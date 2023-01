Inadaptados

La maldad no existe en la naturaleza. La naturaleza se rige por ciclos y condiciones que se cumplen, manteniendo un equilibrio, aunque para esto requiera, a veces, de eventos que pudieran parecer desastrosos. Somos muy pequeños en la naturaleza. No comprendemos casi nada de ella, y siendo tan pequeños, sí la hemos impactado de manera negativa.

Hemos llegado a un nivel tecnológico que nos ha embriagado. Nos han vendido la idea de que podemos “controlar la naturaleza”, y nos lo hemos creído. ¡Vaya disparate! Que nosotros seamos capaces de controlar la naturaleza es infinitamente más absurdo que decir que una hormiga puede construir y pilotar una nave espacial.

Pero nos lo hemos creído. Tenemos la tendencia a procrastinar nuestras responsabilidades. El ser humano realmente cree que el apocalipsis es “aplazable”. No estoy hablando de un apocalipsis religioso. Me refiero al desastre inminente que se cierne sobre cada país del planeta. La pandemia nos dio un pequeño vistazo de lo que sucederá en años venideros, a menos que empecemos a pensar con el cerebro. El cerebro, esa pequeña, pero inmensamente poderosa supercomputadora que nos viene de fábrica, tomó unos tres millones de años para evolucionar. Resulta inaceptable ver cómo ahora la tenemos en desuso como sociedad.

¿No le parece que sea así, amigo lector? Permítame unos ejemplos, fáciles. Hace apenas un par de décadas, los automóviles venían con un manual del usuario en el que se aportaba información detallada de posibles daños y sus respectivas reparaciones, paso a paso, con lo que el fabricante le confiaba información técnica al nuevo propietario para “defenderse” en caso de algún problema. Las personas eran capaces de entender datos técnicos, y tenían la capacidad de realizar trabajos que requieren habilidades, tan solo leyendo un manual. No vemos nada de eso en los carros que se venden actualmente. Lejos de confiar información que asumen, con justa razón, que la ciudadanía no está capacitada para procesar, vemos mensajes en folletos como “no beba el líquido de la batería del vehículo” pegados en la parte interior del capó de carro.

En los parques naturales hay mensajes en los que se advierte a las personas que no deben acercarse a los animales salvajes, como osos, bisontes, y un largo etcétera de seres que naturalmente no coincidirían con las personas. Y aún así, hay miles de reportes de “ataques” de animales salvajes a personas que se acercaron demasiado buscando un “selfie”. Esos mal llamados ataques no son resultado de la maldad de los animales, sino de la estupidez humana. En vez de ataque, deberían llamarlos “curso intensivo de sentido común”. Parece una burla lingüística que el sentido común sea el menos común de los sentidos.

Mientras se aplaude la gestión de una niña, a la que han usado como imagen de un plan con trasfondos políticos y económicos, que grita y llora enviando un mensaje de “salvemos el planeta”, “volvamos a lo verde”, y otras muchas frases que tienen gran acogida en la actualidad, se promueven los aparatos y transportes que no usan combustibles fósiles para funcionar, sino electricidad. Muy bien. ¿Con qué se hacen esas fuentes de poder?

La minería de Cobalto es de las más terribles, en términos de condiciones infrahumanas de empleo, y daños al ecosistema que tanto dicen defender los que promueven la “defensa selectiva del planeta”. Teléfonos inteligentes, computadoras, e infinidad de aparatos funcionan con baterías que requieren del mencionado metal. Eso no sale en las propagandas que promocionan a esa jovencita.

Los poderosos del mundo han venido convenciendo a la humanidad de que la inadaptación natural es lo normal. “Vayan a nadar con tiburones y acarícienlos, que nada les va a pasar”. Luego, un tiburón hace lo que hace en la naturaleza, y es culpa del tiburón, no de los genios que pensaron que era un perrito que nada. ¡Pffff!

Muchas personas de diversas generaciones, que no tiene nada que ver con un grupo en particular, han dejado de usar el cerebro. Pensar les abruma, así que quieren todo de la manera más sencilla, con el menor, o ningún esfuerzo. Y allí aparecen los oportunistas, cuales modernos “Flautistas de Hamelin”, que convencen y lideran ejércitos de ratas hasta cumplir al pie de la letra las indicaciones que les sean impartidas, mientras se les diga, o se les cante lo que quieran escuchar.

En un mundo de inadaptados, los mencionados flautistas logran el poder, mientras que aquellos que señalan el error colectivo son apartados y condenados.

Un país en el que sus ciudadanos aplaudan a delincuentes demostrados, es un país de inadaptados. Vemos con tristeza esa tendencia en el mundo. Hordas de descerebrados vitoreando personajes salidos de historias de terror.

En el mundo natural, la selección se haría de manera inmediata, sin excepciones. El inadaptado será eliminado, y perdurarán aquellos individuos que sean los más aptos. Una manera sencilla de asegurar el avance del grupo. Todo aquello que es un lastre, se desecha. Todo aquello que es útil, se replica.

Un lobo no muerde por ser malo. Muerde a quien se encuentre en el entorno equivocado, por error, o por estupidez.

Un delincuente no es político por error. Es político por la estupidez de los inadaptados que le apoyan.

En escala local, y mundial, nos estamos condenando a quedar sin casa por confiar las decisiones a los inadaptados que solo ven en la riqueza mal habida su éxito personal.

Viene la temporada de los inadaptados, que, con frases como “apóyame y nos irá mejor”, convencen a los que se quieren dejar engañar. Lo que no les dicen es el final de la frase. En realidad, sería así: “apóyame y nos irá mejor, pero a mí y a los míos solamente, jajaja”.

Sí, la carcajada va incluida en la frase.

Dios nos guíe.

Ingeniero