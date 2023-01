Hoy como ayer

El 31 de diciembre de 2012 se publicó mi artículo “Cierre de año” que una lectora tuvo a bien reproducir en una red social hace unos días. Lo había olvidado entre los 700 y tantos que he escrito entre 1992 y 2022. El artículo de hace 10 años sigue tan vigente que decidí reproducirlo, aunque hayan cambiado algunos nombres, datos estadísticos y hechos que entonces destaqué. Esto es lo que dije aquel fin de año lejos de Panamá, y en 2022, otra vez lejos del Panamá, de mis amores, revuelvo la olla de recuerdos y reflexiones: “Lejos de Panamá imagino los preparativos para recibir el 2013, las canciones favoritas en estas fechas, los aromas y el corre-corre de los últimos días enredados entre las primeras brisas veraniegas y las últimas lluvias de una temporada que se niega a partir”. Hubiera querido que en este artículo mis palabras hubiesen sido solo de gratitud para los que salieron a defender sus derechos y los de todos; a los padres que madrugan para atender a sus hijos y cumplir con el trabajo; a los que cultivan la tierra; a todos los que a pesar de las dificultades y carencias persiguen sus sueños; a los que se preocupan por lo que sucede en su país. Pero en el umbral del nuevo año, mi bullicioso y aguantador país nuevamente se despide con una larga corruptela. Tratando de ser optimista me digo “si después de nueve siglos se pudo equilibrar la Torre de Pisa para salvarla del derrumbe, ¿por qué no creer que se puede enderezar lo que está torcido en Panamá? La realidad me golpea para advertirme que no siga soñando con “pajaritos preñados”. Nada cambió con aquello del cambio y los “zapatos del pueblo”. Como sopapo navideño se volvió a despreciar la opinión ciudadana con los recientes nombramientos en la Procuraduría General de la Nación y en la Corte Suprema de Justicia. Mis deseos de un Panamá por caminos rectos van a tener que esperar a que San Juan agache el dedo, a menos que San Juan se compadezca de nosotros y lo agache ya.

Panamá termina como líder indiscutible en crecimiento económico. No obstante, el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), revela el otro rostro de esta bonanza. “La institución regional de la ONU muestra que el 25.3% de la población —unos 883 mil individuos están sumergidos en la pobreza pese a que tienen empleo; poco menos de medio millón, en indigencia total”. Las cifras son alarmantes si se toma en cuenta la poca población del país, los altísimos ingresos del Estado, el crecimiento económico sostenido, de dos dígitos, el mayor de la región y entre los primeros del mundo, y un empleo casi pleno. El porcentaje de indigentes menores de edad (hasta 17 años) es del 51% y el de menores pobres no indigentes el 45%. Es decir, que prácticamente la mitad de los pobres son niños. Una cuarta parte de la población panameña, que apenas excede los 3 y medio millones de habitantes, es pobre y casi una sexta parte es indigente. En tres años el país triplicó su producto interno bruto, pero la distribución de la riqueza no beneficia a la mayoría (La Estrella de Panamá, 26/12/2012).

¿Qué explica tanta inequidad? Que la hidra de la corrupción mata la sensibilidad social. La buena calificación en desarrollo económico se desploma aparatosamente ante la corrupción, fuente de casi todos los males; monstruo de aliento venenoso como la mitológica Hidra a la que le crecían dos cabezas donde le cortaban una. Aquella hidra finalmente perdió todas sus cabezas, pero sin mitología de por medio la nuestra sigue completita; noticias recientes indican que está vivita y coleando y bien atendida tanto o más que cuando se desató el ruidoso escándalo a la italiana con Berlusconi, Finmeccanica, Lavitola y Velocci. Todo sirve para la rapiña: financieras, radares, construcciones, ambulancias, jamones…

Qué grato hubiera sido escribir este último artículo 2012, sin tener que repasarlo obligatoriamente con los actores principales en un año en que la imagen del país ha sufrido menoscabo nacional e internacional; imposible no mencionar al diputado 'Chello' Gálvez presidiendo la Asamblea Nacional, nido de diputados chaqueteros sin moral política; al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Moncada, que una y otra vez nos hace dudar sobre su independencia de criterio. Pero nada de eso importa, dicen los gobernantes. Lo que importa son los índices económicos que nos pone por encima del resto de América Latina. Así piensa y actúa este gobierno empresarial para quien el país y su gente son negocio. Lo que da aliento, y comunico con satisfacción, es que hay ciudadanos a quienes no han logrado anularles la voluntad de hacer del nuestro un mejor país. A finales de año nació el Movimiento Ciudadano por el Fortalecimiento de la Identidad Panameña, que en pocos días sumó a cientos de ciudadanos de diversas profesiones, ideologías y ocupaciones; hombres y mujeres preocupados por el devenir del país dispuestos a “meter hombro” para rescatar la identidad nacional, hoy diluida en un amorfo Estado creado por procesos globalizadores que uniforman y conducen a la desorientación social; a la “macdonalización” de la sociedad. Un manifiesto del grupo (imposible reproducir completo aquí) expresa “preocupación por las políticas y prácticas de nuestros gobiernos que, en aras de un mal comprendido progreso económico, menosprecian el aprendizaje humanístico conducente a formar ciudadanos con capacidad analítica, pensamiento crítico y creativo, honestos y con cultura de paz”. Estos son los ciudadanos que necesita Panamá. Para cerrar, invito a mis compatriotas y a todos los que gozan del privilegio de vivir en este Panamá amigable y generoso, a dar lo mejor de sí en 2013. Celebremos hoy con esperanza y fe en mejores días para todos”. Hoy, tras 10 años transcurridos, pregunto: ¿qué podemos celebrar al cierre del 2022 y qué podemos esperar en el 2023?

Comunicadora social