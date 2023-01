Costa Arriba de Colón: abandono total

Reconozcamos una verdad. Exceptuando Darién y Bocas del Toro, respecto a la comunicación vial (caminos de penetración), habría que decir que Colón representa una de las menos favorecidas en los presupuestos. No desconocemos lo que, para algunos, es en la actualidad el desastre nacional respecto al deterioro de las carreteras, ante la inacción del Ministerio encargado.

Un recorrido desde Portobelo hacia los corregimientos costeños, desde Nombre de Dios hasta Playa Chiquita, la llamada Costa Arriba de Colón, deja una lamentable impresión; impresión que nace de una evidente realidad: son pueblos abandonados por las políticas públicas; por los Gobiernos. Se trata de un monumental abandono, incluidos los asuntos de salud y el servicio de agua potable, para mencionar los que deben estar siempre presentes en todas las comunidades de la geografía nacional. Las que nunca han faltado son la promesas.

Para el caso de las vías hacia estos pueblos, habilitadas solo como paliativo —por lo menos fueron mejoradas en tiempos de Martín Torrijos; ese estado de cosas representa hoy una disminución a la calidad de vida de los lugareños y una ofensa para quienes se aventuran a una odisea que destruye vehículos y hace de tan solo 40 kilómetros un recorrido que supera la hora, debido a la cantidad de baches, verdaderos cráteres, que imposibilitan el manejo. Un poco mejor es la que comunica Portobelo con La Guaira, la que viene facilitando el turismo para Isla Grande; no obstante, la que se desvía para Puerto Lindo y Cacique resulta un desastre.

A este problema se suman las dimensiones, por ser tan reducido su ancho, las curvas, que son muchas, se constituyen en un peligro eminente, además de no tener señalizaciones ni líneas divisorias (ni siguiera la carretera Sabanitas - Portobelo, de ahí la suma de muertes y heridos en accidentes de tránsito). Hablamos de una región altamente atractiva, con playas envidiables para la actividad turística, que bien podría ayudar a la endeble economía de la Costa, por lo general muy carente de posibilidades. Pero, ¿cómo invertir en ausencia de las facilidades básicas, que le restan valor agregado al potencial que representa esa región costera?

Ahora bien, mientras es así en Costa Arriba, nos satisface lo que ha venido ocurriendo para la Costa Abajo de Colón, en una parte de esta. Allá es otra la cara de la moneda; es lo que debe ser, con una carretera a “toda dar”, construida como corresponde y con buen mantenimiento. Claro que llama la atención que, mientras para ese área —también por mucho tiempo abandonada, se le ha garantizado, en los últimos años, los presupuestos para las obras de construcción, mantenimiento y mejoras, nos preguntamos por qué para Costa Arriba ni siquiera se emparchan los tramos con deterioros totales. Y ante los reclamos, la respuesta es “no hay plata”. Uno se pregunta, ¿qué hay en aquella región, que no hay en la otra Costa que podría justificar tanta disparidad?

Resulta inaudito que pueblos tan cercanos a la ciudad de Colón, no cuenten con carreteras que sirvan, que a esta altura del avance del país no haya agua potable, con una potabilizadora existente solo en las promesas; con servicios de salud ineficientes. Así no se construye un país ni lo hacemos mejor. Alto a esa política que desconoce que los panameños son todos y todas, no importa dónde estén ubicados.

Docente universitario.