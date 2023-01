Seguro de desempleo en Panamá

En mi vida profesional he pasado por períodos de desempleo y, como otros panameños que han pasado por esa situación, no hemos tenido ningún tipo de protección social de parte del Estado; este deja a los desocupados totalmente abandonados a su suerte.

Si bien es cierto hay una indemnización al ser despedidos, a veces sin justificación, esto es mínimo e insuficiente para enfrentar una cesantía laboral, teniendo en cuenta que esta a veces no existe, porque depende del tipo de contrato y en muchos casos de las empresas.

Para las personas solteras, quienes deben costearse por sí solas todos los gastos y para los padres de familia, quienes deben responder a las responsabilidades de salud, educación, transporte, vivienda, alimentación y otros, un seguro por desempleo es más que necesario, máxime cuando es tan difícil conseguir un empleo digno y estable en Panamá.

De acuerdo al Banco Mundial, solo hay seis países en Latinoamérica con un fondo de emergencia para sus ciudadanos: Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y Argentina. Estos países tienen mucha más población que Panamá, no cuentan con un Canal, grandes riquezas petroleras ni la posición geográfica privilegiada de nuestro país; sin embargo, han logrado asistir económicamente a sus ciudadanos en una situación de desempleo.

Este auxilio económico tiene en cada país donde se aplica, lineamientos, requisitos y duración, para que no se convierta en una ayuda que llegue a quienes no debe llegar, como sucedió y sucede aún con el famoso bono por la pandemia del COVID-19. Personalmente, desde los 16 años trabajo y tuve que cerrar calles para que me brindaran ese amortiguador económico, pero quienes nunca han laborado les llegaba puntualmente; un completo desorden de quienes manejan los bienes públicos como una finca de su propiedad.

Lamentablemente, y como es sabido, en Panamá no hay dinero para la adecuada protección social de los panameños, pero alcanza y sobra para salarios de príncipes para unos cuantos y sus familiares, solo es cuestión de dar un breve vistazo a las planillas estatales.

Panamá cuenta con suficientes recursos económicos para brindar a su población un colchón financiero de emergencia, como el seguro por desempleo, para que la población desocupada no tenga que recurrir al robo u otros actos delincuenciales para sobrevivir y para que la juventud, el futuro del país, no tengan que abandonar sus estudios porque no cuentan con un empleo.

Con esta falta de protección social también las empresas se ven afectadas, cuando el desempleado debe aceptar un trabajo “por mientras”, ya que lo toma por necesidad, por urgencia, al no contar con una protección económica social que le ayude para seguir buscando un trabajo acorde a su preparación profesional, mientras en poco tiempo las empresas deben nuevamente invertir recursos en nueva selección de personal.

Obviamente, este salvavidas no es para vivir sin trabajar, de allí que en los países con seguro de desempleo cuentan con los lineamientos necesarios, y este amortiguador económico servirá a los desempleados para las movilizaciones en la búsqueda activa de empleo, para sacar las copias de las hojas de vida y otros gastos que conlleva la búsqueda de trabajo.

Ojalá en Panamá sepamos escoger mejor a los gobernantes futuros, para una mejor calidad de vida de todos los panameños.

Periodista y estudiante de Geografía e Historia.