil en el 2019, al tiempo que, según el INEC, se generaron más de 10 mil nuevos informales mensualmente, en contraste con los 3,079/mes durante el año prepandemia. Estamos generando 37% menos empleos formales y tres veces más informales más que en el 2019.

La alta precariedad y temporalidad laboral son síntomas del deterioro del clima para la inversión privada en el país, particularmente en sectores como Comercio, Construcción, Industria, Logística y Servicios, que hoy aportan 57% de la fuerza laboral privada y 9 de cada 10 nuevos informales. La crisis laboral que enfrenta el país no es de empleo, sino de confianza.

Que estos 5 sectores hayan perdido su atractivo para la inversión privada representa un reto con graves implicaciones socioeconómicas, máxime cuando en el primer año de pandemia (2020), 4 de cada 5 de quienes perdieron sus empleos tenían 11 o menos años de escolaridad y en el entorno laboral pospandemia existe una clara relación entre educación y calidad del empleo. 85% de los nuevos empleos formales requirieron trabajadores con más de 13 años de escolaridad.

Las largas filas en la Feria de Empleo de Konzerta a finales de septiembre 2022 viralizaron el impacto de la contracción de la inversión privada en el empleo. 25 mil solicitantes compitieron por 2,500 vacantes, de las cuales, según los registros históricos de Mitradel para Ferias de Empleo, sólo el 35% serán cubiertas.

Este escenario se traduce en incertidumbre laboral. Según el más reciente Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP), publicado por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) en alianza con The Marketing Group, correspondiente a noviembre 2022, 57% de los encuestados considera que no tendrá empleo y 41% ve poco probable obtenerlo. Esto infiere que 98% de los panameños (as) es pesimista con respecto a sus perspectivas laborales.

En este entorno se ha venido discutiendo la nueva relación contractual entre el Gobierno panameño y la empresa Minera Panamá, cuyas implicaciones van mucho más allá que un acuerdo entre dos partes. Como han manifestado las Calificadoras de Riesgo Fitch Ratings y Moody's, el Grado de Inversión de la deuda soberana panameña depende de los ingresos fiscales de la actividad minera, por lo que el incumplimiento de estos aportes tendría consecuencias directas sobre el perfil crediticio del país. Más aún si se considera el desafío que las finanzas del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) representa para el mantenimiento del Grado de Inversión a corto plazo.

Sin confianza no habrá inversión privada y seguiremos generando informales, condenando a muerte a la Caja del Seguro Social.

