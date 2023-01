La Feria de la Naranja en sus 40 años

El párroco de Penonomé, Aurelio García Pinzón, en la década de 1970, había establecido, para las comunidades que construían sus capillas, que las fiestas religiosas patronales no debían ser “fiestas de calle”. Churuquita Grande de Penonomé, para junio de 1980, había construido su capilla y traído la imagen de la Virgen Inmaculada, su patrona, desde Colombia.

El suscrito, ejercía el cargo de representante del corregimiento de Pajonal, de Penonomé, obtenido en las elecciones del 6 de agosto de 1978. Fui invitado por la comunidad para que los ayudara a resolver una divergencia entre los que deseaban cumplir con lo establecido por el párroco y otra gran parte de los moradores que deseaba su “fiesta de calle”. Dimos inicio a la reunión dentro de la misma capilla un domingo de junio de 1980, ambos bandos defendían su posición sin variarla.

De repente se me ocurre proponerles algo que había aprendido en el INA en 1967, cuando me gradué y después me fui a Brasil, a estudiar para médico veterinario. En las clases de extensión agrícola, el profesor Efraín Tatis Grimaldo nos enseñó que las ferias agropecuarias en Estados Unidos eran parte del proceso de extensión agrícola y se consideraban “día de logros”; los miembros de una comunidad o varias llevan al evento ferial, los productos agropecuarios o artesanales para exponerlos como fruto de su esfuerzo y así otros aprenden y se motivan a usar esos métodos o técnicas de producción en sus propiedades o fincas.

Repentinamente recordé esa enseñanza y dije a ambos grupos en discordia: “Voy a proponerles una salida, para beneficio de ambas partes”. Todos: “Dígalo, dígalo”. En voz alta les dije: “A la Virgen Inmaculada le haremos su fiesta el 8 de septiembre de 1980 y “la fiesta de calle” se la haremos a la naranja, que es el producto que más cultivan ustedes desde los abuelos, organizaremos una feria a “la Naranja de Churuquita Grande”, la última semana del mes de enero de cada año, cuando se da la mayor producción”. Unísonamente todos(as) aceptaron. Naciendo así la feria de la que hoy celebramos 40 años de existencia; decisión que siempre he dicho, fue la Virgen Inmaculada la que intercedió ante su hijo Jesucristo, para que le propusiera a la comunidad esa salida y que la aceptarán unánimemente.

La primera Feria de la Naranja se realizó desde el 27 al 30 de enero de 1981, en los terrenos adjunto a la capilla de Churuquita Grande, las 24 comunidades que conforman el corregimiento de Pajonal, que ahora, dividido en dos surgió el corregimiento Victoriano Lorenzo, participaban los moradores de cada comunidad construyendo un rancho donde exponían productos agrícolas, artesanías y plantas ornamentales. Siempre apoyada por las instalaciones gubernamentales, especialmente, el Mida y demás del sector público agropecuario.

En las cuatro décadas (40 años) de la Feria de la Naranja de Churuquita Grande. Un evento ferial muy reconocido y su efecto ha logrado que empresarios aumenten en casi 5000 hectáreas el área cultivada de naranjas en el norte de Penonomé, que suplen el mercado nacional y de exportación.

El 27 de abril de 1987, ejercía el cargo de ministro de Desarrollo Agropecuario (Mida) viaje a Washington DC, a una reunión sobre fiebre aftosa, enfermedad viral del ganado, somos colindante con Colombia, que la tiene y servimos de “barrera geográfica” al virus para no contagiar a Centroamérica, el Caribe y América del Norte. Estando en esa reunión de aftosa, por intermedio de nuestro embajador en ese momento en Washington, Dominador Káiser Bazán, me comunicó que el Departamento de Estado, me estaba invitando a reunirme con ellos por ser miembro del CEN del partido, traté de informarle al presidente Erick Arturo Del Valle, y no pude, llame al Dr. Rómulo Escobar Bethancourt, era el presidente del PRD, le expliqué de la invitación y me respondió: “Anda a la cita, eso es importante, estás en capacidad de responder esas preguntas, conozco ese método. Anda, hablaré con el presidente”. Llame al embajador y al día siguiente envió el vehículo con un oficial de protocolo. Me esperaba y atendieron Elliott Abrams y William Walker, subsecretario de Estado para nuestros países.

Al iniciar la tertulia el subsecretario Elliott Abrams me preguntó “¿Qué hace en Washington, ministro?”. Le respondí “en una reunión sobre aftosa en la OPS”. Y me respondió, “Aquí no hablaremos de aftosa. Hablaremos de política de su país”. Sabían que era del CEN del PRD, presidido por el Dr. Rómulo Escobar Bethancourt, Alfredo Macharaviaya, Carlos Ozores T., Ramiro Vásquez Chambonnet y mi persona. Después de aproximadamente una hora de reunión, llegó al salón otro funcionario, se me quedó viendo y me dijo: “¿Yo lo conozco a usted de Panamá”, le pregunté “¿de dónde?”. Y rápidamente me dijo: “De la Feria de la Naranja de Churuquita Grande de Penonomé”. También lo recordé, fue en la segunda feria (1982), él llegó con el profesor Rubén Darío Carles G. (Chinchorro), porque él los invitó para esa feria tan sencilla y autóctona, era James Cason, secretario de la Embajada de Estados Unidos en nuestro en ese tiempo.

Concluyo este relato histórico del inicio de la Feria de la Naranja de Churuquita Grande de Penonomé. Les auguro muchos éxitos en estos 40 años del Patronato de Feria.

(*) Doctor, médico veterinario, ex ministro de Desarrollo Agropecuario y ex legislador de la República.