Reflexiones en torno al feriado del 20 de Diciembre

El 20 de Diciembre, ¿realmente quién fue el que hizo el gran daño?, ¿quién creó el “duelo”? ¿Fueron la dictadura militar y su comandante o fue la invasión americana? ¿Por qué este Gobierno declara, hasta ahora, como día de duelo por motivos causados por una dictadura militar? Sinceramente, el pueblo, unido en una Cruzada Civilista, no podría nunca haber terminado con la dictadura existente en esos momentos.

Si en verdad había tanto odio contra los soldados “invasores de USA”, como lo hacen ver hoy día los actuales dirigentes y los militantes de la izquierda local, entonces, ¿por qué tanta gente, sin distingo de clase ayudaba a estos soldados con agua, comida y el uso del teléfono para que llamaran a sus familiares por motivos de las fiestas navideñas? ¿Por qué el pueblo celebró junto a estos soldados americanos frente de la Nunciatura cuando tenían rodeado a Noriega y cuando este se entregó? Los cánticos eran de libertad y no derechazo a una invasión.

¿Panamá empeoró económicamente cuando se retiraron los soldados americanos?, ¿o fue realmente cuando empezó el despegue de nuestra economía? Solo hay que ver las cifras del PIB a partir de ese año, 9.4 % creció en los primeros dos años después de la invasión.

Recordemos qué partido era el brazo civil de la dictadura, el mismo que ha declarado el 20 de Diciembre día de duelo nacional, precisamente cuando su imagen no es la mejor. ¿Por qué no se hizo hace años? Entiéndase, no estoy en desacuerdo que esta fecha se celebre. ¿Pero por qué declararlo día de duelo y no festivo nacional, para recordar el día en que se puso fin a una dictadura militar perversa y corrupta?

El pueblo está feliz, no por celebrar el significado del día, sino, porque tienen un día libre más… otro día más de vacaciones. Y dependiendo de si cae viernes o lunes, como ocurrirá en el 2024, tendrían otro gran puente... y de inmediato vienen las festividades navideñas.

Si van a las playas ese día, las encontrarán repletas, porque les vale madre el “duelo nacional”. Así mismo verás que en los actos conmemorativos no habrá gente del pueblo democrático, pero sí de las diferentes representaciones de la izquierda local... y en los cementerios, familiares que perdieron a uno de los suyos en esos días, mayormente, deudos de militares. Lo mismo ha ocurrido con el 9 de Enero. NO existe el “duelo”. En la actualidad, la juventud desconoce la historia de los sucesos y las repercusiones que representó este movimiento para el futuro de Panamá y la de ellos.

¿Por qué a los anteriores presidentes no se les pasó por la mente declarar duelo nacional el 20 de Diciembre? Existen algunas verdades ocultas que los viejos militares quizás saben y las callan, como, por ejemplo, ¿quién provocó realmente el incendio en El Chorrillo?

Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿quién creó el duelo?

Solo dos personas tendrían la respuesta: Manuel Antonio Noriega o George H. W. Bush. Lamentablemente, ambos están en el Valhalla, reino de Odín, Hod (el dios ciego) y Thor. Hoy día todo es político y los políticos son los maestros en el entretenimiento del “pan y circo”. Son descendientes directos de aquellos emperadores romanos que corrompían las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas.

Ahora tenemos 13 días oficialmente feriados, más 30 de vacaciones y 18 por enfermedades, lo que nos da la posibilidad de contar con 61 día no laborables pagados; es decir, un 17 % de nuestros días trabajables.

¡Qué difícil es abrirles los ojos y el corazón a los políticos panameños para que legislen y actúen en favor del pueblo y del país! Pero con qué facilidad extienden y abren la mano para saquear las arcas del Estado, y que en el período de compra y recompra de votos, se expresan con peroratas y promesas que no cumplirán jamás, periodo el cual hoy en día ya inició.

En Panamá, o estás con los de arriba o estás contra ellos. Así vemos cómo el partido gobernante, durante su periodo de gobernanza, incrementa significativamente su membresía con nuevos adeptos que se les exige inscribirse si pretenden prebendas y trabajo... y así mismo vemos cómo comienzan el “desmembramiento” en los últimos meses de su gestión.

En ese periodo, los de “arriba” son “el buen Gobierno” y los de “abajo arriba” son la oposición, los pudientes luchando por sus intereses. Los de “abajo del medio” son la oposición eterna; los líderes sindicales de izquierda que están a favor de quien los “beneficie”. Por último, están los de “abajo abajo”, el PUEBLO, que se ha quedado ciego y sordomudo viendo ingresar millones por las arcas del Estado en forma transitoria y que aladamente vuelan a los que ostentan el poder y sus allegados... y por supuesto, a los de “abajo arriba”, según su comportamiento y corresponsabilidad futura.

Los de “abajo abajo” son los sin voces, los indefendidos por la justicia, los olvidados. Decimos que “Panamá somos todos”, pero cuánta fantasía hay en esta frase. Sí, es de todos los panameños, dueños del “juegavivo y del ¿qué hay pa' mí?”. Matemáticamente, aquí la ecuación de que la suma de las partes es el TODO, no aplica. Aquí hay una nueva ecuación, matemáticamente panameña, que se grafica de esta manera: SUMATORIA GRUPO CERO= TODO.

