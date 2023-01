La Dama del Derecho en la administración de justicia

Celmira Way San Simiti opinion@laestrella.com.pa

No fue fácil hacer este escrito, pues ella posee múltiples facetas, pero quiero resaltar su labor como administradora de justicia.

Ciertamente nos conocimos en las aulas universitarias, pero nuestro vínculo se forjó en el Órgano Judicial; ella ejerciendo como magistrada del Tribunal Superior de Justicia; del Segundo Distrito Judicial que forman las provincias de Coclé y Veraguas y esta servidora inició como funcionaria de carrera en el Juzgado Municipal del Natá de Los Caballeros, provincia de Coclé, la tierra que me vio nacer.

Este artículo va dedicado a la magistrada Delia Carrizo Araúz de Martínez, quien, después de una larga carrera judicial de más de treinta y cinco años de servicio, se acoge al retiro, con la satisfacción del deber cumplido.

En la provincia de Coclé, específicamente Penonomé, poseen sus oficinas los magistrados del Tribunal Superior, pero ella no solo era la jefa, también fue compañera en las luchas que hicimos para que nos mejoraran los salarios y tuviéramos acceso a actividades relacionadas con nuestras funciones; siempre contamos con su apoyo.

De igual manera, ejerció como presidenta de la Asociación de Magistradas y Juezas, Amajup, y presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces, Aspamaj, a nivel nacional.

Considero, sin la menor duda, que va a hacer falta en los pasillos del Tribunal, por sus buenas y atinadas apreciaciones.

Siempre comedida al dar su punto de vista; formaba el Tribunal Superior con dos extraordinarios juristas y docentes, ellos son: Idalides Pinilla Guzmán de Flores y Juan Francisco Castillo Canto.

Hoy se retira la magistrada Carrizo de Martínez, pero quedan sus enseñanzas y la buena semilla que sembró en el funcionariado judicial que le tocó liderar.

En el ámbito personal es una mujer con fuertes convicciones religiosas, que me hizo querer y admirar la imponente catedral San Juan Bautista del distrito de Penonomé.

Gracias, querida magistrada, le puedo decir, sin la menor duda, que no aró en el mar, quedan sus buenas prácticas, que estoy segura podrán en acción los que continúan en esta carrera de administrar justicia; no hay duda de que no aró en el mar.

La vida no termina con una jubilación, continúa y esperemos que utilice su merecido descanso en otras actividades afines al Derecho.

En sus actuaciones como funcionaria judicial fue objetiva y apagada a la Ley.

Penonomé, su tierra querida, nos abrió las puertas a muchos de nosotros que vimos el potencial académico, económico, social y cultural, oportunidad que tomamos para radicarnos sin olvidar nuestras raíces, en mi caso, el bello distrito de Natá de Los Caballeros.

La magistrada Carrizo de Martínez es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, ciudad de Panamá. También posee un doctorado en Derecho de una prestigiosa universidad.

Solo me resta desearle éxitos en sus próximas actividades que realice.

Juez de Liquidación de Causas Penales (jubilada).