El partido demócrata, los grupos negros y feministas (I)

“Una nación dividida o una casa dividida no puede permanecer en pie. ” (Mateo 12:25).

“Una nación dividida o una casa dividida no puede permanecer en pie.” (Mateo 12:25)

Del verso bíblico anterior entendemos que si divides a una nación, puedes conquistarla. Si puedes crear división dentro de sus líderes, entonces podrás colar tu agenda y políticas perniciosas en el gobierno y en la sociedad, causando su implosión.

Los ciudadanos estadounidenses ahora viven en una cultura donde el gobierno democrático en control, además de dividirlos deliberadamente, ha incentivado el divorcio, ha incentivado y subsidiado el aborto y la homosexualidad y ha incentivado a los grupos feministas a ser radicalmente inmorales, narcisistas y genocidas con su propia descendencia.

Así como el objetivo de la “teoría crítica de la raza” promovida por los demócratas es para poner a los estadounidenses unos contra otros, el objetivo de su ideología de género es para detener la formación de familias estables, que es la piedra angular de la vida y valores estadounidense, y para la creación de una nueva clase de víctimas (LGBTQ+), para unirse a la revolución en curso de los demócratas contra la sociedad.

La plataforma política del partido demócrata tiene a todos celebrando la perversidad, que nos han presentado como diversidad, algo para estar orgullosos, para poder ser considerado como progresista.

Los demócratas, sin duda, son antifamilia, antiverdad, antihumano y antibiblia, lo que los hace antiDios. Ahora han etiquetado a la Biblia como discurso de odio; consecuencia del cual muchas personas están despreciando a los cristianos, ya que los asocian con valores conservadores que la izquierda constantemente denigra como la raíz del antiprogresismo en las sociedades.

La mayoría de la gente simplemente no puede ver más allá de la realidad superficial de lo que los demócratas realmente están tratando de hacerles. Carecen de discernimiento y conciencia espiritual, por lo tanto, son presa fácil de la agenda izquierdista radical que glorifica el pecado, que va en contra de sus propias creencias, su fe, valores familiares y verdades bíblicas, simplemente para seguir asociados a un partido político que les insta a tener orgullo de sus pecados.

Los demócratas, es obvio, están tratando de crear caos en la población para crear un nuevo orden político, y muchos estadounidenses inconscientemente les dieron el visto bueno después de las últimas elecciones de mitad de período. Prácticamente, están participando en un movimiento de control político e ideológico que no entienden o no pueden entender.

Lo que está sucediendo en nuestra cultura moderna va más allá de toda explicación. La degradación, colapso y maldad que estamos viendo en nuestra civilización, particularmente en los Estados Unidos, es totalmente y maliciosamente a propósito, realizada por un partido político que ahora controla el poder político, y ha impuesto con malevolencia una voz dominantea la sociedad y a todas las instituciones públicas y privadas importantes, utilizando censura, presión, fuerza y violencia para someter y cancelar a una población aparentemente intimidada y silenciada.

Por normas constitucionales, el gobierno de los EE. UU. no puede restringir ni censurar la libertad de expresión de la población, por lo que los demócratas se confabularon con las plataformas privadas de redes sociales y han transferido maliciosamente ese poder a esas plataformas privadas para silenciar a sus críticos, sofocar la disidencia y para colaborar activamente con las entidades gubernamentales para regular, suprimir y censurar cualquier discurso o narrativa que no sea de su agrado o que no promueva su agenda, llamándolo luego, “desinformación.”

Mientras tanto, el movimiento conservador, liderado por el Partido Republicano, de forma relajada y segura tenían la impresión de que la ciudadanía votaría abrumadoramente por ellos para lograr cambios durante el pasado ciclo electoral de mitad de período, poniendo sus esperanzas en el resentimiento de los votantes por un presidente muy impopular, errático e inestable, responsable por tasas de inflación históricas, por los altos precios de los alimentos y la gasolina, por la invasión orquestada de ilegales y drogas en sus fronteras y por una tasa de criminalidad extremadamente alta, por lo que no vieron necesario una campaña agresiva para convencer al electorado. Ya sabemos el desenlace.

A pesar de todas las políticas sin sentido, mensajes, contradicciones y mentiras de los demócratas, señaladas repetidamente por los conservadores y otros políticos, los demócratas están mostrando descaradamente a todos que no se detendrán ni cambiarán su agenda, principalmente porque la izquierda marxista vive y prospera en el reino de las mentiras, contradicciones y políticas sin sentido, que es precisamente la fuente de su poder político, que utilizan como cuña o estrategia para que la ciudadanía siga discutiendo, increpando y refutando todas sus mentiras y políticas destructivas, mientras que los izquierdistas continúan impulsando su verdadera agenda global, su reinicio del capitalismo y la economía, su agenda verde, su estrategia de cambio climático, etc.

Ya es hora de que la gente se ponga de pie y se oponga firmemente al adoctrinamiento de toda una generación de niños en la ideología y confusión de género que la izquierda demócrata, expertos en contradicciones y disparates lingüísticas y semánticas que nos obligan a aceptar como normales, llaman “cuidado y afirmación de género”, sabiendo que no hay mayor preocupación o temor para los padres o para una comunidad, que hacer que sus hijos se hagan daño irreversible a sí mismo.

La pregunta que cabe es ¿cómo concilian los médicos el proporcionar bloqueadores de la pubertad y tratamientos hormonales que prácticamente garantizan la infertilidad, y también realizar cirugías de cambio de sexo en niños y adultos jóvenes inocentes y desprevenidos sin el consentimiento, conocimiento y aprobación de sus padres, con su juramento hipocrático?

Planificador Jubilado